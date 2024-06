Choices for Change : ofi annonce de nouveaux objectifs pour 2030 et des plans d'action pour des chaînes d'approvisionnement en ingrédients résilients





ofi, l'un des principaux fournisseurs d'ingrédients alimentaires et de boissons naturellement bons, a dévoilé aujourd'hui une nouvelle stratégie de développement durable, « Choices for Change », ainsi que des objectifs ambitieux pour 2030.

Les marques alimentaires mondiales et les détaillants sont confrontés à une demande croissante des consommateurs pour des produits durables, à l'augmentation des défis liés aux conditions météorologiques et à d'autres défis dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, ainsi qu'à l'arrivée d'une nouvelle législation importante liée à la durabilité. Avec « Choices for Change », ofi fournira à ces entreprises et à leurs consommateurs des choix spécifiques pour produire un impact à long terme sur quatre piliers essentiels : Des agriculteurs prospères, des communautés florissantes, l'action climatique et la régénération du monde vivant.

Chaque objectif 2030 de la stratégie Choices for Change répond aux besoins clés des clients, y compris :

- L'amélioration des moyens de subsistance d'un million d'agriculteurs, en les aidant à être plus productifs et à fournir des ingrédients de meilleure qualité.

- La réduction de 30 % des émissions de type 3 afin d'offrir aux clients des produits et des ingrédients vérifiables et à faible teneur en carbone et de contribuer à des engagements nets zéro.

- La mise en place de pratiques agricoles régénératrices sur 2 millions d'hectares de terres afin de créer une résilience agricole à long terme et des produits dont l'impact positif sur la nature est vérifié.

Afin de fournir aux clients des données plus rigoureuses et vérifiables pour la prise de décision et l'établissement de rapports sur le développement durable, cette stratégie met l'accent sur l'excellence de la chaîne d'approvisionnement. Elle permet de réunir la traçabilité, la connaissance des données, l'atténuation des risques, la vérification et l'engagement approfondi des fournisseurs afin de faire les bons choix, ce qui inclut la suite d'outils technologiques primés d'ofi, comme son système de gestion de la durabilité AtSource et son planificateur de scénarios de carbone intégré pour la planification et l'évaluation des coûts de l'action pour le climat.

À l'occasion du lancement de Choices for Change à la Journée de la gastronomie durable des Nations unies, Roel van Poppel, directeur de la durabilité chez ofi, a déclaré : « Choices for Change est la phase suivante de notre parcours, qui s'appuie sur des années d'expérience dans la gestion de programmes de développement durable couvrant des centaines de communautés agricoles. Notre équipe de plus de 500 experts en développement durable, de la Côte d'Ivoire au Brésil, en passant par le Vietnam et le Ghana, apporte une compréhension profonde et une capacité à résoudre certains des principaux défis environnementaux et humanitaires du système alimentaire. Nous offrons à nos clients et à nos partenaires la traçabilité, les connaissances, les capacités et les choix nécessaires pour susciter un changement positif. »

Les principales plateformes mondiales de produits d'ofi, à savoir le cacao, le café, les produits laitiers, les fruits à coque et les épices, disposent déjà de stratégies ou de programmes spécifiques pour relever les défis et saisir les opportunités de la chaîne d'approvisionnement de chaque produit.1 Ces stratégies feront partie intégrante de la réalisation des objectifs de Choices for Change, qui vise à consolider un ensemble unique d'ambitions à mettre en oeuvre à l'échelle mondiale, avec des mesures et des définitions universelles pour toutes les activités d'ofi dans environ 50 pays. Ce programme sera mis en oeuvre en partenariat avec les agriculteurs, les gouvernements, la société civile et les clients d'ofi, y compris un grand nombre des plus grands détaillants, marques et fabricants de produits alimentaires au monde. ofi a une longue histoire de partenariat avec les clients pour atteindre des objectifs de durabilité communs et augmenter l'impact, avec plus de 130 programmes de collaboration actifs aujourd'hui.

A. Shekhar, directeur général d'ofi, a déclaré : « Nous savons que faire ce qui est juste pour les communautés et la planète est encore plus important pour notre impératif commercial à long terme de fournir des ingrédients et des solutions alimentaires de la plus haute qualité à nos clients. Cela leur permet d'offrir à leurs consommateurs, qui savourent chaque jour dans le monde entier des produits alimentaires et des boissons délicieux, durables et de grande qualité, une explication convaincante de la provenance de ces produits. »

Aujourd'hui, ofi sera rejoint par Mars, l'Agence américaine pour le développement international et le Sustainable Food Lab dans le cadre d'un événement du Forum de l'innovation intitulé « Making Choices for Change in the global food system »2 pour discuter de la façon dont la chaîne de valeur alimentaire peut travailler ensemble pour faire de meilleurs choix à chaque étape, de la source au consommateur.

La nouvelle stratégie Choices for Change et les ambitions détaillées qui la soutiennent sont accessibles sur le site Web d'ofi.

Références

À propos d'ofi

ofi (olam food ingredients) est un nouveau groupe d'exploitation issu d'Olam Group. ofi propose des produits et des ingrédients alimentaires durables, naturels et à valeur ajoutée afin que les consommateurs puissent profiter des produits sains et gourmands qu'ils aiment. Il se compose d'entreprises leaders dans les secteurs du cacao, du café, des produits laitiers, des fruits à coque et des épices. ofi a construit une présence unique dans la chaîne de valeur mondiale, comprenant ses propres exploitations agricoles, l'origination à la ferme et les installations de fabrication. ofi travaille en partenariat avec ses clients, en s'appuyant sur son portefeuille complémentaire et différencié de produits alimentaires « à la mode », pour co-créer des solutions qui anticipent et répondent à l'évolution des préférences des consommateurs, à mesure que la demande d'aliments plus sains, traçables et durables augmente. Pour vous abonner à la salle de presse d'ofi, rendez-vous sur www.ofi.com/news-and-events (déclaration de confidentialité ici). Si vous ne souhaitez pas recevoir d'informations de la part d'ofi, veuillez contacter [email protected]. Suivez @ofi-group sur LinkedIn.

À propos d'Olam

Olam Group est une entreprise agroalimentaire de premier plan qui fournit des denrées alimentaires, des ingrédients, des aliments pour animaux et des fibres à 20 200 clients dans le monde entier. Plus d'informations sur Olam sont disponibles sur www.olamgroup.com.

