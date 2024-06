La technologie à DEL antimicrobienne White enregistrée de Vyv est maintenant disponible au Canada





NEW YORK, le 18 juin 2024 /CNW/ - Vyv, le leader mondial des États-Unis dans le domaine de la technologie d'éclairage blanc antimicrobien sans VUS, est heureux d'annoncer que ses solutions innovantes et exclusives à DEL blanc 405nm, utilisées pour réduire les bactéries sur les surfaces dures, sont maintenant un produit enregistré au Canada : REG. NO. 34711 P.C.P. ACT.

Cette inscription marque une étape importante pour Vyv, permettant à l'entreprise d'étendre sa portée sur le marché et de fournir des solutions antimicrobiennes avancées aux entreprises et aux consommateurs canadiens, y compris les établissements de soins de santé, les installations des sciences de la vie, l'alimentation et l'agriculture, le transport, l'athlétisme, et les consommateurs.

« Nous sommes très heureux d'avoir l'occasion d'offrir nos produits antimicrobiens à DEL de 405nm au Canada, a déclaré Colleen Costello, chef de la direction de Vyv. Cette réalisation nous permet d'offrir une protection antimicrobienne continue sur d'importants marchés canadiens. « Alors que nous continuons d'innover à l'échelle mondiale, nous sommes déterminés à exploiter la puissance de la lumière pour fournir des solutions durables qui comblent les importantes lacunes actuelles dans les pratiques et les solutions de nettoyage. »

Cette technologie innovante à DEL brevetée fournit une action antimicrobienne continue en émettant une longueur d'onde spécifique de lumière visible qui tue les bactéries sur les surfaces dures et est certifiée par la Commission électrotechnique internationale (CEI) norme 62471 pour une utilisation continue et sans restriction autour des personnes. La lumière de 405nm de Vyv est unique en ce sens qu'elle fonctionne en lumière blanche (c.-à-d. qu'elle fournit de l'éclairage) tout en tuant continuellement les bactéries, ce qui en fait une solution idéale pour un large éventail d'environnements, y compris les établissements de santé, les usines de transformation des aliments, les sciences de la vie, les écoles, et le transport en commun.

Principaux avantages de la technologie DEL White 405nm de Vyv :

Action continue : fournit une action antimicrobienne 24 heures sur 24, réduisant le risque de croissance microbienne en plus des pratiques de nettoyage régulières.

Sans produits chimiques : utilise une longueur d'onde de lumière naturelle et non toxique, sans limites d'exposition pour les personnes, les animaux de compagnie et les plantes.

Application polyvalente : convient à divers contextes, améliorant la propreté dans les espaces publics, commerciaux et résidentiels.

Mise à niveau facile : gamme complète de luminaires qui répondent aux spécifications et aux normes traditionnelles en matière d'éclairage pour faciliter leur utilisation dans les nouvelles constructions et la mise à niveau des installations existantes.

Au cours des 12 dernières années, la technologie à DEL de 405nm de Vyv a été mise en oeuvre avec succès dans des milliers d'installations dans diverses industries dans le monde, ce qui démontre son efficacité à maintenir des milieux de vie et de travail plus propres.

L'inscription se trouve ici.

Pour en savoir plus sur la technologie d'éclairage 405nm de Vyv et ses applications, veuillez communiquer avec [email protected].

À propos de Vyv Ce que nous ne voyons pas peut avoir une incidence importante sur nos vies. La mission de Vyv est de mettre en lumière les germes, avec une solution plus propre et plus fiable qui est meilleure pour les gens et la planète. La technologie d'éclairage antimicrobien exclusive de Vyv est sans UV, sans produits chimiques et, contrairement à d'autres outils de nettoyage, est conçue pour une utilisation continue dans les espaces qui comptent le plus. La lumière DEL à spectre visible de Vyv offre simultanément un éclairage de haute qualité et une protection continue dans les environnements où les gens vivent, travaillent et se divertissent. Conçue pour réduire continuellement la croissance des bactéries et garder propres les surfaces et les environnements intérieurs occupés, la technologie de Vyv a été rigoureusement testée et s'est avérée efficace pour tuer les bactéries.

Personne-ressource pour les médias : Edwin Bender

Chef de la croissance

[email protected]

847-909-9021

www.vyv.tech

