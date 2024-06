Supermicro ajoute 3 nouveaux sites de production dans la Silicon Valley et dans le monde entier pour soutenir la croissance de l'IA et des solutions d'entreprise à refroidissement liquide à l'échelle du rack





L'expansion de l'empreinte manufacturière vise à porter la capacité mondiale des racks à refroidissement liquide à plus du double des 1 000 SuperClusters d'IA expédiés par mois aujourd'hui

SAN JOSÉ, Californie, 18 juin 2024 /PRNewswire/ ? Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fournisseur de solutions informatiques complètes pour l'IA/ML, le cloud, le stockage et la 5G/Edge, poursuit son expansion dans la Silicon Valley avec la mise en place de nouveaux campus pour répondre à la demande croissante de centres de données à refroidissement liquide. Les nouvelles installations feront partie du nouvel écosystème à refroidissement liquide, réduisant ainsi le temps nécessaire à la livraison aux clients du monde entier. Ces nouvelles installations se concentreront sur la fourniture de solutions complètes plug-and-play à refroidissement liquide, des systèmes aux racks en passant par les tours d'eau. Les usines d'IA devenant de plus en plus courantes, les centres de données à refroidissement liquide sont essentiels pour répondre aux exigences croissantes des clients en matière de charges de travail axées sur l'IA. Les centres de données à refroidissement liquide augmentent les performances de calcul de l'IA par watt, ce qui se traduit par une augmentation des performances par centre de données. En outre, la consommation d'électricité et l'impact environnemental sont réduits, et les dépenses opérationnelles peuvent être jusqu'à 40 % inférieures à celles des centres de données traditionnels refroidis par air.

« Supermicro dispose de la plateforme et des clusters d'IA générative d'apprentissage profond et d'inférence les plus performants qui bénéficient des technologies à refroidissement liquide », a déclaré Charles Liang, président-directeur général de Supermicro. « De nombreux propriétaires de centres de données recherchent des solutions à refroidissement liquide direct permettant d'économiser de l'électricité. Supermicro développe des solutions modulaires à refroidissement liquide pour les usines d'IA et le marché du calcul haute performance. Nous prévoyons que les centres de données à refroidissement liquide passeront de moins de 1 % historiquement à 15 % et jusqu'à 30 % de toutes les installations de centres de données au cours des deux prochaines années. Cette expansion nous place en position favorable pour conquérir la majeure partie de cette croissance. Les nouveaux centres de données fonctionneront plus efficacement, réduisant leur empreinte carbone, et peuvent être pratiquement gratuits, par rapport aux centres de données refroidis par air, offrant des économies d'exploitation significatives grâce à une consommation d'électricité plus faible au fil du temps. »

Pour en savoir plus sur les solutions à refroidissement liquide Building Block de Supermicro, cliquez ici

« Nous sommes ravis du fait que Supermicro développe ses activités à San Jose et soit à l'avant-garde de la réduction de l'impact des centres de données », a déclaré Matt Mahan, maire de San Jose, en Californie. « Supermicro représente le meilleur de la Silicon Valley en tant qu'entreprise qui continue à repousser les limites de la technologie et du développement durable. »

Supermicro, en tant que fournisseur de solutions complètes, fournit tous les composants nécessaires à une solution à refroidissement liquide efficace et optimisée. Des plaques froides optimisées par Supermicro aux collecteurs de distribution du liquide de refroidissement (CDM) en passant par les unités de distribution du liquide de refroidissement redondantes (CDU) et même la tour de refroidissement externe, l'ensemble de la solution de bout en bout est conçu et testé par les ingénieurs de Supermicro, ce qui aboutit à une solution de meilleure qualité, permettant aux organisations d'être plus productives plus rapidement.

De nombreux serveurs Supermicro sont explicitement conçus pour les GPU NVIDIA haute performance pour le traitement de l'IA, tels que les systèmes 4U-8GPU à très haute densité, le SYS-421GE-TNHR2-LCC basé sur le processeur Intel, ou l'AS -4125GS-TNHR2-LCC basé sur le processeur AMD. En outre, de nombreux serveurs Supermicro, tels que les systèmes populaires 8U-8GPU, sont prêts à être refroidis par liquide, ainsi que le 1U ARS-111GL-NHR-LCC basé sur NVIDIA, qui comprend la superpuce Grace Hopper. Les serveurs refroidis par liquide comprennent le SuperBlade® 8U)20 noeuds, qui offre la plus haute densité de processeurs et de processeurs graphiques disponible aujourd'hui. Les serveurs Supermicro BigTwin® 2U-4 noeuds et FatTwin® 4U-8 noeuds sont optimisés pour le refroidissement liquide et set sont aujourd'hui produits en grande quantité.

Supermicro continue de travailler en étroite collaboration avec les opérateurs de centres de données pour adapter la bonne technologie de serveur aux charges de travail exigeantes, qui sont uniques à chaque organisation et fournisseur de services cloud. Bon nombre de ces serveurs optimisés pour les applications sont conçus pour être refroidis par liquide, ce qui réduit le coût opérationnel global du centre de données.

De nombreux clients ont une expérience limitée de la manipulation des liquides dans les centres de données, ce qui oblige les fournisseurs à effectuer les essais d'installation et d'acceptation ainsi que les futurs services de maintenance et de garantie. L'assistance sur site est essentielle, et l'organisation de services de Supermicro est hautement formée aux déploiements de refroidissement liquide.

À propos de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) est un leader mondial dans le domaine des solutions informatiques complètes optimisées pour les applications. Fondée et opérant à San José, en Californie, Supermicro s'engage à fournir des innovations de premier plan sur le marché pour les infrastructures informatiques d'entreprise, de cloud, d'IA et de 5G Telco/Edge. Nous sommes un fabricant de solutions informatiques complètes avec des systèmes de serveurs, d'IA, de stockage, d'IoT, de commutateurs, des logiciels et des services d'assistance. L'expertise de Supermicro en matière de cartes mères, d'alimentation et de conception de châssis renforce notre développement et notre production, ce qui permet à nos clients internationaux de bénéficier d'une innovation de nouvelle génération, du cloud à la périphérie. Nos produits sont conçus et fabriqués en interne (aux États-Unis, à Taïwan et aux Pays-Bas), en tirant parti des opérations mondiales pour la mise à l'échelle et l'efficacité, et optimisés pour améliorer le TCO et réduire l'impact environnemental (informatique verte). Le portefeuille primé de produits Server Building Block Solutions® permet aux clients d'optimiser leur charge de travail et leurs applications en choisissant parmi une large gamme de systèmes construits à partir de nos blocs de construction flexibles et réutilisables, qui prennent en charge un ensemble complet de facteurs de forme, de processeurs, de mémoire, d'unités de traitement graphique, de stockage, de réseaux, de solutions d'alimentation et de refroidissement (climatisation, refroidissement à air libre ou refroidissement liquide).

Supermicro, Server Building Block Solutions et We Keep IT Green sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Super Micro Computer, Inc.

Tous les autres noms, marques et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

SMCI-F

18 juin 2024

