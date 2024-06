Capitale mondiale du matériel informatique, un paradis pour le design ? Le 19e concours international de design industriel pour les produits matériels lance un appel à candidatures mondial





Organisé par le gouvernement populaire de la municipalité de Yongkang et co-organisé par le bureau des sciences et technologies de Yongkang et le centre de promotion de la productivité du matériel de Zhejiang Yongkang, le concours international de design industriel pour les produits matériels s'est tenu avec succès pendant 18 années consécutives.

Cette année, le 19e concours lance officiellement une invitation aux concepteurs du monde entier. La période de soumission s'achèvera le 10 octobre à 24 heures (heure de Pékin). Les étudiants, les professeurs, les agences de design, les entreprises et les designers indépendants des universités et des institutions du monde entier peuvent s'inscrire gratuitement. Doté d'un prix total de 3,63 millions de RMB, le concours comporte deux catégories principales:

Le prix du produit "Étoile d'or", destiné aux produits ayant une valeur commerciale et sociale importante et pouvant être rapidement industrialisés, en particulier ceux qui s'intègrent profondément dans le secteur manufacturier de Yongkang. Les concours de sous-catégories créatives, lancés conjointement par le comité d'organisation et six fabricants locaux de Yongkang, ciblant des catégories de produits spécifiques telles que les articles de loisirs de plein air, les maisons à montage rapide, les véhicules de loisirs sportifs, les tasses et pots de santé, les produits de soins de réadaptation et les équipements de remise en forme. Le jury se fondera sur des critères tels que l'innovation, la faisabilité, l'exhaustivité et le potentiel commercial.

Ce concours prestigieux sert de plateforme pour présenter et promouvoir l'innovation dans la conception de matériel informatique, en encourageant la collaboration entre les concepteurs, les fabricants et les experts de l'industrie du monde entier. Le comité d'organisation, composé d'éminents représentants du gouvernement populaire municipal de Yongkang, du bureau des sciences et technologies de Yongkang et du Zhejiang Yongkang Hardware Productivity Promotion Center Co., Ltd, s'attache à respecter les normes les plus strictes en matière de professionnalisme et d'impartialité. Ils supervisent méticuleusement chaque aspect du concours, de la sélection des juges au processus d'évaluation, en veillant à ce que seules les conceptions les plus innovantes et les plus remarquables soient reconnues et récompensées.

Au cours de ses 18 années d'existence, le concours a attiré un large éventail de participants, parmi lesquels des designers confirmés, des talents émergents et des entreprises innovantes. Il est devenu un symbole d'excellence en matière de design industriel, encourageant la pensée créative, le progrès technologique et le développement durable dans l'industrie du matériel informatique.

