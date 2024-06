KessCo annonce le prochain jeu de plateau One Piece : Luffy's Bento Panic





Le dîner est servi... avec un soupçon de panique!

LOS ANGELES, 18 juin 2024 /CNW/ - KessCo est ravie d'annoncer Bento Panic de Luffy, son tout nouveau jeu de plateau basé sur la franchise One Piece. Fière d'être autorisée à utiliser la licence par le légendaire studio d'animation Toei Animation, KessCo vous fait vivre la vie chaotique des personnages de One Piece dans un jeu festif où les pirates se battent pour obtenir leur nourriture préférée! Le jeu sera lancé lors de la Gen Con 2024 et sortira au début du quatrième trimestre de 2024.

Le jeu Luffy's Bento Panic est une bataille entre vos pirates préférés pour un morceau de la délicieuse cuisine de Sanji. Jouez à 3 ou à 9 comme les pirates du chapeau de paille et luttez pour obtenir vos aliments préférés dans ce jeu chaotique pour les 10 ans et plus. Pour jouer, pointez du doigt pour récupérer votre nourriture, volez malicieusement celle des autres pirates ou mangez celle que vous avez recueillie pour obtenir des points. Mangez le plus de nourriture possible, mais soyez à l'affût de l'appétit infini de Luffy!

« KessCo se fait connaître en fabriquant des jeux fait par des adeptes pour les adeptes, a déclaré Alex Kessler, chef de la direction de KessCo. Nous sommes très fiers du jeu final, et d'avoir la chance de jouer et de collaborer dans le monde incroyable créé par Sensei Oda. Nous sommes impatients de partager Luffy's Bento Panic dans toute sa gloire chaotique. »

Les participants de Gen Con 2024 auront l'occasion de prendre un exemplaire du jeu avant sa sortie en magasin. Restez à l'affût d'autres façons de mettre la main sur le jeu Luffy'sBento Panic en suivant KESS Entertainment sur nos réseaux sociaux à linktr.ee/kess_ent .

À propos de KessCo

Établie à Los Angeles, KessCo vise à offrir aux enfants et aux adultes une nouvelle façon de jouer grâce à ses jouets, casse-tête et jeux novateurs. Au sein de KESS Entertainment, l'entreprise offre des jeux festifs, des jeux stratégiques et des casse-tête couvrant une liste croissante de licences de jeux vidéo et d'animation. Pour en savoir plus, visitez le site www.kess.co .

À propos de Toei Animation Inc.

Établie à Los Angeles, Toei Animation Inc. gère la distribution des meilleures licences de Toei Animation, y compris la série de franchises Dragon Ball, Sailor Moon, One Piece, Digimon, Saint Seiya et bien d'autres, en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Afrique du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande. De plus, le bureau de Toei Animation à Los Angeles supervise également toutes les catégories de licences de produits de consommation en fonction de ses marques cinématographiques et télévisuelles dans ces territoires. Pour en savoir plus, visitez toei-animation-usa.com .

