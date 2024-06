Financement agricole Canada annonce un investissement de 5 millions de dollars au profit du GIFS de l'Université de la Saskatchewan dans le but d'accélérer la sélection et l'innovation agricole au Canada





REGINA, SK, le 18 juin 2024 /CNW/ - L'agriculture canadienne est appelée à se développer davantage grâce à un investissement de 5 millions de dollars de Financement agricole Canada (FAC) dans le programme de sélection accélérée du Global Institute for Food Security (GIFS) de l'Université de la Saskatchewan. Désormais intitulé le Programme de sélection accélérée de FAC au GIFS, le programme permettra de réaliser des progrès durables en matière de productivité agricole d'un océan à l'autre.

La sélection accélérée combine diverses technologies telles que la sélection génomique, la sélection rapide, la bio-informatique et la simulation informatique dans le but d'augmenter le taux de gain génétique des programmes de sélection végétale et animale, ce qui permet de fournir de nouveaux produits aux producteurs deux à trois ans plus rapidement et d'améliorer l'agronomie, la qualité et les caractères résistants aux maladies.

Déployé depuis plus de 20 ans dans le secteur laitier et depuis plus d'une décennie dans celui des cultures comme le maïs et le soya par l'intermédiaire de grandes entreprises, le Programme de sélection accélérée de FAC au GIFS permettra aux sélectionneurs publics et privés d'avoir accès aux technologies qui ne sont habituellement pas disponibles pour les productions végétales et animales qui comptent pour le Canada. En stimulant la productivité, la compétitivité et la durabilité de l'agriculture canadienne, il contribuera à renforcer la position du pays sur la scène mondiale en tant que producteur alimentaire fiable et durable.

Un rapport de FAC publié en 2023 fait état d'une occasion de 30 milliards de dollars sur dix ans pour relancer la croissance de la productivité en agriculture au Canada et précise que l'innovation et la technologie seront les vecteurs qui permettront d'y arriver. Un meilleur rendement et des gains génétiques accrus obtenus grâce à la sélection accélérée contribueront à stimuler la croissance économique rurale, ce qui se traduira par une augmentation des revenus et une plus grande part de marché pour l'agriculture canadienne.

Le Programme de sélection accélérée de FAC au GIFS complète le solide et fructueux parcours de la Saskatchewan, de l'Université de la Saskatchewan et du Canada en matière de sélection, d'innovation et de production agricole.

« Un secteur agricole fort est un secteur qui innove en permanence, de la ferme à l'assiette. Investir dans le développement de variétés et de races plus résilientes nous aidera à répondre à la demande croissante de nourriture dans le monde, et avec le soutien de Financement agricole Canada, le Programme de sélection accélérée au GIFS renforcera la position du Canada en tant que producteur alimentaire et fournisseur fiable et durable. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada

« Pour que l'industrie agricole de la Saskatchewan reste l'une des plus innovantes et concurrentielles au monde, nous devons anticiper les débouchés sur les marchés mondiaux ou en créer de nouveaux; il ne suffit pas d'être réactifs. Le soutien de Financement agricole Canada au Programme de sélection accélérée au Global Institute for Food Security rend cela possible et renforce notre leadership sur la scène internationale en matière de recherche et de production agroalimentaires. »

- L'honorable David Marit, ministre de l'Agriculture de la Saskatchewan

« Par son investissement dans le Programme de sélection accélérée, FAC s'engage à optimiser la productivité agricole au Canada et à relever l'urgent défi que représente l'amélioration de la sécurité alimentaire. Cette collaboration avec le GIFS nous permet de tirer le maximum de cette occasion unique qui s'offre à nous et de maintenir le Canada au premier rang de l'excellence en agriculture et de la production durable grâce à des solutions novatrices. »

- Justine Hendricks, présidente-directrice générale de FAC

« Ce financement octroyé par FAC contribuera grandement à soutenir les importants travaux de sélection accélérée menés au Global Institute of Food Security de l'Université de la Saskatchewan, a déclaré Peter Stoicheff, recteur de l'Université. L'Université de la Saskatchewan est depuis longtemps un chef de file dans ce domaine et il est impératif que nous ayons accès aux avancées et outils les plus récents pour continuer à développer nos travaux de recherche et de développement innovants en agriculture ».

- Peter Stoicheff (Ph. D.), recteur et vice-chancelier de l'Université de la Saskatchewan

« Les sélectionneurs canadiens stimulent depuis longtemps l'innovation, le lancement de nouvelles variétés et la création de nouveaux débouchés. Le GIFS est heureux de collaborer avec un précieux partenaire comme Financement agricole Canada, lui étant reconnaissant de l'aider à se doter des compétences, de la capacité et des moyens nécessaires au soutien des sélectionneurs des secteurs public et privé ou à l'établissement de partenariats avec eux. Le programme leur permet par ailleurs d'accéder aux outils et aux technologies les plus avancés et accélère les gains de productivité pour les nouvelles variétés de cultures, les caractères nouveaux chez les animaux ainsi que les variétés hybrides au Canada. »

- Steven Webb (Ph. D.), président-directeur général du GIFS

Au sujet de Financement agricole Canada (FAC)

FAC est fière d'investir à 100 % dans l'industrie agricole et agroalimentaire canadienne. Ses employés s'engagent à assurer le succès à long terme de ceux qui produisent et transforment des aliments canadiens. FAC offre des solutions de financement et de capital flexibles, tout en créant de la valeur grâce aux données, aux connaissances, aux relations et à l'expertise. FAC offre un complément de produits et services financiers et non financiers conçus pour répondre aux besoins complexes et évolutifs du secteur. En tant que société d'État commerciale, FAC est un partenaire stable qui réinvestit ses bénéfices dans l'industrie et les communautés qu'elle dessert. Pour plus d'informations, visitez fac.ca.

Au sujet du GIFS

Le Global Institute for Food Security (GIFS) collabore avec des partenaires afin de découvrir, d'élaborer et de fournir des solutions novatrices pour la production d'aliments durables à l'échelle mondiale. Fondé en 2012, le GIFS est le catalyseur de l'innovation en agriculture. Il relie l'écosystème agroalimentaire, fait progresser l'innovation et comble l'écart vers la commercialisation afin d'assurer une sécurité alimentaire résiliente et durable pour tous les intervenants. Pour en apprendre davantage sur le GIFS, visitez gifs.ca.

