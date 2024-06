Lancement de la solution Workiva Carbon





Workiva Inc. (NYSE : WK), un chef de file mondial du reporting intégré garanti, annonce ce jour le lancement de Workiva Carbon. Cette nouvelle offre promeut ses capacités ESG et sa plateforme de durabilité afin de répondre aux exigences en matière de réglementation climatique mondiale, y compris la directive sur les rapports sur la durabilité des entreprises (CSRD), les règles de divulgation climatique de la SEC et les Climate Corporate Data Accountability Act (SB 253) et Climate-Related Financial Risk Act (SB 261) de la Californie. Workiva Carbon simplifie la gestion des objectifs zéro émission nette que des milliers d'entreprises se sont volontairement fixées pour respecter les directives internationales, répondre aux demandes des parties prenantes en matière de transparence et être plus compétitives dans l'économie mondiale.

Avec Workiva Carbon, les entreprises peuvent :

Mesurer : recueillir des données en temps réel à partir de leurs plateformes ERP, systèmes comptables et fournisseurs de services publics, et suivre les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans les installations et les sites en utilisant des milliers de facteurs d'émissions validés par des tiers qui couvrent plus de 240 pays et territoires. Ces données permettent aux entreprises de calculer automatiquement les émissions de carbone dans les scopes 1, 2 et 3.

recueillir des données en temps réel à partir de leurs plateformes ERP, systèmes comptables et fournisseurs de services publics, et suivre les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans les installations et les sites en utilisant des milliers de facteurs d'émissions validés par des tiers qui couvrent plus de 240 pays et territoires. Ces données permettent aux entreprises de calculer automatiquement les émissions de carbone dans les scopes 1, 2 et 3. Gérer : créer des enquêtes d'engagement des fournisseurs avec des formulaires faciles à remplir qui collectent et connectent les données critiques aux rapports et aux tableaux de bord, permettant de fixer des objectifs scientifiques et des méthodes de réduction, d'évaluer les risques ESG et de prendre des mesures pour décarboner la chaîne d'approvisionnement.

créer des enquêtes d'engagement des fournisseurs avec des formulaires faciles à remplir qui collectent et connectent les données critiques aux rapports et aux tableaux de bord, permettant de fixer des objectifs scientifiques et des méthodes de réduction, d'évaluer les risques ESG et de prendre des mesures pour décarboner la chaîne d'approvisionnement. Collaborer : rassembler, partager et relier le même ensemble de données probantes à des éléments livrables dans l'ensemble des fonctions de l'entreprise, y compris la durabilité, la comptabilité, la finance, l'audit, le risque, le droit et autres, sans les risques associés aux modifications manuelles, aux versions multiples, aux téléchargements de diverses feuilles de calcul ou aux modifications de dernière minute.

rassembler, partager et relier le même ensemble de données probantes à des éléments livrables dans l'ensemble des fonctions de l'entreprise, y compris la durabilité, la comptabilité, la finance, l'audit, le risque, le droit et autres, sans les risques associés aux modifications manuelles, aux versions multiples, aux téléchargements de diverses feuilles de calcul ou aux modifications de dernière minute. Déclarer : aligner automatiquement les données d'émissions sur les cadres volontaires et obligatoires créés au sein de la plateforme Workiva et fournir des informations cohérentes et vérifiables aux régulateurs, aux investisseurs et aux autres parties prenantes, grâce à l'historique complet des données, aux preuves jointes et aux autorisations granulaires.

« Le lancement de Workiva Carbon vient renforcer la plateforme ESG phare de Workiva, ce qui nous permet d'aider les entreprises à promouvoir leurs efforts de durabilité », déclare Julie Iskow, présidente et CEO, Workiva. « Maintenant, nos clients peuvent rationaliser le suivi des émissions de gaz à effet de serre, fixer des objectifs fondés sur la science et répondre aux demandes des parties prenantes dans un contexte d'investissement et de réglementation en constante évolution. L'intégration de ces capacités carbone dans notre plateforme souligne notre engagement inébranlable à fournir à nos clients une solution complète pour le reporting financier, l'ESG et la GRC. »

Workiva Carbon allie la technologie et l'expertise de sa récente acquisition, Sustain.Life, avec la puissance de la plateforme Workiva. Depuis sa création, Sustain.Life aide les entreprises dans leur comptabilité carbone et leurs déclarations d'émissions dans tous les secteurs du monde entier. Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe d'experts Sustain.Life et leur technologie de pointe au sein de Workiva. Ensemble, nous pouvons avoir un impact encore plus important et accélérer notre mission de soutenir des rapports transparents pour un monde meilleur. Cliquez ici pour de plus amples informations.

À propos de Workiva

Workiva Inc. (NYSE : WK) a pour mission de promouvoir des rapports transparents pour un monde meilleur. Nous concevons et fournissons la première plateforme cloud au monde pour des rapports intégrés et garantis afin de répondre aux demandes des parties prenantes en matière d'action, de transparence et de divulgation des données financières et non financières. Workiva offre la seule plateforme SaaS unifiée qui rassemble les rapports financiers, ESG (environnement, social et gouvernance), et GRC (gouvernance, risques et conformité) des clients au sein d'une plateforme contrôlée, sécurisée et vérifiable. Notre plateforme simplifie les défis les plus complexes en matière de reporting et de divulgation en rationalisant les processus, en connectant les données et les équipes et en assurant la cohérence. Plus d'informations sur workiva.com

