Armis figure sur la liste des meilleurs lieux de travail d'Inc. pour 2024





Armis, l'entreprise de cybersécurité spécialisée dans l'intelligence des actifs, a annoncé aujourd'hui qu'elle figurait sur la liste annuelle des meilleurs lieux de travail établie par Inc., récompensant les employeurs de choix.

« Armis est guidée par ses valeurs fondamentales, dont l'une est de toujours collaborer à l'échelle de l'entreprise et de réussir ensemble en tant que One Armis », a déclaré Yael Koch Warschawski, directrice des ressources humaines d'Armis. « Ce principe directeur, qui vient s'ajouter à d'autres programmes, politiques et valeurs, a permis à l'entreprise de préserver sa culture tout en se développant au fil des ans. Cette reconnaissance est incroyablement significative, car elle n'est pas seulement le résultat d'un audit sur les avantages sociaux d'Armis, mais provient, et c'est le plus important, des commentaires formels des membres de notre équipe sur les raisons pour lesquelles Armis est un lieu où il fait bon travailler ».

Après avoir recueilli les données de milliers de candidatures, Inc. a sélectionné 543 lauréats cette année. Chaque entreprise nominée a participé à une enquête menée par Quantum Workplace auprès de ses employés, sur des sujets tels que l'efficacité de la gestion, les avantages, favoriser l'épanouissement des employés et la culture d'entreprise en général. Les avantages sociaux de l'entreprise ont également fait l'objet d'un audit afin de déterminer le score global et le classement.

« Chaque année, le programme Best Workplaces d'Inc. reconnaît les meilleures entreprises ayant favorisé une culture tout à fait extraordinaire », déclare Mike Hofman, rédacteur en chef d'Inc. « Notre jugement est basé sur des mesures et des données concrètes ainsi que sur des mesures qualitatives afin de trouver les meilleures, et nous sommes fiers que le programme soit très sélectif ».

Armis continue de vivre un incroyable dynamisme. Rien qu'au cours des quatre derniers mois, l'entreprise a fait deux acquisitions, ce qui a permis d'élargir son équipe mondiale. Armis emploie actuellement plus de 700 personnes réparties dans 21 pays.

« Armis a été récompensée par un certain nombre de distinctions très prisées, mais cette reconnaissance est vraiment l'une des plus chères à nos yeux en raison de ce qu'elle représente », a déclaré Yevgeny Dibrov, CEO et cofondateur d'Armis. « Nos dirigeants et notre équipe ne prennent pas à la légère la responsabilité qui est la nôtre de soutenir les membres de notre équipe et leurs familles qui dépendent d'Armis. Nous resterons axés sur le bien-être et le développement des membres de notre équipe, deux choses au coeur de notre capacité à fournir des solutions de cybersécurité qui maintiennent nos sociétés en sécurité dans le paysage compliqué des menaces d'aujourd'hui ».

À propos d'Armis

Armis, l'entreprise de cybersécurité spécialisée dans l'intelligence des actifs, protège l'ensemble de la surface d'attaque et gère l'exposition aux cyber-risques de l'entreprise en temps réel. Dans un monde en évolution rapide, sans périmètre, Armis garantit que les entreprises voient, protègent et gèrent en permanence tous les actifs critiques, du sol au cloud. Armis sécurise les entreprises du Fortune 100, 200 et 500 ainsi que les gouvernements nationaux, les entités gouvernementales et locales pour aider à maintenir les infrastructures critiques, les économies et la société en sécurité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Armis est une entreprise privée dont le siège se trouve en Californie.

À propos d'Inc. Media

Inc., la marque de médias d'affaires la plus fiable au monde, offre aux entrepreneurs les connaissances, les outils, les contacts et la communauté nécessaires pour créer de grandes entreprises. Son contenu multiplateforme primé touche plus de 50 millions de personnes chaque mois par le biais de divers canaux, notamment les sites Web, les bulletins d'information, les réseaux sociaux, les podcasts et la presse écrite. Sa prestigieuse liste Inc. 5000, publiée chaque année depuis 1982, analyse les données des entreprises afin de reconnaître les entreprises privées à la croissance la plus rapide aux États-Unis. La reconnaissance mondiale qui accompagne l'inclusion dans la liste 5000 donne aux fondateurs des meilleures entreprises l'occasion de participer au sein d'une communauté exclusive de leurs homologues, et la crédibilité qui les aide à stimuler les ventes et à recruter des talents. La conférence associée à l'Inc. 5000 fait partie d'un portefeuille très apprécié d'événements sur mesure produits par Inc. Pour plus d'informations, consultez le site à l'adresse suivante www.inc.com.

À propos de Quantum Workplace

Quantum Workplace, basée à Omaha (Nebraska), est une entreprise de technologie des ressources humaines qui propose aux entreprises des sondages sur l'engagement des employés, des outils de planification des actions, des sondages de départ, des reconnaissances entre collègues, des évaluations des performances, le suivi des objectifs et l'évaluation du leadership. Pour de plus amples informations, consultez le site à l'adresse suivante QuantumWorkplace.com.

