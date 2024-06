Jean Charest, C.P., et Annette Trimbee, Ph.D., rejoignent le conseil d'administration de la Fondation Rideau Hall





OTTAWA, ON, le 18 juin 2024 /CNW/ - La Fondation Rideau Hall (FRH) a le plaisir d'accueillir au sein de son conseil d'administration M. Jean Charest, avocat, politicien et ancien premier ministre du Québec, et Annette Trimbee, Ph.D., rectrice et vice-chancelière de l'Université MacEwan.

« Grâce à leur expertise et à leurs réflexions éclairées, Jean Charest et Annette Trimbee contribueront très certainement grandement aux activités du conseil d'administration de la FRH, qui réunit déjà des personnes exceptionnelles, s'est réjouie Teresa Marques, présidente-directrice générale de la Fondation Rideau Hall. J'ai hâte d'apprendre aux côtés de ces deux têtes dirigeantes, qui nous aideront à étendre la portée et les retombées de nos programmes grâce à leur point de vue unique. »

Le conseil d'administration réunit des sommités de plusieurs domaines et de partout au pays qui, entre autres, s'assurent que la FRH s'aligne vers l'atteinte des objectifs ambitieux qu'elle s'est fixés dans son nouveau plan stratégique, Créer des possibilités, relier les collectivités.

« La Fondation Rideau Hall déploie un travail colossal pour éduquer les jeunes à l'importance de nos institutions démocratiques, en plus d'offrir aux leaders et aux innovateurs et innovatrices la chance de gagner en compétences et en expérience pour continuer à façonner l'avenir de notre pays. Je suis impatient de pouvoir aider la Fondation à renforcer sa capacité d'édification de la nation, afin de toucher une plus grande diversité de Canadiens et Canadiennes, et de leur présenter une vision positive du pays, ce qui est, à mon avis, hautement nécessaire », a déclaré M. Charest.

« Depuis deux ans, je suis membre du Comité consultatif national de la Fondation Rideau Hall sur la formation des enseignantes et enseignantes autochtones. J'ai donc eu la chance de constater directement l'ampleur du travail qui peut être accompli quand une organisation prend le temps d'écouter les communautés qu'elle sert, et d'en tirer des apprentissages. Je suis honorée de rejoindre le conseil d'administration de la Fondation pour aider à organiser le soutien qu'elle offre à plus de 10 000 enseignantes et enseignants inuits, métis et des Premières Nations, ainsi que pour contribuer à amplifier les bienfaits qu'apporte cette importante organisation partout au pays », a expliqué Mme Trimbee.

La Fondation Rideau Hall est un organisme de bienfaisance national non partisan qui réunit des personnes, des idées et des ressources pour mettre en lumière l'innovation canadienne, en collaborant avec des partenaires afin d'améliorer de façon significative la vie des citoyennes et des citoyens. Animée d'un esprit de collaboration, la Fondation célèbre l'excellence tout en ouvrant des horizons et en unissant les collectivités dans le but commun de bâtir un Canada meilleur.

Cliquez ici pour en savoir plus sur le conseil d'administration de la FRH. Pour rester au fait des activités de la Fondation, abonnez-vous à notre infolettre.

SOURCE Rideau Hall Foundation

18 juin 2024 à 14:33

