ARSENAL MEDIA INC CONCLUT UNE ENTENTE DE COLLABORATION AVEC STÉPHANE ÉTHIER

ST-LAMBERT, QC, le 18 juin 2024 /CNW/ - Le président et chef de la direction d'Arsenal Media, Sylvain Chamberland, annonce avoir conclu une entente de collaboration stratégique avec Stéphane Éthier pour la prochaine année.

Fort d'un imposant parcours dans l'industrie des médias, en politique ainsi qu'en stratégie-conseil avec de prestigieux cabinets, Stéphane Éthier aura pour mandat d'accompagner Arsenal Media pour identifier de nouvelles opportunités de croissance organique et par acquisition. Son expertise sera également mise à profit dans le but de peaufiner le modèle d'affaires actuel de l'entreprise ainsi que pour améliorer les processus en place.

Stéphane est titulaire d'un baccalauréat en sciences (biologie cellulaire) d'un baccalauréat en droit civil et d'un baccalauréat en « common law » de l'Université McGill, d'une maîtrise en administration des affaires, d'une scolarité de doctorat en management de HEC Montréal en plus d'un doctorat en médecine de l'American University of Antigua.

« Nous vivons en ce moment des bouleversements majeurs dans le monde des médias et ce n'est certainement pas terminé », a déclaré Sylvain Chamberland. « C'est ma responsabilité de m'assurer que nous mettons toutes les chances de notre côté en nous entourant des meilleures ressources disponibles afin de positionner l'entreprise pour affronter ces défis complexes. Au cours de sa carrière, Stéphane a pu se familiariser intimement avec les rouages de nombreux secteurs d'activité dans toutes les régions du Québec, ailleurs au Canada et aux États-Unis, mais aussi en Europe et en Asie. »

Ce mandat sera effectif dès le lundi 8 juillet pour une période d'un an après laquelle Stéphane retournera compléter sa résidence en médecine aux États-Unis.

À PROPOS D'ARSENAL MEDIA

Arsenal Media Inc est une entreprise médiatique intégrée dont les opérations se déclinent dans trois divisions: Radio, Web et E-commerce. La division radio comprend 18 stations et 7 réémetteurs étendus sur l'ensemble du territoire québécois. Nos stations génèrent plus de 3.5 millions d'heures d'écoute par semaine. Arsenal Media est aujourd'hui le plus grand consolidateur de stations de radios régionales de la province et l'une des plus importantes sources d'informations régionales dans les marchés qu'elle dessert.

