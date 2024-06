Guide Immo dévoile les palmarès des projets de condos à vendre et à louer les plus appréciés du Québec - Édition 2024





MONTRÉAL, le 18 juin 2024 /CNW/ - Guide Immo, le répertoire immobilier le plus complet de l'habitation neuve québécoise, est fier d'annoncer la publication de ses palmarès annuels. Accessibles sur le blogue de Latwist.immo, ces palmarès dévoilent les projets de condos en vente et les projets locatifs les plus en vue à travers la province. Cette compilation est une ressource précieuse pour les chercheurs de logements.

Un classement basé sur l'avis des utilisateurs

Depuis quatre ans, les palmarès de Guide Immo (Palmarès des condos locatifs et Palmarès des condos à vendre) sont une référence de pointe pour les acheteurs et locataires à la recherche d'une habitation de qualité. Ils fournissent des informations exhaustives sur chaque projet, incluant les caractéristiques, les prix, les inclusions et les commodités à proximité. Cette année, plusieurs projets situés dans la ville de Sherbrooke en Estrie se démarquent en tête des classements.

Une sélection réalisée par les usagers

La sélection des projets repose sur les avis de plus de 1 000 utilisateurs distincts ayant noté, à l'aide d'un système d'évaluation chiffré, les projets immobiliers figurant sur le répertoire. Cette méthode garantit une perspective authentique et fiable, permettant aux futurs acheteurs et locataires de prendre des décisions éclairées en se basant sur les expériences réelles des utilisateurs.

Liens des palmarès

À propos de Guide Immo

Guide Immo est un site web couvrant l'ensemble du marché québécois de l'habitation neuve. Son objectif est de produire une information pertinente de tous les projets immobiliers du Québec et de mettre cette information à jour régulièrement. Sur le site web Guide Immo, on retrouve les promotions reliées aux projets immobiliers, les tarifs ainsi que pour plusieurs, les plans de chaque unité.

Guide Immo répertorie plus de 1 400 projets immobiliers neufs tout en cumulant 100 000 visites mensuelles.

Chaque mois, 450 utilisateurs soumettent une demande pour trouver un logement répondant à leurs attentes.

La page Facebook regroupe plus de 11 000 abonnées et 9600 utilisateurs sont abonnés à l'infolettre de Guide Immo.

