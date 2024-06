Les ressources Yorbeau Inc. annonce les résultats du vote pour l'élection des administrateurs





MONTRÉAL, 18 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Ressources Yorbeau inc. (TSX : YRB) (« Yorbeau » ou la « Société ») annonce que les candidats figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de la Société datée du 17 mai 2024 ont été élus administrateurs de Yorbeau. Les résultats détaillés du vote pour l'élection des administrateurs qui a eu lieu lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires, tenue le 18 juin 2024 à Montréal, sont présentés ci-dessous.



Nom du candidat Votes pour % pour Abstentions

de vote %

d'abstentions Georges Bodnar Jr. 166 664 888 99,86% 230 815 0,14% John Jacobsen 166 883 888 99,99% 11 815 0,01% Henri Gélinas 166 670 138 99,86% 225 565 0,14% Terry Kocisko 166 666 938 99,86% 228 765 0,14% Marcel Lecourt 166 500 513 99,76% 395 190 0,24% Jérôme Gendron 166 504 513 99,77% 391 190 0,23% Dany Laflamme 166 889 138 100,00% 6 565 0,00%

À propos de Les Ressources Yorbeau inc.

Ressources Yorbeau est une société ouverte canadienne (TSX : YRB) impliquée dans l'exploration aurifère et de métaux de base au Québec, Canada. Ses propriétés sont situées dans le nord-ouest de la province, qui comporte de nombreux gisements importants sur la célèbre ceinture de roches vertes de l'Abitibi, y compris d'importantes mines d'or le long de la faille Larder Lake-Cadillac et de plusieurs centres volcaniques abritant d'importants gisements de cuivre-zinc-or.

Yorbeau se concentre sur ses projets d'or à Rouyn et de zinc et cuivre à Scott Lake. Ces projets démontrent des perspectives plus immédiates et plus substantielles pour la découverte et le développement d'éventuelles mines. Le projet Scott est très bien situé dans le camp minier de Chibougamau. La Propriété Rouyn représente la consolidation de plusieurs propriétés contiguës stratégiquement situées sur la célèbre et très productive faille Cadillac dans le camp minier de Rouyn?Noranda. Les autres propriétés minières de la Société comprennent une participation dans l'ancien camp minier aurifère de Joutel et la propriété Beschefer adjacente au gisement B-26 de SOQUEM dans la région de la mine Selbaie. Des renseignements additionnels concernant la Société sont disponibles sur son site web au www.yorbeauresources.com.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

G. Bodnar Jr.

Président, chef des finances

Les Ressources Yorbeau inc.

[email protected]

Téléphone : 514 384-2202

Sans frais en Amérique du Nord : 1 855 384-2202

18 juin 2024 à 17:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :