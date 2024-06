Aymium obtient un financement de 50 millions de dollars auprès de Fortress Investment Group et de Kilonova Capital





Aymium, le principal producteur de produits de biocarbone renouvelables, a annoncé aujourd'hui qu'il a obtenu un financement par dette adossée à la propriété intellectuelle auprès de certaines sociétés affiliées à Fortress Investment Group (« Fortress ») et Kilonova Capital (« Kilonova »). La facilité de crédit fournit à Aymium le fonds de roulement nécessaire pour soutenir sa croissance continue de capacité, la recherche et le développement, ainsi que l'expansion de son portefeuille de brevets.

Aymium exploite la plus grande installation de production de biocarbone avancé en Amérique du Nord et est actuellement en train de construire plusieurs nouveaux sites de production pour proposer ses produits renouvelables et à bilan carbone négatif afin d'accélérer la décarbonisation de la production d'énergie et de métaux à l'échelle mondiale. Cela implique un investissement de plus de 500 millions de dollars dans de nouveaux sites en construction en Californie et au Mississippi.

« Le nouveau capital permet d'accélérer le développement de nouveaux sites de production qui fourniront des produits renouvelables remplaçant les combustibles fossiles dans la production de métaux et réduisant des millions de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre chaque année », a déclaré James Mennell, PDG d'Aymium.

Fortress et Kilonova sont des fournisseurs de premier plan de solutions de capital pour les entreprises dont la valeur est garantie par la propriété intellectuelle. Aymium détient le principal portefeuille de propriété intellectuelle au monde concernant les technologies de biocarbone, avec plus de 500 brevets délivrés et en instance. Elle utilisera le capital fourni par Fortress et Kilonova pour financer l'innovation continue et le développement de ses technologies environnementales et pour assurer la protection par brevet de ces innovations.

« Aymium a développé une technologie unique et un portefeuille différencié de propriété intellectuelle dans le domaine du biocarbone, et nous sommes ravis de fournir un fonds de roulement qui contribuera à accélérer leur croissance », a déclaré James Palmer, directeur général de Fortress.

Wes Goldstein, partenaire général de Kilonova, a déclaré : « La nature de l'innovation d'Aymium et l'étendue de son portefeuille de brevets concernant les produits à base de biocarbone qui décarbonisent les industries clés sont incomparables. Nous sommes ravis de déployer des capitaux qui permettront de continuer à innover et à développer des unités de production supplémentaires afin de répondre aux besoins des clients d'Aymium, dont le chiffre d'affaires s'élève à 20 milliards de dollars. »

À propos d'Aymium

Aymium produit du biocarbone et du biohydrogène de grande valeur, qui peuvent être utilisés pour remplacer immédiatement les combustibles fossiles dans la production d'énergie, de métaux, de cultures et dans la purification de l'eau et de l'air, sans modification de l'équipement ou des processus. Fabriqués à partir de biomasse d'origine durable (bois récupéré et inutilisable), les bioproduits d'Aymium sont renouvelables, neutres en carbone et remplacent les combustibles fossiles à fortes émissions tels que le charbon et le coke. La technologie de pointe d'Aymium est soutenue par plus de 500 brevets délivrés ou en cours de délivrance dans le monde entier. Le siège d'Aymium est situé dans le Minnesota, aux États-Unis.

