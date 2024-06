Adoption du projet de loi anti-briseurs de grève au Sénat - Une grande victoire pour les travailleurs et travailleuses





MONTRÉAL, le 18 juin 2024 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) ne peut que saluer l'adoption finale en troisième lecture au Sénat du projet de loi anti-briseurs de grève (C-58). Maintenant, il ne manque plus que la sanction royale, ce qui est une formalité. Ici, il faut souligner la détermination du gouvernement libéral qui a su travailler sans partisanerie avec le NPD pour amener à sa conclusion le projet de loi C-58 si important pour les travailleurs et travailleuses.

La FTQ tient également à faire part de son appréciation du travail accompli par l'ensemble des élus, ainsi que des sénateurs, peu importe leurs allégeances, dont la députation et les sénateurs conservateurs. Même si nous ne partageons pas les mêmes valeurs, il faut reconnaître tout le travail accompli par ces derniers qui auraient pu profiter de leurs positions pour étirer l'étude de ce projet de loi si important pour les travailleurs et travailleuses en déposant des amendements qui auraient eu pour effet de prolonger indûment le processus d'adoption.

Pour ceux et celles qui en doutent, il est démontré depuis longtemps qu'une loi anti-briseurs de grève réduit la durée des conflits, permet de rétablir un équilibre fondamental entre les parties et vient équilibrer le rapport de force entre les employeurs et leurs employés et employées.

Bien sûr, il reste encore des irritants dans cette législation, dont le fait que la loi n'entrera en vigueur que dans 12 mois. Pourquoi ce si long délai? À la FTQ, nous réitérons l'importance que la loi entre en vigueur au plus tôt. Enfin, la FTQ va poursuivre son lobby dans le futur afin d'améliorer et de bonifier la loi anti-briseurs de grève.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

