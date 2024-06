L'étude Total Economic Impacttm 2024 de Forrester dévoile un retour sur investissement de 82 % pour les clients HTEC





HTEC, une société mondiale de services d'ingénierie numérique, a le plaisir d'annoncer les résultats de son étude Total Economic Impacttm (TEI) 2024 réalisée par Forrester Consulting. Le rapport décrit une valeur actualisée ajustée sur les risques sur trois ans pour une organisation composite comprenant des personnes ayant une importante expérience de travail avec HTEC.

L'analyse coûts-avantages de Forrester révèle que HTEC a fourni un retour sur investissement de 82 % à ses clients sur une période de trois ans. L'étude fait également état d'une diminution sensible du délai de mise sur le marché, avec de nouveaux produits arrivant entre les mains des utilisateurs 12 mois plus tôt lorsque HTEC était le partenaire de choix. En outre, la valeur actuelle nette moyenne, ou la valeur totale d'une opportunité d'investissement pour les clients de HTEC sur des engagements à trois ans, s'établit à 3,6 millions de dollars, soulignant ainsi la rentabilité d'une collaboration à long terme avec HTEC.

Basée sur des entretiens avec les clients et des données agrégées, l'étude comprend des témoignages de clients mettant l'accent sur la qualité et la rapidité de l'ingénierie numérique de HTEC, qui s'appuie sur des équipes interfonctionnelles d'ingénieurs produits et logiciels, de chercheurs, de stratèges, de concepteurs UX/UI, d'architectes de solutions et d'experts SecOps. Ces équipes offrent aux clients une flexibilité accrue et l'accès à un niveau d'expertise non disponible en interne. En outre, avec des meilleures pratiques clairement définies, une couverture de tests approfondies et une conception initiale axée sur la qualité et la sécurité, HTEC minimise les défauts et les menaces de sécurité potentiels du produit, permettant ainsi d'accélérer les lancements et de réaliser des économies de maintenance.

L'étude met également en relief la conception innovante des produits HTEC, un avantage déterminant pour les entreprises qui cherchent à renforcer l'acquisition de clients.

« Dans l'écosystème en constante expansion des entreprises de services professionnels, il est difficile de distinguer qui sont celles qui fournissent une qualité supérieure. Retirez le logo des fournisseurs de services technologiques d'aujourd'hui, et la plupart d'entre eux vous DIRONT qu'ils offrent des capacités et des talents identiques. Chez HTEC, notre réputation va au-delà de ce que nous disons. Les résultats de l'étude Forrester TEI nous permettent de MONTRER au marché nos différenciateurs de services », déclare Nathan Elsberry, Chief Revenue Officer.

Téléchargez l'infographie SSDLC de HTEC pour des conseils de développement et des informations sur l'impact de HTEC sur l'intégralité du processus de développement.

À propos de HTEC :

HTEC est une société mondiale de services technologiques haut de gamme qui accompagne l'évolution technologique des entreprises les plus influentes du monde, depuis les startups disruptives jusqu'au Fortune 500. HTEC allie une expertise approfondie en ingénierie à une créativité florissante permettant à ses clients d'innover, de concevoir et de développer des technologies disruptives et de nouveaux produits et plateformes numériques dans des secteurs variés.

