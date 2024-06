Programmation culturelle estivale - Dès le 28 juin le Théâtre La Roulotte présente FORTISSIMO !





MONTRÉAL, le 18 juin 2024 /CNW/ - Le légendaire Théâtre La Roulotte repart en tournée dans les parcs de Montréal. Les familles montréalaises tomberont sous le charme de la pièce musicale FORTISSIMO ! écrite par Maxime Champagne, mise en scène par Sofia Blondin et mis en musique par Fred Tremblay. À voir gratuitement dans un parc près de chez vous, du 28 juin au 16 août.

FORTISSIMO !

Cette pièce est une fantaisie musicale déjantée, qui raconte le récital du petit Mozart en Nouvelle-France. Mais voilà, Maria, sa grande soeur et Figaro, son fier serviteur, décident de former un groupe punk-rock nommé Les Seconds Violons. Le soir du récital tant attendu, ils entreprennent d'affronter Amadeus dans un duel musical. Qui l'emportera? FORTISSIMO ! est une ode à l'amitié, un pied-de-nez à la quête de perfection et une invitation à l'expression artistique.

Première médiatique

Lieu : Parc La Fontaine (au sud du Centre culturel Calixa-Lavallée)

(au sud du Centre culturel Calixa-Lavallée) Date : Mardi 2 juillet

Heure : 19 h

« Encore une fois cette année, La Roulotte charmera les familles montréalaises avec une nouveauté, la pièce de théâtre musicale FORTISSIMO ! Ce rendez-vous culturel, ancré dans notre paysage depuis plus de 70 ans, promet de créer des souvenirs inoubliables, des moments de joie et de découverte artistique pour les petits et les grands », a déclaré la responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne au comité exécutif, Ericka Alneus.

À propos de Maxime Champagne , auteur

Maxime Champagne, diplômé? en écriture dramatique à l'École nationale de théâtre du Canada, en 2014, partage son temps entre l'écriture et l'enseignement de la dramaturgie. Son théâtre éclaté s'abreuve de culture populaire américaine et québécoise, mélange grandiose et grotesque, tout en fleuretant avec l'esthétique kitsch de la Série B. Il est l'auteur de Cache-Cache (Théâtre La Roulotte en 2019), de La compagnie des miens (prix J.M. Bajen (Paris) du Nouvel Auteur de comédie 2021, de Champion (Jamais Lu 2019, Festival Royalmania 2022, Théâtre Aux Écuries) et de La conférence des soeurs Beaulieu (Résidence BAnQ et CEAD). Il entreprend à présent une maîtrise en théâtre dont le mémoire porte sur la relation entre la comédie et les institutions théâtrales québécoises.

À propos de Sofia Blondin , metteuse en scène

Sofia Blondin obtient un diplôme en interprétation, de l'École nationale de théâtre du Canada, en 2016. Elle devient la metteuse en scène de la troupe du cégep Jean-de-Brébeuf durant six ans, donne des ateliers de théâtre et crée des projets communautaires qui donnent la parole à des citoyennes et des citoyens, dont Rivières (2017) et L'adresse (2019). En 2022, elle signe la co-mise en scène d'Agamemnon in the Ring, présentée à guichets fermés au Théâtre aux Écuries et actuellement en tournée au Québec. En tant que comédienne, Sofia a participé à plus d'une quinzaine de productions théâtrales et télévisuelles et a pris part à de nombreux doublages.

À propos de Fred Tremblay , compositeur

Fred Tremblay est un acteur diplômé du Conservatoire d'art dramatique de Montréal et a fait ses débuts avec Les Déculottés du Théâtre La Roulotte, en 2016. Parallèlement à sa carrière d'acteur, il fait son entrée dans le monde musical en tant qu'auteur-compositeur-interprète. Son premier EP, Au pire, j'vendrai du gaz..., est suivi par le succès radio du simple FLATTE ! En 2019, il crée sa première comédie musicale Après la pluie, la pluie... et après on verra, devenu balado. Il a composé la musique pour Agamemnon in the Ring, pièce dans laquelle il interprète le rôle d'Achille. Son dernier simple radio, Made in Saguenay, a été dans le top de l'année 2022 d'Attitude Franco. Son dernier album Hurlez est disponible sur toutes les plateformes digitales.

Crédits

Texte : Maxime Champagne

Mise en scène : Sofia Blondin

Musique : Fred Tremblay

Distribution : Romy Bédard, Gabriel Bordeleau , Lula Brouillette-Lucien , Mariko Stocchero , Léonard Turgeon

À propos du Théâtre La Roulotte

La Roulotte fait partie du paysage culturel montréalais depuis 1953. Année après année, elle attire un public familial des plus fidèles. Le Théâtre La Roulotte est une production de la Ville de Montréal, en partenariat avec l'École nationale de théâtre du Canada, le Conservatoire d'art dramatique de Montréal et le Centre des auteurs dramatiques (CEAD). Le Théâtre La Roulotte est financé par le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal.

