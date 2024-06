Grâce à Armis, Main Line Health améliore la sécurité des patients et favorise la résilience opérationnelle





Armis, la société de cybersécurité de renseignements sur les actifs, a annoncé aujourd'hui que Main Line Health exploite la plateforme Armis Centrixtm pour disposer d'une visibilité et d'un contrôle complets sur tous les actifs connectés au sein de son système hospitalier et favoriser l'innovation opérationnelle pour améliorer encore la sécurité des patients.

Main Line Health dispose, pour ses différents hôpitaux et installations, d'un vaste réseau d'actifs informatiques, IoT et IoMT (internet des objets médicaux). Grâce à Armis Centrixtm, le système hospitalier a pu rapidement identifier deux fois plus d'appareils qu'estimé précédemment, y compris les appareils biomédicaux. En utilisant deux solutions d'Armis, Armis Centrixtm (sécurité des dispositifs médicaux) et Armis Centrixtm (priorisation et correction des vulnérabilités), Main Line Health a créé un écosystème de sécurité plus cohérent et automatisé la conformité. Au sein de l'organisation, ces améliorations ont également accru la conscience de l'importance des initiatives de cyber-résilience qui améliorent l'efficacité opérationnelle tout en minimisant les perturbations cliniques.

« Armis fait partie intégrante du programme de cybersécurité de Main Line Health ; leurs solutions nous offrent une visibilité inégalée sur chaque actif et chaque appareil de notre environnement », a déclaré Aaron Weismann, responsable de la sécurité informatique de Main Line Health. « Nous sommes un système hospitalier dédié à la fourniture de soins sûrs, de haute qualité, équitables et abordables. Nous avons pour mission de traiter et guérir les maladies, et Armis nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. »

Combinée à l'adoption accélérée des technologies, l'évolution rapide des modèles de soins a augmenté la surface d'attaque des établissements de soins. Rien qu'aux États-Unis, les attaques de type ransomware dans le secteur de la santé ont augmenté de 128% de 2022 à 2023, renforçant la nécessité d'une stratégie globale de cyber-résilience.

« Armis comprend les défis spécifiques de cybersécurité propres au secteur de la santé, notamment la protection des données précieuses, la garantie de la continuité des soins et la prévention des attaques perturbatrices qui mettent les patients ? et l'organisation ? en danger », a déclaré Mohammad Waqas, directeur technique soins de santé, Armis. « Nous félicitons Main Line Health pour son récent Prix d'excellence en cybersécurité, car le renforcement de la cyber-résilience améliore la sécurité des patients et les résultats des traitements. »

La plateforme Armis Centrixtm optimisée par l'IA atténue de manière proactive tous les risques qui menacent les cyberactifs, corrige les vulnérabilités, bloque les menaces et protège l'ensemble de la surface d'attaque.

Les établissements de soins continuent d'être fortement ciblés par les cybercriminels, en particulier ces derniers mois. Toute cyberattaque peut entraîner des temps d'arrêt prolongés et compromettre la sécurité des patients. Armis Centrixtm offre une sécurité et une visibilité complètes sur tous les dispositifs médicaux gérés et non gérés, les actifs cliniques et l'ensemble de l'écosystème de soins de santé ? sans aucune interruption des soins aux patients.

Pour plus de détails sur la façon dont Main Line Health favorise l'innovation avec Armis Centrixtm, lire l'intégralité de l'étude de cas.

Pour plus d'informations sur la manière dont Armis contribue à sécuriser le secteur de la santé et le secteur médical, cliquer ici.

À propos d'Armis

Armis, la société de cybersécurité spécialisée dans l'intelligence des actifs, protège l'ensemble de la surface d'attaque et gère le cyber-risque d'une entreprise en temps réel. Dans un monde sans limites et en évolution rapide, Armis garantit aux entreprises la possibilité d'identifier, de protéger et de gérer en permanence toutes leurs ressources critiques, de leurs locaux jusqu'au cloud. Les entreprises du Fortune 100, 200 et 500, les gouvernements nationaux ainsi que les organismes étatiques et locaux font confiance à Armis pour protéger et sécuriser 24/7 les infrastructures critiques, l'économie et la société. Armis est une société privée établie en Californie.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

18 juin 2024 à 16:40

Communiqué envoyé leet diffusé par :