Lomiko Metals annonce sa présence et sa continuité dans son engagement envers les communautés dans le projet La Loutre





Lomiko Metals Inc. (TSX.V: LMR) ("Lomiko Metals" ou la "Companies") annonce que son équipe participera à plusieurs activités d'engagement dans la région des Laurentides. Les valeurs fondamentales de Lomiko tel qu'excellence, respect et ingéniosité sont au coeur même de la création et de l'élaboration du développement du projet La Loutre.

C'est dans cet esprit que l'équipe sera présente dans la région afin de participer à plusieurs activités de proximités avec les citoyens qui auront pour but de partager la vision de l'entreprise et d'informer sur le projet la Loutre. Le rôle de Lomiko en tant que citoyen corporatif, est d'accompagner les communautés à comprendre le projet, à répondre aux questions avec les faits, de recevoir et de discuter des préoccupations de manière transparente et ouverte et de collaborer à l'échange d'idées et de recommandations pour développer un projet net zero versune réussite climatique et durable pour les prochaines générations.

Faits saillants des subventions annoncées 16 Mai, 2024 (voir annonce de presse 16 Mai 2024)

Les récentes aides gouvernementales américaine et canadienne sont dans le cadre des relations bilatérales entre le Canada et les États-Unis et font partie du Energy Transformation Task Force (ETTF) annoncée en août 2022. Cela supporte l'innovation dans le cadre de projets de minéraux critiques dans le but de sécuriser la chaîne d'approvisionnement énergétique en Amérique du Nord et à la décarbonisation.

L'Accord d'investissement technologique (« AIT ») du Département de la défense (« DoD ») est conçu spécifiquement pour soutenir la recherche et développement scientifique en cours et les études environnementals du projet de graphite de La Loutre, conformément à la vision et aux valeurs de Lomiko et dans le respect de toutes les réglementations et procédures canadiennes et québécoises, dont le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE).

Toutes les études métallurgiques dans le cadre de la contribution de Ressources Naturelles Canada et subvention du DoD sont pour poursuivre les études envers la transformation du produit de graphite naturelles en anode, soit le pôle négatif de la batterie. Notamment, Lomiko poursuit actuellement ses activités de recherche sur la production de graphite sphérique et les essais en partenariat avec Corem, le centre d'expertise et d'innovation en traitement de minerai basé au Québec ainsi que Polaris, basé aux États-Unis. Sur la base des résultats obtenus jusqu'à présent et des recommandations suite aux précédentes études, Lomiko envisage de poursuivre les tests avec nos partenaires.

Les études sont nombreuses et comprennent, en plus des études environnementales, l'intégration d'un modèle de mine décarbonisée et de remise en état progressive avec des experts indépendants. Ces études permettront une meilleure compréhension du milieu, du projet et surtout de pouvoir répondre aux questions et aux préoccupations des citoyens.

Belinda Labatte, Cheffe de la direction et présidente intérimaire du conseil d'administration, a déclaré: " Ces subventions s'inscrivent au coeur des besoins de recherches et travaux scientifiques dans la stratégie des minéraux critiques du Québec et du Canada et reflète nos intentions et nos actions à poursuivent notre engagement dans un développement harmonieux dans la région. Lomiko a reconfirmé l'aptitude du graphite de La Loutre à servir de matériaux d'anode de batterie avec plusieurs tests et nous sommes enthousiastes à continuer ce travail avec experts et consultants au Québec principalement, pour développer la filière batterie au Québec et au Canada.

C'est dans cette continuité que Lomiko poursuit son engagement dans:

Une nouvelle ressource dans l'équipe de Lomiko en tant que Cheffe du développement durable basé dans les Laurentides qui sera présente aux activités.

Une présence régulière, à compter decet été, dans les municipalités pour une proximité auprès des residents locaux.

Des séances d'informations estivales dans les municipalités de la région, la première étant le 21 juillet à Duhamel.

En plus de plusieurs rencontres en continu avec partenaires, les citoyens et les élus, Lomiko continuera à s'engager avec différents organisations et regroupements, ainsi que des membres de la communauté de la Première Nation de Kitigan Zibi.

Engagement direct avec les parties prenantes aux Québec, et nos partenaires dans la province et au Canada.

Les activités de Lomiko seront partagées sur les différentes sources officielles de communication telles que médias sociaux et site web. Les citoyens peuvent continuer à communiquer par courriel à [email protected] ou contacter Cindy Valence, Cheffe Développement Durable par téléphone ou message texte au : 819-808-4043

À propos de Lomiko Metals Inc.

La Société détient des intérêts miniers dans le projet de graphite La Loutre, dans le sud du Québec. Le site du projet La Loutre est situé sur le territoire de la Première Nation Kitigan Zibi Anishinabeg (KZA). La Première Nation KZA fait partie de la Nation Algonquine et le territoire traditionnel de KZA est situé dans les régions de l'Outaouais et des Laurentides. Située à 180 kilomètres au nord-ouest de Montréal, la propriété consiste en un grand bloc continu de 76 claims miniers totalisant 4 528 hectares (45,3 km2).

La propriété repose sur des roches appartenant à la province du Grenville du Bouclier canadien précambrien. Le Grenville s'est formé dans des conditions très favorables au développement d'une minéralisation de graphite à gros grains et en paillettes à partir d'un matériau riche en matières organiques au cours d'un métamorphisme à haute température.

Lomiko Metals a publié le 13 avril 2023 une estimation actualisée des ressources minérales (MRE) qui estimait à 68,2 millions de tonnes les ressources minérales indiquées à une teneur moyenne de 4,50 % de Cg par tonne pour 3,072 millions de tonnes de graphite, soit une augmentation de tonnage de 195 %. Les ressources minérales indiquées ont augmenté de 45,01 millions de tonnes à la suite de la campagne de forage de 2022, contre 23,2 millions de tonnes en 2021. Les ressources minérales supplémentaires signalées en aval-pendage et dans les unités de marbre ont entraîné l'ajout de 21,8 millions de tonnes de ressources minérales inférées d'une teneur moyenne de 3,51 % Cg par tonne pour 0,765 million de tonnes de graphite contenu. 765 millions de tonnes de graphite contenu ; et les 13 107 mètres supplémentaires de forage intercalaire dans 79 trous réalisés en 2022, combinés à l'affinement du gisement et des modèles structurels, ont contribué à l'ajout de la plupart des ressources minérales présumées à la catégorie des ressources minérales indiquées, par rapport à l'estimation des ressources minérales de 2021. L'ERM suppose un prix du graphite de 1 098,07 $US la tonne et une teneur de coupure de 1,50 %Cg (carbone graphitique).

En plus de La Loutre, Lomiko a acquis sa participation de 49 % dans le projet Bourier auprès de Critical Éléments Lithium Corporation, conformément à l'entente d'option annoncée le 27 avril 2021. Le site du projet Bourier est situé près de Nemaska Lithium et de Critical Éléments au sud-est du territoire de la Baie James d'Eeyou Istchee au Québec, qui comprend 203 claims, pour une superficie totale de 10 252,20 hectares (102,52 km2), dans le triangle du lithium du Canada, près de la région de la Baie James au Québec, qui a historiquement abrité des gisements de lithium et des tendances minéralisatrices.

De la part du Conseil,

Belinda Labatte

Cheffe de la direction et directrice, Lomiko Metals Inc.

Pour plus d'informations sur Lomiko Metals, consultez le site web à l'adresse suivante www.lomiko.com.

Pour plus d'informations, contactez le 1-833-4-LOMIKO ou envoyez un courriel: [email protected].

Mise en garde concernant les informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des " informations prospectives " au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable, qui sont fondées sur des attentes, des estimations, des projections et des interprétations à la date du présent communiqué de presse. Les informations contenues dans le présent communiqué de presse concernant la société et toute autre information contenue dans le présent document qui n'est pas un fait historique peuvent constituer des "informations prospectives" ("FLI"). Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, sont des FLI et peuvent être identifiées par l'utilisation de déclarations comprenant des mots tels que "anticipe", "planifie", "continue", "estime", "s'attend à", "peut", "sera", "projette", "prédit", "propose", "potentiel", "cible", "mettre en oeuvre", "prévu", "a l'intention", "pourrait", "devrait", "croit" et d'autres mots ou expressions similaires. Dans ce nouveau communiqué, FLI inclut, sans s'y limiter : le calendrier prévu et l'impact de l'achèvement d'autres tests de purification et d'essais de revêtement pour sa propriété de graphite naturel en paillettes de La Loutre ; le calendrier prévu des essais de batteries avec ses partenaires et le calendrier pour atteindre certaines étapes ; et la capacité de la Société à financer avec succès, ou à rester entièrement financée pour la mise en oeuvre de sa stratégie d'entreprise et pour l'exploration de n'importe lequel de ses projets (y compris des marchés financiers). La FLI comporte des risques connus et inconnus, des hypothèses et d'autres facteurs qui peuvent entraîner des différences matérielles entre les résultats ou les performances réels. Cette FLI reflète les opinions actuelles de la société sur les événements futurs et, bien qu'elle soit considérée comme raisonnable par la société à l'heure actuelle, elle est intrinsèquement sujette à des incertitudes et à des éventualités significatives. En conséquence, il ne peut y avoir de certitude qu'elles reflètent avec précision les résultats réels. Les hypothèses sur lesquelles repose cette FLI comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants la capacité de la Société à produire avec succès à l'avenir, en quantités commerciales suffisantes, du graphite sphéroïdisé et purifié (SPG), qui est le matériau nécessaire pour l'anode des véhicules électriques (VE) ; la capacité à mettre en oeuvre sa stratégie commerciale et à financer, explorer, faire avancer et développer chacun de ses projets, y compris les résultats obtenus et le calendrier de ceux-ci ; incertitudes liées à l'obtention et au maintien des permis d'exploration, des permis environnementaux et autres permis ou approbations au Québec ; impacts imprévus du COVID-19 sur les objectifs commerciaux ou les projets de la société et sur sa situation financière ou ses activités ; impact de la concurrence accrue dans le secteur de l'exploration minière, y compris la position concurrentielle de la société dans l'industrie ; conditions économiques générales, y compris en ce qui concerne le contrôle des changes et les fluctuations des taux d'intérêt.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse sont expressément qualifiés dans leur intégralité par cette mise en garde, la section " Énoncés prospectifs " contenue dans le plus récent rapport de gestion de la société, qui est disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com, et dans la présentation à l'intention des investisseurs sur son site Web. Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse sont faites à la date du présent communiqué de presse. Il n'y a aucune garantie que ces déclarations se révèlent exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. En conséquence, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance excessive aux informations prospectives. La société ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prospectives ou les informations prospectives contenues dans le présent document pour refléter de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

