ExaGrid remporte le prix « Enterprise Backup Hardware Vendor of the Year » ainsi que d'autres prix aux Storage Awards 2024

ExaGrid®, la seule solution de stockage de sauvegarde hiérarchisée du marché avec verrouillage de la durée de conservation, qui comprend un niveau non orienté réseau (créant un entrefer hiérarchisé), des suppressions différées et l'immutabilité pour la récupération des ransomwares, a annoncé aujourd'hui que l'entreprise avait reçu deux prix du secteur lors de la 21e cérémonie annuelle lors des Storage Awards, « The Storries XXI », qui s'est déroulée à Londres le 6 juin 2024.

ExaGrid a été nommée Enterprise Backup Hardware Vendor of the Year et a également reçu conjointement le prix Storage Solution of the Year - Corporate avec le principal partenaire Convergent Technology pour avoir assuré la protection des données dans le cadre d'un projet d'infrastructure national. En outre, Mary Domenichelli, directrice sénior des communications marketing d'ExaGrid, a reçu le prix Storage Industry Champion of the Year ? Marketing.

La reconnaissance d'ExaGrid pour son stockage de sauvegarde hiérarchisé continue de progresser, en remportant jusqu'à présent six prix dans ce secteur pour ce qui va de l'année, notamment :

Data Breakthrough Awards ? Data Backup Solution of the Year

Network Computing Awards ? Company of the Year

Network Computing Awards ? Hardware Product of the Year

Network Computing Awards ? Return on Investment Award

Storage Awards ? Enterprise Backup Hardware Vendor of the Year

Storage Awards ? Storage Solution of the Year - Corporate

Les lauréats sont votés par le public. Les prix de cette année marquent la treizième année de victoires pour ExaGrid à « The Storries » et la quatrième année consécutive où ExaGrid remporte le prix Enterprise Backup Hardware Vendor of the Year.

« Nous sommes très fiers de cette reconnaissance continue reçue pour notre stockage de sauvegarde hiérarchisé et pour le travail acharné de l'équipe ExaGrid, et nous sommes très heureux de remporter un prix aux côtés de nos précieux partenaires de Convergent Technology, qui ont su orienter notre client vers la solution de stockage de sauvegarde offrant la sécurité la plus complète, la performance de sauvegarde et de restauration la plus rapide, et le meilleur support du secteur : lorsqu'il s'agit d'infrastructure nationale, peu de considérations sont aussi importantes », a déclaré Bill Andrews, président directeur général d'ExaGrid. « Nous sommes très reconnaissants de travailler avec des partenaires de distribution aussi extraordinaires que Convergent Technology et avec bien d'autres à travers le monde. Félicitations à tous les lauréats de cette année, et un grand merci à l'équipe des Storage Awards, et principalement à tous ceux qui ont voté pour nous ».

À propos d'ExaGrid

ExaGrid fournit un stockage de sauvegarde hiérarchisé avec une zone d'atterrissage unique à cache disque, un référentiel de conservation à long terme et une architecture évolutive. La zone d'atterrissage d'ExaGrid garantit les sauvegardes et les restaurations les plus rapides, ainsi que les récupérations instantanées des machines virtuelles. Le référentiel hiérarchisé offre le coût le plus bas pour la conservation à long terme. L'architecture scale-out d'ExaGrid inclut des appliances complètes et garantit une fenêtre de sauvegarde de longueur fixe à mesure que les données augmentent, ce qui élimine les mises à niveau coûteuses et l'obsolescence des produits. ExaGrid offre la seule approche de stockage de sauvegarde à deux niveaux avec un niveau sans contact avec le réseau, des suppressions retardées et des objets immuables pour se relever après des attaques de ransomware.

ExaGrid dispose de ventes physiques et d'ingénieurs systèmes avant-vente dans les pays suivants : Argentine, Australie, Benelux, Brésil, Canada, Chili, CEI, Colombie, République tchèque, France, Allemagne, Hong Kong, Inde, Israël, Italie, Japon, Mexique, pays nordiques, Pologne, Portugal, Qatar, Arabie Saoudite, Singapour, Afrique du Sud, Corée du Sud, Espagne, Turquie, Émirats arabes unis, Royaume-Uni, États-Unis, et d'autres régions.

18 juin 2024 à 15:45

