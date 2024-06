Prenez le bus pour assister aux matchs de l'EURO 2024 et utilisez les économies réalisées pour profiter du match





Busbud offre aux amateurs de football de nombreuses possibilités pour se rendre en Allemagne afin d'encourager l'équipe de leur pays

MONTRÉAL, 18 juin 2024 /PRNewswire/ -- Busbud , une plateforme mondiale de réservation de voyages par voie terrestre, explique comment les amateurs de football peuvent se rendre aux matchs de l'EURO 2024 en bus et réaliser des économies considérables. Les fans de football de toute l'Europe peuvent réaliser des économies considérables en prenant le bus plutôt que le train pour se rendre sur les sites des matchs à travers l'Allemagne. La réduction des coûts de transport permet aux supporters d'utiliser leurs économies pour dépenser davantage lors des matchs en encourageant l'équipe de leur pays. Les supporters de Suisse, de France, des Pays-Bas, de Pologne, de Belgique, de République tchèque et de nombreux autres pays peuvent facilement se rendre en Allemagne en bus pour encourager l'équipe de leur pays.

Busbud a mis en évidence divers itinéraires parmi lesquels les supporters de football peuvent rechercher de nombreuses options de trajets auprès de différents opérateurs et réserver directement. Par exemple, les Belges peuvent se rendre de Bruxelles à Cologne pour encourager l'équipe nationale et économiser 80 % par rapport au trajet en train. Grâce à ces économies, un supporter de football pourrait acheter une écharpe d'équipe, un sandwich, un café et trois bières.

« Les voyageurs peuvent utiliser leurs économies pour mieux profiter des matchs, déclare Christine Petersen, directrice du marketing de Busbud. Grâce aux économies réalisées sur le transport, les supporters pourraient acheter un maillot de l'EURO 2024, une écharpe de football de l'équipe, un t-shirt de l'équipe et des articles sur place, notamment davantage de bière ! »

Pour célébrer cette compétition continentale haletante, Busbud offre 50 ? à 20 supporters chanceux, à dépenser en billets d'autobus à destination de l'Allemagne pour assister aux matchs de l'Euro ! Les supporters qui souhaitent assister à l'action en personne et sentir le pouls de la foule peuvent participer au tirage au sort .

Pour en savoir plus sur la façon d'économiser en voyageant pour assister aux matchs de l'EURO 2024, veuillez consulter le site : https://www.busbud.com/blog/euros-2024-travel-from-across-europe-to-germany-for-the-european-football-championship/

À propos de Busbud :

Busbud est un groupe de mobilité mondial de premier plan qui exploite des places de marché axées sur les voyages par voie terrestre où les voyageurs peuvent réserver des billets de bus et de train interurbains sur plus de 3 millions d'itinéraires dans plus de 80 pays à travers le monde. La société propose également un logiciel B2B qui permet aux opérateurs de voyages par voie terrestre du monde entier d'exercer leur activité. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site busbud.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2441256/Busbud_Take_the_Bus_to_the_EURO_2024_Games___Use_Savings_to_Enjo.jpg

18 juin 2024 à 14:30

