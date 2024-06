Présentation de Maestro : la première plateforme d'orchestration de la supply chain de Kinaxis équipée d'intelligence artificielle





Kinaxis® Inc. (TSX : KXS), leader mondial de l'orchestration de la supply chain de bout en bout, a présenté aujourd'hui la plateforme Kinaxis Maestrotm, la seule plateforme d'orchestration de la supply chain équipée d'intelligence artificielle et dotée d'une puissante association de technologies et de techniques de calcul exclusives qui offre une homogénéité et une agilité totales sur l'ensemble de la supply chain, depuis la planification stratégique pluriannuelle à la livraison du dernier kilomètre. Née de l'évolution de la plateforme phare de l'entreprise, RapidResponse, Maestro intègre de nouvelles technologies modernes d'IA pour aider les équipes à avancer plus rapidement et plus intelligemment et maîtriser ainsi les complexités des supply chains modernes d'aujourd'hui.

La plateforme Maestro comprend trois couches : un tissu de données de la supply chain reliant les sources de données internes et externes en une source unique de vérité, un moteur d'intelligence permanent qui fournit des informations en temps réel, des prédictions et des solutions adaptatives, et une interface utilisateur simple, permettant aux chefs d'entreprise de prendre des décisions plus rapides et plus utiles que jamais, quelque soit le lieu ou l'appareil utilisé. Par exemple, en réponse à la montée en flèche de la demande d'un nouveau véhicule électrique qui survient après le commentaire favorable d'une personnalité, un constructeur automobile préoccupé par les pénuries de composants pourrait se poser la question suivante : « Comment éviter une rupture de stock ? » Sans perdre de temps, l'assistant intelligent de Maestro, alimenté par l'IA générative, fournira des conseils basés sur les meilleures pratiques de la supply chain afin de s'assurer que les facteurs disruptifs sont absorbés et gérés en temps réel.

« Les dirigeants d'entreprise dans le domaine de la supply chain traversent une période critique. Il faut gérer les complexités des supply chains mondiales et régionales, trouver un équilibre entre agilité, la réduction des coûts, la durabilité, et faire face à un flux constant de facteurs disruptifs aux niveaux géopolitique, économique et environnemental alors que les données explosent », a déclaré Andrew Bell, chef de produit chez Kinaxis. « Pourtant, en utilisant les bonnes technologies, il existe un potentiel sans précédent pour résoudre cette complexité et maîtriser l'incertitude. Maestro offre une transparence totale de la supply chain, aligne les technologies de pointe sur des défis spécifiques et intègre diverses données, du sentiment des réseaux sociaux aux réglementations gouvernementales - en apportant de la clarté au chaos afin que les chefs d'entreprise puissent dormir sur leurs deux oreilles ».

National Instruments a participé à la phase bêta des capacités d'IA générative de Maestro et Ed Scott, directeur du programme, a déclaré : « Dès que notre équipe a déployé l'assistant intelligent de Maestro, il est apparu clairement que cela allait changer la donne. Nous avons été en mesure de réduire considérablement le temps nécessaire aux utilisateurs pour maximiser l'intérêt de la plateforme et nous nous réjouissons de profiter de ces premiers succès au moment où Kinaxis continue à déployer la gamme complète de ses capacités d'IA ».

Ce qui différencie Maestro :

Synchronisation sans faille. Une agilité inégalée ? Bénéficiez d'une vue numérique complète et permanente de votre supply chain, qui vous garantit une synchronisation continue des données, des personnes et des processus pour une agilité inégalée.

Bénéficiez d'une vue numérique complète et permanente de votre supply chain, qui vous garantit une synchronisation continue des données, des personnes et des processus pour une agilité inégalée. Soyez prêts. Quoi qu'il arrive ? Prévoir les scénarios futurs grâce à une modélisation intelligente et prendre rapidement des décisions éclairées pour faire face aux incertitudes en toute confiance et favoriser la réussite.

Prévoir les scénarios futurs grâce à une modélisation intelligente et prendre rapidement des décisions éclairées pour faire face aux incertitudes en toute confiance et favoriser la réussite. Trouver l'équilibre parfait entre précision, efficacité et rapidité ? La fusion de l'apprentissage automatique, de l'heuristique et de l'optimisation permet de résoudre les problèmes de manière inégalée et de maintenir votre supply chain à la pointe de la technologie.

La fusion de l'apprentissage automatique, de l'heuristique et de l'optimisation permet de résoudre les problèmes de manière inégalée et de maintenir votre supply chain à la pointe de la technologie. Faites passer votre productivité à la vitesse supérieure ? Automatisez les tâches de routine grâce à l'IA et aux algorithmes prédictifs, ce qui vous permettra de vous concentrer sur les priorités stratégiques et de stimuler la production.

Automatisez les tâches de routine grâce à l'IA et aux algorithmes prédictifs, ce qui vous permettra de vous concentrer sur les priorités stratégiques et de stimuler la production. Donnez à vos collaborateurs les moyens de faire plus avec plus ? Donnez à vos équipes les moyens d'agir grâce à un outil intuitif qui simplifie les tâches complexes et améliore l'efficacité, obtenant ainsi une plus grande satisfaction et de meilleurs résultats.

Donnez à vos équipes les moyens d'agir grâce à un outil intuitif qui simplifie les tâches complexes et améliore l'efficacité, obtenant ainsi une plus grande satisfaction et de meilleurs résultats. Aucune manipulation de données n'est nécessaire ? Accélérez le délai de rentabilité en intégrant facilement des données provenant de différentes sources sans avoir à définir de schémas ; il suffit de glisser-déposer et c'est bon.

Le cabinet d'intelligence économique IDC a présenté Maestro en avant-première préalablement à son lancement et Eric Thompson, directeur de recherche en planification de la supply chain au niveau mondial chez IDC, a déclaré : « IDC a abordé la question de l'intégration de la supply chain de bout en bout, et Kinaxis fait des progrès avec Maestro. Les progrès de la plateforme en associant la simultanéité de bout en bout à l'intelligence artificielle intelligente et conviviale constituent une étape prometteuse dans l'orchestration de la supply chain ».

Depuis la création du premier moteur de planification des besoins en matériaux (MRP) en mémoire dans les années 1980 afin d'adopter un modèle SaaS plusieurs années avant ses homologues et le lancement de la première plateforme de planification adaptée au cloud dans les années 2000, Kinaxis a toujours été à l'avant-garde de toutes les principales innovations technologiques dans le secteur de la supply chain au cours des quarante dernières années. L'entreprise a toujours priorisé la conception de produits répondant aux besoins évolutifs de ses clients, en se concentrant sur ces piliers : la connectivité, le renseignement, l'adaptabilité et la convivialité. Rien que pendant les cinq dernières années, le portefeuille de brevets de l'entreprise a augmenté de plus de 500 %, plus de la moitié de ces brevets ayant été attribués à des innovations basées sur l'IA et le ML.

Célébrant son 40e anniversaire en 2024, Kinaxis aide les entreprises qui fournissent à l'industrie agricole 40 % des tracteurs du monde, qui gardent plus de 110 milliards de dents propres chaque année et qui veillent à ce que plus de 35 millions d'animaux de compagnie soient nourris chaque année avec des repas nutritifs.

