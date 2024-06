Tecnotree reconnu par Gartner® dans le Magic Quadranttm 2024 pour l'IA dans les opérations de clientèle et commerciales des CSP





Tecnotree, un chef de file mondial des plateformes et services numériques pour l'IA, la 5G et les technologies natives cloud, a été reconnu dans le Magic Quadrant 2024 de Gartner pour l'IA aux CSP.

Rédigé par les analystes Pulkit Pandey, Amresh Nandan et Peter Liu, le Gartner Magic Quadrant identifie et évalue les fournisseurs d'IA pour les opérations de clientèle et commerciales des CSP. Selon le rapport, « L'IA dans les opérations client et commerciales aide les CSP à utiliser l'IA/ML à générer des informations et automatiser les processus métier dans un large éventail de domaines d'activité client et commerciaux. Ces domaines comprennent le marketing, les ventes, la configuration-prix-devis (CPQ), la gestion des commandes, la gestion des produits, la facturation et la gestion des revenus, le parcours et l'attention client, l'assurance des revenus et la gestion des fraudes et des risques ». Ce rapport complet aide les fournisseurs de services de communication à identifier et à évaluer les fournisseurs d'IA pour leurs opérations client et commerciales. Il guidera les CIO et les responsables technologiques des CSP pour faire les bons choix en matière de fournisseurs d'IA sur un marché en évolution rapide.

Tecnotree fournit une fonctionnalité de commerce social intégré à l'IA et de gestion de l'expérience avec la plateforme Tecnotree Moments qui a été reconnue par TM Forum pour la monétisation des réseaux sur l'ensemble des segments verticaux.

En outre, Tecnotree est reconnu mondialement pour son portefeuille de brevets d'ingénierie IA/ML comme étant parmi les plus vastes au monde et le plus grand pour tous les fournisseurs télécoms au monde avec des capacités telles que la génération de contenu, la vision par ordinateur, la traduction machine à machine, la confiance, la gouvernance et les opérations de modèle. Tecnotree dispose d'une pléthore de cas d'utilisation à commercialiser pour les opérateurs de télécommunications qui ont été déployés dans les domaines de la santé, de l'immobilier et du commerce électronique.

La plateforme Sensa Intelligence de Tecnotree est dotée de capacités d'IA génératives avec sa pile BSS, aidant les opérateurs télécoms à traiter des millions de points de données structurés et non structurés à partir de systèmes d'information commerciaux, opérationnels et transactionnels. La capacité de Sensa à déployer des algorithmes d'apprentissage automatique classiques et génératifs de manière agnostique, aide les opérateurs de télécommunications à exploiter, extraire, visualiser et exécuter des opérations de sécurité autonomes. Profile-of-One fait partie intégrante de Tecnotree Sensa, un élément crucial pour la conduite d'expériences personnalisées. La fonctionnalité exploite de grandes quantités de données pour créer des profils complets adaptés à des cas d'utilisation spécifiques. En s'intégrant de manière optimale aux modèles optimisés par l'IA, Profile-of-One permet de prédire les comportements des clients et d'extraire des informations précieuses. Pour nous, être reconnu comme un acteur de niche et placé dans le Gartner Magic Quadrant pour l'IA aux CSP permet à Tecnotree de fixer des prix compétitifs et de répondre aux besoins dynamiques du marché des opérateurs télécoms du monde entier.

Padma Ravichander, CEO, Tecnotree Corporation, déclare : « Nous sommes ravis d'être reconnus dans le Gartner Magic Quadrant 2024. Nous croyons que cette reconnaissance souligne notre engagement à tirer parti de l'IA, de la 5G et des technologies natives cloud pour stimuler l'innovation pour nos clients. Nous pensons que notre inclusion dans le rapport valide notre engagement à responsabiliser les CSP grâce à des solutions personnalisées optimisées par l'IA qui renforcent l'expérience client, la gestion des revenus et l'efficience opérationnelle. Nos solutions BSS optimisées par l'IA répondent à l'évolution rapide des besoins commerciaux, ce qui permet aux CSP de fournir de meilleurs services dans diverses fonctions. Cette reconnaissance consolide notre détermination à élargir le champ des possibles ».

Pour accéder au rapport complet et pour en savoir plus sur le positionnement de Tecnotree, rendez-vous sur https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-2HTWETGP&ct=240613&st=sb.

Gartner, Magic Quadrant for AI in CSP Customer and Business Operations, Pulkit Pandey, Amresh Nandan, Peter Liu, 4 juin 2024.

GARTNER est une marque de commerce et de service déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et à l'international, et MAGIC QUADRANT est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales et sont utilisées ici avec autorisation. Tous droits réservés.

Gartner ne cautionne aucun des éditeurs, produits ou services présentés dans ses publications de recherche, et ne recommande pas aux utilisateurs de technologies de sélectionner uniquement les fournisseurs les mieux classés. Les publications de recherche de Gartner reflètent les opinions de l'organisme de recherche Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, quant à cette étude, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage donné.

À propos de Tecnotree

Tecnotree est un acteur de la prise en charge commerciale (BSS) numérique prêt pour la 5G, avec des capacités d'IA/ML et une extensibilité multi-cloud. Tecnotree est à la pointe de la conformité des API ouvertes du TM Forum avec 59 API ouvertes certifiées, dont 9 API ouvertes du monde réel, ce qui témoigne de l'engagement de l'entreprise en faveur de l'excellence et de ses efforts constants pour offrir des expériences et des services différenciés aux CSP et DSP. Notre pile BSS numérique agile et open source inclut la gamme complète (de la commande à l'encaissement) de processus commerciaux et de gestion des abonnements pour les télécommunications et d'autres industries de services numériques afin de créer des opportunités au-delà de la connectivité. Tecnotree offre également une technologie financière et un marché numérique B2B2X multi-expérience à sa base d'abonnés par le biais de la plateforme Tecnotree Moments afin de renforcer les communautés numériquement connectées à travers les jeux vidéo, la santé, l'éducation, les services OTT et d'autres écosystèmes verticaux. Tecnotree est cotée au Nasdaq Helsinki (TEM1V).

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

