Des passionnés du monde entier viennent voir un Godzilla en taille réelle. Plus de 200 000 visiteurs se sont déjà rendus au Tokyo Night & Light, le plus grand spectacle de projection architecturale au monde ! Du contenu selon le style japonais « Ukiyo » est également présenté.

Dans la métropole de Tokyo, le spectacle de projection architecturale TOKYO Night & Light utilise le Tokyo Metropolitan Government Main Building No. 1, un monument incontournable de la ville, comme toile pour présenter des oeuvres d'art colorées avec son et lumière. Le spectacle est présenté tous les soirs durant toute l'année, offrant ainsi une nouvelle ressource touristique qui illumine la nuit tokyoïte.

Ce projet a été reconnu par le Guinness World Recordstm comme la plus grande projection architecturale (permanente) et a déjà attiré plus de 200 000 visiteurs durant en trois mois depuis le lancement du spectacle le 25 février 2024.

Le weekend et les jours fériés, le spectacle montre l'oeuvre « Godzilla: Attack on Tokyo » mettant en vedette Godzilla, qui fête son 70e anniversaire cette année ! Le puissant Godzilla de 100 mètres de haut, celui des films de la série VS, est projeté à l'échelle grandeur nature sur le mur du bâtiment du gouvernement métropolitain, et son combat titanesque avec la nouvelle arme anti-Godzilla « Super X2 modifié » est à ne pas manquer.

Le spectacle présente également « Ukiyo », un contenu de style japonais inspiré des peintures Ukiyo-e. Les peintures Ukiyo-e sont des oeuvres d'art réalisées pendant la période Edo (1603-1868) et représentent divers aspects de la vie quotidienne avec des couleurs vives et délicates. Le terme « ukiyo » lui-même fait référence à un monde en constante évolution. L'utilisation de visuels générés par l'apprentissage de l'IA et la CAO des créateurs du spectacle ont permis de lancer une passerelle entre le monde des peintures Ukiyo-e et la culture pop contemporaine.

Venez découvrir ce spectacle de projection architecturale qui présente une part de la culture japonaise sur la plus grande toile du monde.

Les horaires du spectacle sont disponibles sur :

https://tokyoprojectionmappingproject.jp/en/event/20240225/

18 juin 2024 à 15:45

