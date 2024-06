NIQ et World Data Lab présentent le rapport Spend Z





NielsenIQ (« NIQ ») a collaboré avec World Data Lab (WDL) pour publier le premier rapport complet sur les dépenses générationnelles, exclusivement axé sur la génération Z. L'étude et l'analyse présentées dans le rapport Spend Z soulignent l'engagement de NIQ à fournir des informations exploitables sur le marché.

Le rapport révèle précisément ce que les entreprises qui cherchent à sécuriser des voies de croissance doivent comprendre de toute urgence et intimement à propos de la génération Z, la plus grande et la première génération véritablement mondiale de l'histoire, y compris leurs préférences, leurs habitudes de dépenses, leurs valeurs, leurs priorités, comment et où ils achètent, ce qu'ils achètent et comment ils influencent les habitudes d'achat des autres générations.

Le rapport a révélé que la génération Z, définie comme toute personne née entre 1997 et 2012, représente 25 % (deux milliards) de la population mondiale et que son pouvoir d'achat mondial devrait atteindre 12 000 milliards de dollars d'ici à 2030, ce qui pourrait en faire la génération la plus riche de toutes les régions du monde. La génération la plus jeune devrait dépasser les dépenses des baby-boomers d'ici là. D'ici 2034, la génération Z ajoutera plus de 9 000 milliards de dollars de dépenses à l'échelle mondiale, plus que toute autre génération.

« La génération Z est là, elle est prête à dépenser et les entreprises doivent savoir comment s'orienter pour les servir. Comprendre ce qui différencie cette génération est essentiel pour débloquer l'opportunité de croissance supérieure à 12 000 milliards de dollars qu'elle représente », déclare Tracey Massey, directrice des opérations, NIQ. « Les entreprises tentent de comprendre les possibilités de croissance offertes par la génération Z et la manière dont elles influencent les autres. Spend Z n'est qu'un exemple de la manière dont NIQ aide nos clients à réaliser leurs ambitions de manière unique en anticipant et en répondant aux besoins des consommateurs. »

Points saillants de la génération Z :

Ils exigent l'authenticité : ils s'intéressent davantage aux relations authentiques avec les influenceurs et les marques. « Être fidèle à soi-même » est la description numéro un du succès de la génération Z à l'échelle mondiale. L'appartenance et l'estime de soi sont deux autres valeurs principales, ainsi qu'un fort sentiment d'identité lié à des causes sociales et à l'activisme.

La génération Z donnant la priorité à la santé et à l'environnement, nous nous attendons également à ce que NIQ ??Better Fortm, une classification tirant parti de notre algorithme propriétaire pour identifier les marques grâce aux caractéristiques, au positionnement, aux ventes et à la distribution des produits, continue de croître plus rapidement que les produits conventionnels. Cette catégorie comprend les produits qui sont « mieux pour » le consommateur, l'environnement et la société. Actuellement, les petites marques et les jeunes générations génèrent 62 % de la croissance dans cette catégorie.

« La génération Z est la génération la plus connectée, la plus importante et la plus influente à ce jour », déclare Marta Cyhan-Bowles, directrice de la communication, NIQ. « La génération Z aura moins d'enfants ? plus tard, elle disposera d'un pouvoir d'achat sans précédent et continuera à donner la priorité à certaines catégories ? comme la santé et le bien-être ? dans une mesure que les générations précédentes n'ont pas connue. Notre analyse ne laisse aucun doute : l'investissement dans la génération Z aujourd'hui portera ses fruits demain. »

«La génération Z est la génération la plus grande, la plus riche et la plus mondiale de tous les temps », déclare Wolfgang Fengler, CEO, WDL. « Les entreprises doivent savoir que la génération Z compte deux milliards de personnes et qu'il est indispensable de répondre à leurs besoins. »

À propos de Spend Z

Spend Z considère la génération Z à court, moyen et long terme, avec des analyses comparatives générationnelles de la fidélité à la marque et une analyse approfondie dans ce que cela signifie pour les entreprises des secteurs des biens de consommation courante, des technologies/biens durables et du commerce de détail. Le rapport est essentiel pour les leaders d'opinion et les décideurs qui cherchent à orienter leurs entreprises vers la prochaine phase de croissance, tout en protégeant leurs activités existantes. Téléchargez un exemplaire gratuit du rapport.

À propos de NIQ

NielsenIQ (NIQ) est le chef de file mondial de l'intelligence économique. La société offre une vision complète du comportement d'achat des consommateurs et révèle de nouvelles perspectives de croissance. En 2023, NIQ s'est associé à GfK, créant ainsi une union entre les deux leaders du secteur avec une couverture mondiale inégalée. Aujourd'hui, NIQ est présente dans plus de 95 pays représentant 97 % du PIB mondial. En proposant une lecture holistique de la vente au détail et les informations les plus complètes sur les consommateurs, grâce à des analyses avancées sur des plateformes de pointe, NIQ fournit un aperçu global avec Full Viewtm.

À propos de World Data Lab

World Data Lab (WDL) crée des données prospectives propriétaires pour quantifier et prévoir les tendances de consommation, les dépenses de consommation, les changements démographiques et les progrès vers les ODD jusqu'en 2034. Notre approche avancée de la science des données, qui a été évaluée par des pairs et publiée dans Nature, offre une précision, un regard neuf et une cohérence sans précédent dans tous les groupes démographiques dans 180 pays et plus de 6 000 villes.

Méthodologie de recherche

Le rapport Spend Z a prédit les dépenses de consommation en fusionnant les données sur les dépenses des ménages obtenues auprès des agences statistiques nationales avec les données démographiques des Nations unies et de l'IIASA, en intégrant 2 065 enquêtes couvrant 160 pays dans la base de données NIQ. Lorsque les pays manquent de données d'enquête, les dépenses sont imputées en identifiant les caractéristiques d'autres pays ayant des structures similaires, choisies de manière optimale à l'aide de techniques statistiques. Les données d'enquête sont ajustées pour être cohérentes avec les dépenses des ménages figurant dans les comptes nationaux de chaque pays. Les prévisions immédiates et les prévisions à plus long terme sont fondées sur les projections du FMI à moyen terme et sur les trajectoires socio-économiques communes élaborées pour la CCNUCC à long terme. Ce processus complet permet à NIQ et WDL de produire des prévisions détaillées et fiables du comportement des consommateurs dans 183 pays de 2016 à 2034, ventilées par âge, sexe et classe de revenu. Nous désagrégeons également les dépenses totales en plus de 100 catégories de produits différentes à l'aide des classifications COICOP. Nos méthodes de base ont été évaluées par des pairs dans Nature à l'adresse https://www.nature.com/articles/s41599-018-0083-y

