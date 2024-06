Le secrétaire parlementaire Drouin annonce un nouveau financement pour aider à promouvoir les produits agroalimentaires canadiens dans le monde





BROSSARD, QC, le 18 juin 2024 /CNW/ - Le Canada est l'un des plus grands exportateurs de produits alimentaires au monde, et le succès du secteur agricole canadien dépend en grande partie de notre capacité à exporter nos produits de haute qualité vers d'autres pays.

Afin d'aider les entreprises agroalimentaires canadiennes à accéder à ces marchés, Francis Drouin, le secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'une somme pouvant atteindre 5,5 millions de dollars sur trois ans au Groupe Export Agroalimentaire Québec-Canada au titre du programme Agri-marketing, une initiative dans le cadre du Partenariat canadien pour une agriculture durable.

Cet investissement permettra au Groupe Export d'apporter un soutien aux entreprises qui entrent pour la première fois sur un marché étranger, ainsi qu'à celles qui font actuellement du commerce sur ces marchés. Les objectifs des activités du projet sont de permettre aux entreprises canadiennes de promouvoir leurs produits agroalimentaires à l'étranger, d'obtenir des ventes et des contrats concrets sur leurs marchés cibles, et d'accroître la valeur des exportations agroalimentaires internationales dans toutes les catégories de produits agroalimentaires.

Les activités du projet du Groupe Export comprennent l'animation de réunions d'affaires, le soutien à la participation à des salons professionnels, la prestation de formation technique et l'organisation de missions commerciales.

Citations

« Grâce au travail acharné des producteurs, des transformateurs et des exportateurs canadiens, nos exportations de produits agricoles et alimentaires ont atteint près de 100 milliards de dollars l'an dernier. Je veux poursuivre sur cette lancée et faire du Canada un fournisseur de choix pour les clients du monde entier. Je n'ai aucun doute que cet important investissement fournira aux exportateurs agroalimentaires canadiens le soutien dont ils ont besoin pour mettre leurs produits de qualité supérieure sur encore plus de tables. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« C'est avec plaisir que nous annonçons cet important investissement de notre gouvernement afin que Groupe Export puisse soutenir les entreprises qui entrent pour la première fois sur les marchés internationaux et appuyer le succès des opérations transfrontalières existantes. Cette mesure stimulera l'économie et les profits des producteurs qui travaillent fort et qui le méritent. »

- Francis Drouin, secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Les entreprises agroalimentaires canadiennes du Québec ont exporté pas moins de 11,3 milliards de dollars en 2023, et ce financement soutiendra certainement cette progression dans les prochaines années. Je souhaite remercier Agriculture et Agroalimentaire Canada pour leur confiance continue envers notre organisation. »

- Martin Lavoie, président-directeur général du Groupe Export agroalimentaire

Faits en bref

Fondé en 1990, Groupe Export est le lien entre les exportateurs et les marchés hors Québec. Avec plus de 450 membres, il s'agit de la plus importante association d'exportateurs agroalimentaires au Canada.

Les activités du projet de Groupe Export seront axées sur la promotion sur les marchés suivants : le Canada, les États-Unis, l'Allemagne, l'Espagne, la Chine, le Mexique, la France , le Japon, la République de Corée, Singapour, l'Australie et l'Inde.

Les marchés visés par le projet ont été sélectionnés en fonction de la croissance des ventes de produits agroalimentaires.

Le programme Agri-marketing représente un investissement fédéral de 129,97 millions de dollars sur cinq ans dans le cadre du Partenariat canadien pour une agriculture durable (PCA durable) et appuie les secteurs agricoles nationaux pour accroître et diversifier les exportations vers les marchés internationaux et saisir les occasions du marché intérieur.

Le programme Agri-marketing fait partie d'un ensemble de programmes, de services et d'outils mis à la disposition de l'ensemble du secteur agroalimentaire par AAC pour faire des affaires au-delà des frontières canadiennes, notamment la marque Canada et le Programme du pavillon du Canada.

Le PCA durable est un cadre quinquennal (du 1er avril 2023 au 31 mars 2028) de 3,5 milliards de dollars entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux qui vise à renforcer la compétitivité, l'innovation et la résilience du secteur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des produits agro-industriels.

Autres liens

18 juin 2024 à 14:36

