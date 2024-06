Terrestar Solutions : un chef de file à l'avant-garde des communications par satellite direct-au-mobile sur l'ensemble du territoire canadien





Il en va de notre responsabilité collective de collaborer pour fournir des solutions à la population canadienne.

TORONTO, le 18 juin 2024 /CNW/ - Dans le cadre de son allocution livrée aujourd'hui au Sommet canadien des télécommunications, Jason Trembley, vice-président du développement des affaires chez Terrestar Solutions, a dévoilé la vision stratégique de l'entreprise pour révolutionner le paysage des communications mobiles au Canada. Plus de 75 % du territoire n'étant pas desservi en communications mobiles, ce marché inexploité suscite l'intérêt d'acteurs internationaux et représente une menace pour l'écosystème national des communications du Canada.

Seule entreprise canadienne engagée dans cette course technologique cruciale, Terrestar est prête à fournir des services satellitaires direct-au-mobile aux appareils d'usage quotidien, y compris les téléphones intelligents et les appareils liés à l'Internet des objets (IdO), et ce, partout au Canada.

Les avantages d'une connectivité nationale transparente vont bien au-delà des communications. Ils touchent l'économie, la sphère sociale, les soins de santé, ainsi que la sécurité publique et personnelle. Cette connectivité accélérera également notre transformation numérique collective, tout en contribuant à réduire les iniquités.

Nous sommes déjà opérationnels avec les atouts nécessaires pour nous propulser vers l'avenir. Nous continuons de moderniser nos infrastructures pour prendre en charge les normes 4G et 5G, améliorant ainsi notre capacité à faciliter la connexion entre les services satellitaires direct-au-mobile et les réseaux non terrestres.

Nous sommes également en train de déployer une constellation de satellites en orbite basse (LEO) dans le cadre de notre stratégie multiorbite. En plus de nous permettre d'offrir des services de qualité dans l'ensemble du Canada, cette initiative aura des répercussions importantes sur nos intérêts nationaux et la défense du territoire.

Pour mettre en place ce réseau national, nous avons besoin du soutien et de la collaboration de nos régulateurs et des acteurs du secteur, notamment celui des opérateurs de réseaux mobiles. Il est impératif de travailler ensemble pour offrir des options viables aux opérateurs de téléphonie mobile et aux utilisateurs canadiens. L'objectif est également de réduire notre dépendance à l'égard des fournisseurs de services étrangers et veiller à ce que des solutions fiables soient développées ici même, au Canada.

« Nous devons être proactifs pour créer ce nouvel environnement technologique en faisant preuve de détermination dans un esprit de collaboration. Le moment est venu d'entreprendre des actions transformatrices au service de toutes les Canadiennes et de tous les Canadiens », a déclaré M. Trembley. « Notre avenir dépend de ce que nous faisons aujourd'hui. », a-t-il ajouté.

En tant que membre fondateur de la MSSA (Mobile Satellite Services Association), Terrestar invite du même coup les opérateurs de réseaux et ses autres partenaires internationaux à s'engager activement dans l'écosystème des services mobiles par satellite afin d'y stimuler l'innovation et d'assurer l'interopérabilité. La collaboration avec les équipementiers est d'autre part essentielle pour parvenir à connecter les téléphones intelligents aux services satellitaires et pour faire progresser les normes technologiques. Des partenariats stratégiques et des cadres réglementaires robustes sont nécessaires pour assurer une croissance durable et préserver les intérêts nationaux.

Plusieurs atouts majeurs permettent à Terrestar de se démarquer de ses concurrents, à commencer par la propriété exclusive de la capacité canadienne du satellite géostationnaire Echostar T1 et la détention de licences de spectre S accordées par le gouvernement canadien, le tout associé à son infrastructure terrestre robuste. De plus, les partenariats stratégiques établis au fil des ans par Terrestar ont permis la mise au point d'une plate-forme innovante d'architecture de réseau ouverte et alignée sur la norme internationale 3GPP, facilitant ainsi une intégration transparente des réseaux satellitaires aux réseaux cellulaires.

À propos de Terrestar

Terrestar Solutions inc. est un opérateur de satellite mobile canadien dont l'objectif est de fournir des solutions de communication par satellite direct-au-mobile et pour l'Internet des objets (IdO), afin de pouvoir connecter les gens où qu'ils soient au Canada. L'entreprise poursuit son engagement à contribuer au développement d'un écosystème de réseau ouvert basé sur les normes standards, permettant ainsi aux opérateurs de réseau mobile d'élargir la portée de leur service à l'ensemble du territoire canadien. Grâce à son satellite Echostar T1, à son infrastructure terrestre et au spectre dont elle dispose, Terrestar est en mesure d'utiliser son service mobile par satellite Strigo (MSS) pour connecter les Canadiens et les Canadiennes presque partout au pays, même dans les régions les plus éloignées. En parallèle à sa mission première, Strigo apporte aussi son soutien à de nombreuses initiatives portées par des organisations sociales et des groupes autochtones, reflétant son sens aigu des responsabilités envers le bien-être et le progrès des communautés. Pour plus d'informations, visitez terrestarsolutions.ca, contactez [email protected] ou suivez-nous sur LinkedIn.

SOURCE Terrestar Solutions Inc.

18 juin 2024 à 14:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :