Technology Holdings lance « TH Buy and Build », sa division bancaire d'investissement spécialisée buy-side





Technology Holdings (TH), une banque d'investissement mondiale disposant d'agences en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique et forte d'un palmarès de transactions conclues dans 24 pays à travers le monde, a la plaisir d'annoncer le lancement de « TH Buy and Build », sa division bancaire d'investissement spécialisée buy-side. « TH Buy and Build » s'adresse aux acheteurs stratégiques et aux fonds de capital-investissement qui recherchent des conseils et le soutien d'experts pour trouver leur chemin dans les dédales du paysage des cibles d'acquisition et d'investissement à l'échelle mondiale et pour conclure des transactions rapidement et efficacement.

« Nous sommes ravis de présenter "TH Buy and Build", géré par notre équipe dédiée de banquiers d'investissement buy-side à l'échelle mondiale dans 11 pays sur 4 continents. Ce lancement représente une étape importante dans notre mission, qui consiste à offrir aux acheteurs stratégiques une valeur exceptionnelle via des fusions-acquisitions programmatiques et à soutenir les fonds de capital-investissement dans le cadre de la réalisation d'investissements et de la mise en oeuvre de stratégies "Buy and Build" pour leurs sociétés de portefeuille », a déclaré Vivek Subramanyam, fondateur et PDG de Technology Holdings.

Cette avancée stratégique renforce encore la position de Technology Holdings en tant que banque d'investissement mondiale de premier plan offrant des services de fusions-acquisitions sell-side et buy-side, d'actions de croissance, de conseil en capital-investissement et en croissance destinés exclusivement aux entreprises de services technologiques, de gestion des processus commerciaux, de conseil, de technologies et de soins de santé à l'échelle mondiale.

Offres de prestations « TH Buy and Build » :

Fusions-acquisitions programmatiques : assistance personnalisée pour conclure plusieurs acquisitions, améliorer rapidement les capacités et atteindre une portée mondiale.

Fonds d'investissement « Buy & Build » : soutien personnalisé des fonds de capital-investissement pour réaliser des investissements et développer les sociétés de portefeuille grâce à des d'acquisitions à l'échelle mondiale.

Bolt-ons & Tuck-ins : recherches d'acquisitions spécifiques pour améliorer les capacités, la présence sur le marché, l'empreinte logistique, la technologie, etc.

Processus « 3 Step Buy Side M&A Build » :

Le processus « 3 Step Buy Side M&A Build » de Technology Holdings défini ci-dessous est basé sur l'expertise sectorielle de la banque, sa présence mondiale et sa compréhension approfondie du paysage d'acquisition ciblé.

Élaboration d'un plan de fusion-acquisition réalisable pour atteindre des objectifs stratégiques : l'équipe de Technology Holdings travaillera en étroite collaboration pour développer une politique d'investissement renforcée et un plan réalisable de fusion-acquisition ou d'investissement. Sourcing complet des affaires (origination) : processus complet et itératif d'identification et de filtrage des cibles basé sur les connaissances sectorielles et du marché de Technology Holdings, pour dresser une liste de présélection qualifiée de cibles correspondant aux objectifs d'acquisition. Exécution minutieuse des transactions : exécution haute performance des transactions, basée sur l'expertise en exécution des transactions et la rigueur des processus de Technology Holdings pour augmenter la valeur des capitaux propres.

Pour plus d'informations cliquer ici ou contacter l'équipe à l'adresse :[email protected]

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

18 juin 2024 à 18:15

