Les Métaux NioBay salue l'ajout du phosphore à la liste des minéraux critiques du Canada

MONTRÉAL, 18 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V: NBY) (OTCQB: NBYCF), est ravi de la mise à jour de la liste des minéraux critiques au Canada annoncée par le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson. De plus, NioBay se réjouit également du fait que le tantale et le niobium, qui étaient déjà sur cette liste, offrent maintenant des crédits d'impôt supplémentaires.



La liste des minéraux critiques au Canada inclut désormais le minerai de fer de grande pureté, le phosphore et le silicium métal, portant le total à 34 minéraux essentiels pour les technologies propres et diverses industries comme les puces électroniques, l'acier vert et les batteries lithium-fer-phosphate. Cette mise à jour vise à renforcer les chaînes de valeur des minéraux critiques pour soutenir la transition énergétique et économique du Canada. Les minéraux critiques sont fondamentaux pour les produits modernes et la prospérité économique future du pays.

« Ce développement soutient parfaitement notre projet Foothills, acquis en partenariat avec Vior Inc., pour son fort potentiel en métaux critiques et stratégiques », précise Jean-Sébastien David, président et chef de la direction chez NioBay. Le projet Foothills, couvrant 285 km² sur les propriétés du Séminaire de Québec, a révélé des échantillons riches en phosphate avec des valeurs atteignant jusqu'à 6,3 % de P 2 O 5 , et plus de 10 % pour certains blocs rocheux.

M. David a appris à mieux connaître le phosphate dans le développement d'un projet minier du Lac à Paul, au Saguenay, au courant de ses années de service chez Arianne Phosphate Inc. Il est d'autant plus confiant dans le potentiel de son nouveau projet de titane et phosphate, Foothills, situé sur un ancien site au nord de Saint-Urbain, dans la région de La Baie, au Québec, et croit que ce dernier peut répondre à la demande croissante en énergie et matériaux critiques.

En diversifiant son portefeuille avec des minéraux critiques, NioBay s'engage à fournir des solutions locales et durables pour la transition énergétique du Canada.

Personne qualifiée

Ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Jean-Sébastien David, géo., une personne qualifiée selon l'instrument national 43-101. M. David est président et chef de la direction de NioBay.

À propos de Les Métaux NioBay inc.

NioBay souhaite devenir un chef de file en matière d'environnement, de développement durable, de gouvernance et d'inclusion autochtone en soutenant le développement de mines à faible empreinte carbone et des pratiques de gestion responsable de l'eau et de la faune. Le consentement et la pleine participation des communautés autochtones dans lesquelles nous exerçons nos activités seront essentiels à notre succès.

La Société détient, entre autres, une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses-terres de la baie James en Ontario. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec sur le territoire Nitassinan de la Première Nation Pekuakamiulnuatsh. La Société a également l'option d'acquérir une participation de 80 % dans le projet Foothills, un projet de titane et de phosphate situé près de l'ancien site minier de St-Urbain au Québec.

À propos du Niobium

Le niobium est un élément d'origine naturelle. C'est un métal ductile, malléable et très résistant à la corrosion. Parce qu'il améliore les propriétés et les fonctionnalités, le niobium est utilisé dans une large gamme de matériaux et d'applications dans les secteurs de la mobilité, des structures et de l'énergie. Le niobium transforme les matériaux. Lorsqu'il est ajouté à des matériaux tels que l'acier, le verre et les pièces moulées en aluminium, le niobium les rend plus efficaces et réduit leur impact sur l'environnement, tout en offrant une plus grande valeur.

