Rappel de « Aussie Bites » biologique de marque Universal Bakery en raison de la présence non déclarée de gluten

Empatica, un pionnier du développement de biomarqueurs numériques et du suivi des patients piloté par l'IA, a annoncé aujourd'hui avoir formé un partenariat avec Mobilise-D, une initiative financée par l'Initiative Médicaments Innovants (IMI) et les...

Le premier ministre, François Legault, et la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, accompagnés du ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et député de Johnson, André Lamontagne, et du député de...