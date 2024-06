EY annonce que, cette année, le lauréat du prix Entrepreneur Of The Year® 2024 New England est Mike Jackowski de Duck Creek Technologies





BOSTON, 19 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- , 18 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ernst & Young LLP (EY US) a annoncé que Mike Jackowski, PDG de Duck Creek Technologies, a remporté le prix Entrepreneur Of The Year® 2024 New England. Le programme Entrepreneur Of The Year est le principal programme de récompenses délivrées sur concours pour les entrepreneurs et les dirigeants d'entreprises à forte croissance.



Monsieur Jackowski a été sélectionné par un jury indépendant composé de précédents lauréats, de chefs d'entreprise de premier plan et d'autres chefs d'entreprise. Les candidats ont été évalués selon différents indicateurs clés, notamment leur capacité à créer de la valeur à long terme grâce à leur esprit d'entreprise, leur engagement pour atteindre leur objectif et la démonstration de leur croissance et de leur impact substantiel.

« Je suis très honoré d'être reconnu pour mon travail et d'avoir remporté le prix Entrepreneur Of The Year® en Nouvelle-Angleterre », a déclaré Monsieur Jackowski. « J'ai le privilège de travailler aux côtés de certains des meilleurs et des plus talentueux professionnels du secteur de l'assurance et ce prix n'aurait pas été possible sans le soutien de toute l'équipe de Duck Creek. Au nom de Duck Creek, je remercie Ernst & Young et le jury de nous avoir décerné cette récompense. »

En tant que lauréat du prix de la Nouvelle-Angleterre, Jackowski est désormais éligible pour concourir aux prix nationaux de l'Entrepreneur Of The Year 2024. Les lauréats des prix nationaux, y compris le lauréat du prix Entrepreneur Of The Year National Overall, seront annoncés en novembre à l'occasion du Strategic Growth Forum® , l'un des plus prestigieux rassemblements nationaux d'entreprises à forte croissance et à la pointe du marché. Le lauréat du prix Entrepreneur Of The Year National Overall participera ensuite à la compétition pour le prix World Entrepreneur Of The Year® en juin 2025.

Le programme Entrepreneur Of The Year récompense différents types de chefs d'entreprise pour leur ingéniosité, leur courage et leur esprit d'entreprise. Le programme met à l'honneur les fondateurs originaux qui sont partis de rien et ont lancé leur entreprise ou qui ont levé des capitaux extérieurs pour la développer, les PDG inventifs qui ont insufflé un vent d'innovation dans une organisation existante pour catapulter sa trajectoire et les dirigeants d'entreprises familiales multigénérationnelles qui ont réinventé un modèle d'entreprise patrimoniale pour le fortifier pour l'avenir.

Le programme Entrepreneur Of The Year a déjà récompensé le leadership d'entrepreneurs tels que :

Daymond John de FUBU

Hamdi Ulukaya de Chobani, Inc.

Holly Thaggard et Amanda Baldwin de Supergoop!

Howard Schultz de Starbucks Coffee Company

James Park de Fitbit

Jodi Berg de Vitamix

Kendra Scott de Kendra Scott LLC

Michael Happe de Winnebago Industries

Reid Hoffman et Jeff Weiner de LinkedIn Corporation

Sheila Mikhail de AskBio

Les lauréats du prix Entrepreneur Of The Year sont membres à vie d'une communauté mondiale et multisectorielle d'entrepreneurs. Ils bénéficient d'un accès exclusif et permanent à l'expérience, à la perspicacité et à la sagesse des anciens du programme et d'autres membres de l'écosystème réparti dans plus de 60 pays, tout en s'appuyant sur les vastes ressources d'EY.

En plus de l'Entrepreneur Of The Year, EY US soutient d'autres entrepreneurs à travers le programme EY Entrepreneurial Winning Womentm (les femmes qui gagnent) et le réseau EY Entrepreneurs Access Network (EAN) pour aider à mettre en relation les femmes fondatrices avec les entrepreneurs noirs et/ou hispaniques/latinos en apportant les ressources, le réseau et l'accès nécessaires pour libérer tout leur potentiel.

Sponsors

Créés et organisés par Ernst & Young LLP, les prix Entrepreneur Of The Year comptent parmi leurs sponsors PNC Bank, Cresa, Marsh USA, SAP et la fondation Ewing Marion Kauffman. En Nouvelle-Angleterre, les sponsors comprennent également un sponsor principal, DLA Piper.

À propos de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies est le fournisseur de solutions intelligentes qui trace les futurs contours du secteur de l'assurance générale et IARD (incendies, accidents et risques divers). Les systèmes d'assurance modernes reposent sur nos solutions et capitalisent sur le potentiel du cloud pour mener des opérations agiles, intelligentes et évolutives.

Authenticité, détermination et transparence, voilà les maîtres-mots de la philosophie de Duck Creek. Pour nous, l'assurance est au service des particuliers et des entreprises, au moment, à l'endroit et de la manière dont ils en ont le plus besoin. Nos solutions, leaders du marché, sont commercialisées à l'unité ou sous forme de suite packagée et sont toutes disponibles sur la page : Duck Creek OnDemand . Visitez le site www.duckcreek.com pour en savoir plus. Suivez-nous sur les réseaux pour découvrir nos dernières informations : LinkedIn et X .

À propos du prix Entrepreneur Of The Year®

Créé en 1986, le prix Entrepreneur Of The Year® a récompensé plus de 11 000 visionnaires ambitieux à la tête d'entreprises dynamiques et prospères aux États-Unis et s'est depuis étendu à près de 80 pays et territoires dans le monde.

Le programme américain se compose de 17 programmes régionaux dont les jurys indépendants sélectionnent les lauréats régionaux chaque année au mois de juin. Ces lauréats concourent pour une reconnaissance nationale à l'occasion du Strategic Growth Forum® en novembre, où les finalistes et les lauréats nationaux sont annoncés. Le grand gagnant national représente les États-Unis au concours World Entrepreneur Of The Year®. Visitez le site ey.com/us/eoy .

À propos d'EY

La raison d'être d'EY est de construire un monde du travail meilleur, en aidant à créer de la valeur à long terme pour les clients, les personnes et la société et en renforçant la confiance dans les marchés financiers.

Grâce aux données et à la technologie, les diverses équipes d'EY, réparties dans plus de 150 pays, apportent la confiance nécessaire par le biais de l'assurance et aident les clients à se développer, à se transformer et à opérer.

Travaillant dans les domaines de l'assurance, du conseil, du droit, de la stratégie, de la fiscalité et des transactions, les équipes d'EY posent de meilleures questions pour trouver de nouvelles réponses aux problèmes complexes auxquels notre monde est aujourd'hui confronté.

EY se base sur son organisation mondiale et peut désigner un ou plusieurs cabinets membres d'Ernst & Young Global Limited, chacun d'entre eux étant une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, une société britannique à responsabilité limitée par garantie, ne fournit pas de services aux clients. Des informations sur la manière dont EY collecte et utilise les données personnelles, ainsi qu'une description des droits dont disposent les individus en vertu de la législation sur la protection des données, sont disponibles sur ey.com/privacy. Les cabinets membres d'EY ne pratiquent pas le droit là où les lois locales l'interdisent. Pour plus d'informations sur notre organisation, veuillez consulter le site ey.com .

Contacts médias :

Dennis Dougherty

[email protected]

18 juin 2024 à 21:50

Communiqué envoyé leet diffusé par :