Panache Ventures ouvre les marchés

Hisense, l'une des principales marques mondiales d'appareils électroménagers et d'électronique grand public, classée au deuxième rang mondial pour les livraisons de téléviseurs entre 2022 et le premier trimestre 2024, se met en scène dans une...

SunDensity, Inc. annonce la création de sa nouvelle filiale en propriété exclusive, SunDensity Canada, avec l'acquisition de QD Solar, Inc., une entreprise de matériaux solaires issue de la recherche de l'Université de Toronto et située dans le MaRS...