Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 18 juin 2024

Mardi 18/06/2024 Gros lot de LOTTO MAX estimé à 13 millions $ LottoMax MAIN Draw 17, 19, 32, 34, 37, 44 & 45 /No comp. 22 POKER LOTTO Main gagnante: 6-S, 6-C, 10-S, 2-H, 7-H. Légende: C = CLUB, H = HEART, S = SPADE, D = DIAMOND J = JACK, Q =...

Le Groupe WestJet a annoncé aujourd'hui qu'il fera l'acquisition de deux avions Boeing 737 MAX 8 supplémentaires, un d'Aviation Capital Group et un de High Ridge Aviation, qui seront intégrés aux activités de la compagnie aérienne en 2024. Plus tôt...