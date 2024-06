4e édition de la Journée Biopharm-à-sucre





Nous sommes heureux d'annoncer que la 4e édition de la Journée Biopharm-à-sucre, se tiendra le 9 octobre 2024, à l'Espace Tonik, situé à Sainte-Julie, Québec.

Cet événement unique, accessible seulement sur invitation, est dédié aux start-ups et entreprises biotechnologiques de moins de 25 employés. Il offre une plateforme privilégiée pour exposer leurs innovations devant des figures de proue de l'industrie biopharmaceutique, ouvrant la voie à d'éventuelles collaborations et partenariats stratégiques.

Si vous souhaitez saisir cette opportunité et faire partie des 16 entreprises de biotechnologie canadiennes prometteuses, les fameuses «?Sweet 16?», soumettez votre candidature dès aujourd'hui.

L'entreprise «?Sweet 16?» avec la meilleure présentation se verra décerner un prix de 5?000 $ ainsi qu'un prix «?Coup de Coeur?» d'une valeur de 3?000 $.

Comment poser votre candidature

Les entreprises doivent fournir un résumé de 2 pages et une courte présentation (un ensemble de 5 diapositives maximum) décrivant leur technologie de pointe, leurs cibles thérapeutiques et leurs points de différenciation. Les dossiers de candidature doivent être acheminés via ce formulaire au plus tard le mardi 3 septembre 2024 à 23 h 59 (heure de l'Est). Les entreprises pharmaceutiques participantes sélectionneront les 16 entreprises qui seront prévenues au plus tard le 18 septembre 2024.

À propos de la Journée Biopharm-à-sucre

La Journée Biopharm-à-sucre est un événement canadien sur invitation seulement dans le domaine des sciences de la vie. Sa quatrième édition est organisée par BIOQuébec, CQDM, le Fonds de solidarité FTQ, adMare BioInnovations et AmorChem. Cet événement offre aux dirigeants de jeunes entreprises de biotechnologie une opportunité unique d'interagir directement avec des sociétés pharmaceutiques internationales et des sociétés de capital-risque pour développer des partenariats synergiques.

Visitez le site web de la Journée Biopharm-à-sucre ICI.

18 juin 2024 à 11:05

