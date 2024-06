Gan & Lee Pharmaceuticals présentera des données révolutionnaires concernant trois produits novateurs lors de la 84e édition des séances scientifiques de l'American Diabetes Association





Un essai de phase 1b /2a a évalué le GZR18, un nouvel analogue GLP-1 administré une et deux fois par semaine chez des sujets chinois obèses ou en surpoids

Des études précliniques ont évalué les propriétés moléculaires et pharmacologiques du GZR4, un analogue de l'insuline expérimental administré une fois par semaine

Des études précliniques ont évalué et caractérisé une insuline basale à action ultra longue, GZR33, et sa formulation prémélangée GZR101

BRIDGEWATER, New Jersey, 18 juin 2024 /CNW/ - Gan & Lee Pharmaceuticals (Bourse de Shanghai : 603087) a annoncé aujourd'hui la présentation de trois résumés mettant en valeur ses produits expérimentaux lors de la 84e édition des séances scientifiques de l'American Diabetes Association (ADA)[1]. La rencontre aura lieu en personne et en ligne du 21 au 24 juin 2024, à Orlando, en Floride.

Tous les résumés seront publiés sur le site Web de la revue Diabetes®. Les données des études sélectionnées seront présentées en direct le 22 juin, de 12 h 30 à 13 h 30 HAE, dans le Poster Hall.

Les résumés et présentations ci-dessus constituent les données qui seront présentées ou publiées par Gan & Lee. Le présent communiqué comprend des énoncés prospectifs concernant les produits expérimentaux en cours de développement par Gan & Lee. Il est important de noter qu'il y a des risques associés au développement de médicaments, et rien ne garantit que les études futures produiront des résultats conformes à ceux présentés lors de la 84e édition des séances scientifiques de l'ADA.

Références :

[1]. 84e édition des séances scientifiques de l'ADA. https://professional.diabetes.org/scientific-sessions

[2]. Zhang M, Zhang Y, Peng X, et coll. Le GZR18, un nouvel analogue GLP-1 à action prolongée, a démontré des caractéristiques pharmacocinétiques et pharmacodynamiques positives in vitro et in vivo dans des modèles animaux. Eur J Pharmacol. 2022;928:175107. doi:10.1016/j.ejphar.2022.175107

À propos de Gan & Lee

Gan & Lee Pharmaceuticals a mis au point le premier analogue de l'insuline provenant de Chine. À l'heure actuelle, Gan & Lee possède six produits d'insuline de base, dont cinq variétés analogiques d'insuline : injection de glargine à action prolongée (Basalin®), injection de lispro à action rapide (Prandilintm), injection d'aspart à action rapide (Rapilin®), injection de zinc à protamine mixte (25R) (Prandilintm25), injection d'aspart 30 (Rapilin®30) et une injection d'insuline humaine : injection d'insuline humaine mixte protamine (30R) (Similin®30). L'entreprise possède deux dispositifs médicaux approuvés en Chine, à savoir un stylo injecteur d'insuline réutilisable (GanleePen) et une aiguille pour stylo jetable (GanleeFine®).

En 2024, Gan & Lee Pharmaceuticals figure au deuxième rang mondial et au premier rang parmi les entreprises nationales pour ce qui est de la demande pour l'approvisionnement en analogues d'insuline. L'entreprise fait également des progrès sur les marchés internationaux; l'aiguille à stylo jetable (GanleeFine®) approuvée par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis en 2020 et a reçu l'approbation d'inspection des BPF de l'Agence européenne des médicaments (EMA) en 2024. Ces réalisations stimulent considérablement la capacité concurrentielle de Gan & Lee au sein des marchés internationaux et nationaux.

À l'avenir, Gan & Lee s'efforcera d'obtenir une couverture complète pour le traitement du diabète. Dans le cadre de sa mission de devenir une entreprise pharmaceutique de calibre mondial, Gan & Lee développera également activement de nouvelles entités chimiques et de nouveaux médicaments biologiques, en se concentrant sur le traitement des maladies métaboliques, des maladies cardiovasculaires et d'autres domaines thérapeutiques.

Renseignements supplémentaires

[email protected] ?Médias?

[email protected] ?Développement des affaires?

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2440424/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2440425/image_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2439708/Gan_Lee_Pharmaceuticals_Logo.jpg

SOURCE Gan & Lee Pharmaceuticals

18 juin 2024 à 19:34

Communiqué envoyé leet diffusé par :