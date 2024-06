LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL SOUTIENT LA CRÉATION DE LOGEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES À BELLEVILLE





BELLEVILLE, ON, le 18 juin 2024 /CNW/ - Avoir un chez-soi sûr et fiable est essentiel pour se bâtir la vie que l'on souhaite et que l'on mérite. Aujourd'hui, le gouvernement fédéral et Quinte Senior Citizens Homes ont annoncé un investissement conjoint de plus de 25 millions de dollars pour soutenir l'agrandissement d'une résidence pour personnes âgées à Belleville.

L'agrandissement de la résidence Parkside Village, située au 193, rue North Park, a permis d'ajouter 54 logements accessibles, ce qui porte à 84 le nombre total de logements pour personnes âgées.

Voici les détails du financement de l'ensemble résidentiel :

19,9 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'entremise du Fonds pour le logement abordable;

5 millions de dollars en investissement foncier de Quinte Senior Citizens Homes.

L'agrandissement de la résidence a été achevé l'hiver dernier, et les résidents ont commencé à y emménager en février 2024.

Des investissements comme ceux-là visent à améliorer les conditions de vie et le bien-être des familles et des personnes, tout en assurant une meilleure qualité de vie à la population canadienne.

« Après une vie passée au service de notre pays, les personnes âgées de notre collectivité ne méritent rien de moins qu'une retraite confortable au sein de leur communauté. Je suis fier que nous puissions soutenir ces nouveaux logements, et nous continuerons à soutenir des projets de ce type d'un bout à l'autre du pays. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les membres du Conseil d'administration de QSCH Parkside Village sont très heureux du nouvel agrandissement de notre immeuble situé au 193, rue North Park à Belleville, en Ontario. Ils sont très reconnaissants envers toutes les personnes qui ont contribué à sa réalisation. Notre beau complexe tout neuf de 54 appartements pour personnes âgées sans but lucratif a été achevé en janvier 2024. En date du 19 juin 2024, notre taux d'occupation est de 100 %. Avec le bâtiment original, un total de 84 logements sont maintenant offerts à Parkside Village. Avoir un chez-soi abordable mène à une vie plus heureuse et engendre des résultats que la plupart des gens tiennent pour acquis. Cela donne la possibilité de dépenser plus pour bien s'alimenter, de passer plus de temps avec des amis et des proches, et d'accéder à des activités qui favorisent un mode de vie sain. Nous aimons notre communauté, et les gens qui y vivent en font leur chez-soi. » - Bill Doef, président du Conseil d'administration, Quinte Senior Citizens Homes

Le Fonds pour le logement abordable fait partie de la Stratégie nationale sur le logement du gouvernement du Canada , un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

fait partie de la du gouvernement du , un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Le budget de 2024 prévoyait 1 milliard de dollars de plus pour le Fonds pour le logement abordable (FLA) , ce qui porte le total à 15 milliards de dollars. En date de mars 2024, le gouvernement fédéral avait engagé plus de 8,56 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 34 000 logements et la réparation de plus de 164 000 logements par l'intermédiaire du FLA.

, ce qui porte le total à 15 milliards de dollars. En date de mars 2024, le gouvernement fédéral avait engagé plus de 8,56 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 34 000 logements et la réparation de plus de 164 000 logements par l'intermédiaire du FLA. En date de mars 2024, le gouvernement fédéral avait engagé plus de 50,97 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 146 000 logements et la réparation de plus de 286 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

