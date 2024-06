Quatrième mise à jour du plan de mise en oeuvre du Plan pour une économie verte 2030 - Plus de 10 G$ pour accélérer l'adaptation aux changements climatiques, décarboner le Québec et accroître l'efficacité énergétique





QUÉBEC, le 18 juin 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, a présenté aujourd'hui la quatrième mise à jour du Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030), avec un cadre financier record de plus de 10 milliards de dollars sur cinq ans.

Pour la première fois, le plan de mise en oeuvre inclut un volet sur l'efficacité et la sobriété énergétiques, lequel est doté d'un budget de près de 900 millions de dollars. Dans la même lancée, le gouvernement annonce une série de mesures qui permettront de doubler les économies annuelles d'électricité d'ici cinq ans.

Un pas additionnel vers l'atteinte de la cible de réduction des émissions de GES en 2030

Dans ce quatrième plan de mise en oeuvre (PMO 2024-2029), le gouvernement agit dans tous les secteurs clés pour atteindre la cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de 37,5 % sous leur niveau de 1990 d'ici 2030. Le Québec progresse vers l'atteinte de la cible, alors que les mesures qui seront financées et entièrement définies dès cette année permettront d'atteindre 67 % de la cible. En plus de ces mesures, le gouvernement présente sa feuille de route à court et moyen termes pour porter la contribution de l'action gouvernementale à un niveau qui passera de 73 à 77 %.

Des investissements de 4 milliards de dollars seront consacrés à la réduction des émissions de GES dans le secteur des transports, dont plus de 2 milliards de dollars pour maintenir et développer l'offre en transport collectif et son électrification, et pour soutenir le transport actif. Pour les industries et les bâtiments, il investira respectivement 1,7 milliard et 1,5 milliard de dollars, et ce, tout en favorisant les réductions d'émissions découlant de l'utilisation d'énergies renouvelables autres que l'électricité.

L'effet des mesures mises en place commence à se faire sentir

On estime que le niveau des émissions de GES s'établira à 79,1 mégatonnes équivalent CO 2 (Mt éq. CO 2 ) au Québec en 2022, soit 3,1 mégatonnes de moins que le niveau prépandémique de 2019. Or, selon les informations les plus récentes, le niveau des émissions de GES devrait diminuer légèrement ou se stabiliser en 2023, pour poursuivre une tendance à la baisse dans les années suivantes.

Adaptation : le gouvernement tient compte des recommandations du groupe d'experts

Les recommandations du groupe d'experts ont guidé la révision du présent plan et serviront de référence dans le futur. Ainsi, on estime que les actions du PMO 2024-2029 contribueront à la réalisation d'une cinquantaine d'actions identifiées par le groupe d'experts. Le plan présente aussi les interventions clés qui seront mises en oeuvre d'ici 2030 pour augmenter la résilience collective face aux principaux aléas climatiques qui affecteront le Québec dans les décennies à venir.

Le PMO 2024-2029 prévoit ainsi des investissements inégalés de 1,2 milliard de dollars, soit des investissements près de cinq fois plus élevés que ceux réalisés entre 2013 et 2020. À l'échelle gouvernementale, les investissements en matière d'adaptation pour les cinq prochaines années atteindront 1,8 milliard de dollars.

Un soutien additionnel au secteur agricole

L'agriculture et, de façon générale, la production alimentaire, étant très dépendantes des conditions climatiques, elles seront parmi les secteurs économiques les plus affectés par les changements climatiques. Le gouvernement investira donc 82 millions de dollars pour soutenir les secteurs agricole, bioalimentaire et des pêches. Ce montant inclut une nouvelle mesure assortie d'un budget initial de 20 millions de dollars et visant à évaluer les risques pour chaque filière (grandes cultures, production laitière, aquaculture, etc.) et à fournir aux producteurs agricoles les outils et l'accompagnement nécessaires à leur adaptation aux changements climatiques.

Citation?:?

« Nous présentons aujourd'hui un plan chiffré qui nous rapproche un peu plus de notre cible de réduction des émissions de GES pour 2030, tout en tenant compte des besoins croissants d'adaptation du Québec. Les citoyens et les collectivités tireront de nombreux bénéfices de ce nouveau plan d'action. Ils auront un meilleur accès aux solutions de transport collectif et actif, à des logements et à des édifices encore mieux conçus et plus écoénergétiques, à des infrastructures publiques adaptées aux conditions climatiques changeantes et à une meilleure qualité de l'air. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

Provenance des réductions : Actions, réglementations et initiatives prévues, notamment, dans le cadre du PMO 2024-2029 du PEV 2030 (13,0 Mt éq. CO 2 ); Effet du marché du carbone sur les prix et sur les changements de comportement des ménages et des entreprises au Québec qui en découlent (7,7 Mt éq. CO 2 ).

Progression de la contribution des plans de mise en oeuvre successifs à l'atteinte de la cible de réduction des émissions de GES : 42 % (2021-2026), 51 % (2022-2027), 60 % ( 2023-2028) et 67 % (2024-2029).

67 % (2024-2029). Effet attendu du marché du carbone et de l'ensemble des mesures du PMO 2024-2029 : accroissement du PIB réel du Québec de 2 milliards de dollars en 2030.

Liens connexes :

