Première dans l'industrie alors que 150 travailleur(euse)s migrant(e)s agricoles de Highline Mushrooms se syndiquent avec les TUAC 1518

ABBOTSFORD, Colombie-Britannique, 18 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cent cinquante travailleurs et travailleuses migrant(e)s agricoles de quatre fermes industrielles de Highline Mushrooms à Abbotsford, en Colombie-Britannique, se sont syndiqués avec la section locale 1518 des Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce (TUAC).



Grâce à une structure d'entreprise complexe, Highline Mushrooms est une filiale du conglomérat japonais Sumitomo, qui possède également le géant de l'agroalimentaire Fyffes. Ce dernier s'est engagé à défendre les droits de la personne et du travail dans ses principes d'entreprise, notamment en promettant de respecter les droits fondamentaux des travailleur(euse)s de liberté d'association comme définie par l'Organisation internationale du travail (OIT).

Les travailleur(euse)s migrant(e)s agricoles comptent parmi les travailleur(euse)s les plus vulnérables au Canada, sans protections alors qu'ils et elles travaillent pour des conglomérats agroalimentaires internationaux qui valent des milliards de dollars. L'industrie du champignon repose sur le travail des ouvrier(ère)s migrant(e)s agricoles qui travaillent dans les fermes, effectuant de longues et épuisantes heures de travail, payé(e)s à la pièce ou gagnant à peine plus que le salaire minimum. Les travailleur(euse)s risquent d'être licencié(e)s et déporté(e)s pour des motifs mineurs, avec peu ou pas de protection ni de recours. La victoire dans les fermes Highline Mushrooms est un grand pas en avant pour changer l'industrie.

Il s'agit du premier groupe de travailleur(euse)s migrant(e)s agricoles au Canada à exercer collectivement leur droit fondamental de se syndiquer depuis plusieurs années : cette victoire reflète le courage et la détermination des travailleur(euse)s de Highline Mushrooms. Les principales préoccupations des travailleur(euse)s de Highline Mushrooms sont l'amélioration de la santé et de la sécurité, la garantie d'un environnement de travail sécuritaire et juste, le traitement avec dignité et respect, et l'accès à la négociation collective.

« Cette victoire est importante parce que le syndicat des TUAC 1518 nous représente maintenant et nous avons désormais de l'aide et la capacité de réellement exercer nos droits en tant que travailleur(euse)s migrant(e)s », se réjouit Ulises, un travailleur de Highline Mushrooms. « Avec l'appui de notre syndicat, les TUAC, nous obtiendrons plus de dignité et de respect, de meilleures conditions de travail, des ÉPP efficaces, etc. »

« Félicitations à nos plus récents membres de la section locale 1518 des TUAC de Highline Mushrooms pour leur courage et leur détermination à faire valoir leurs droits et fait entendre leurs voix », déclare Patrick Johnson, président de la section locale 1518 des TUAC. « Ces travailleur(euse)s constituent une part essentielle de la main-d'oeuvre et de la communauté britanno-colombiennes. Nous sommes impatients de nous asseoir avec l'employeur pour négocier une convention collective juste. »

Les TUAC Canada louent le gouvernement NPD de la Colombie-Britannique pour les importantes avancées concernant la protection des droits des travailleur(euse)s agricoles. En 2022, la loi sur la vérification des cartes d'adhésion syndicale a été mise en place, permettant un meilleur équilibre au travail et la capacité pratique des travailleur(euse)s marginalisé(e)s d'exercer leurs droits au travail.

« Les droits du travail sont des droits de la personne, et nous sommes fiers d'accueillir les travailleur(euse)s des champignonnières au sein de la famille syndicale des TUAC », déclare Shawn Haggerty, président national des TUAC Canada. « Nous avons aussi hâte de bâtir des relations constructives avec Highline et sa société mère Sumitomo-Fyffes, comme partenaires sociaux engagés pour l'avancement du travail décent et les chaînes d'approvisionnement socialement durables pour le secteur agroalimentaire. »

Cette victoire des travailleur(euse)s de Highline Mushrooms sera également une victoire pour le mouvement mondial des travailleur(euse)s de l'alimentation. Soucieux d'aider les travailleur(euse)s à s'autonomiser, les TUAC Canada travaillent en étroite collaboration avec l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) pour mettre en contact les travailleur(euse)s de Highline Mushrooms avec d'autres travailleur(euse)s de Sumitomo dans d'autres pays afin de construire une solidarité mondiale.

« Cette victoire au Canada est une source d'inspiration pour les travailleur(euse)s migrant(e)s de l'alimentation dans le monde entier, qui constituent l'épine dorsale de l'industrie agroalimentaire mondiale », déclare Sue Longley, secrétaire générale de l'UITA. « Cette entreprise transnationale s'est fermement engagée, par le biais de ses politiques mondiales, à respecter pleinement le droit de ses travailleur(euse)s à la liberté d'association et à la négociation collective, et nous sommes convaincus qu'elle respectera ces principes. Le monde, et le mouvement mondial des travailleur(euse)s de l'alimentation, les observent. »

Les TUAC Canada (le syndicat des Travailleurs et Travailleuses unis de l'alimentation et du commerce) représentent plus de 255 000 membres à travers le Canada qui travaillent dans tous les secteurs de l'industrie alimentaire, du champ à la table. Depuis 30 ans, les TUAC Canada sont le principal porte-parole et défenseur des travailleur(euse)s agricoles nationaux(ales) et migrants(es).

