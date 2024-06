Mois mondial de l'environnement 2024 : Bâtir un avenir meilleur et plus vert grâce à la technologie





SANY Group renforce la protection de l'environnement grâce à l'innovation technologique et respecte ses engagements en matière de développement durable.

SHANGHAI, le 18 juin 2024 /CNW/ - Avec une série de journées de l'environnement reconnues à l'échelle internationale tout au long du mois de juin, notamment la Journée mondiale de l'environnement le 5 juin, la Journée mondiale de l'océan le 8 juin et la Journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse le 17 juin, la sensibilisation à l'environnement est un sujet de conversation majeur. Dans ce contexte, la relation étroite entre la protection de l'environnement et les énergies renouvelables fait également l'objet de discussions alors que le monde s'unit pour lutter contre les changements climatiques.

SANY Group (« SANY »), le principal fabricant chinois d'équipement lourd, demeure déterminé à promouvoir la protection de l'environnement. Le groupe déploie des projets d'énergie éolienne à grande échelle, réalisant des progrès importants en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de promotion de la transformation de la structure énergétique et de promotion du développement économique durable.

SANY Renewable Energy, en tant que fabricant d'équipement d'énergie éolienne de premier plan, est devenu l'épine dorsale de la révolution mondiale de l'énergie verte grâce à des réalisations continues en matière d'innovation technologique et à des investissements dans la recherche et le développement.

Percée technologique : système d'excitation à double axe

Conçu et développé indépendamment par SANY Renewable Energy, le premier système de vibration à deux excitateurs fixé au sol de Chine a été officiellement mis en service, réussissant l'essai de fatigue des pales d'éoliennes de 112 mètres et marquant une étape importante dans le développement de l'équipement de pales en Chine.

Le système comprend deux unités d'excitation modulaires qui remplacent le pendule de masse traditionnel par un contrôle coordonné de la bielle oscillante. La charge d'attelage contrôlée des charges multidirectionnelles sur les pales peut rétablir des charges de pale complexes dans des conditions de travail réelles, validant pleinement les pales de toutes tailles et de tous les angles.

Par rapport aux tests uniaxiaux traditionnels, le test de fatigue biaxiale combine la vibration pendulaire et la charge ondulée pour raccourcir le cycle de vérification de trois à quatre mois. Fait important, la force d'excitation allant jusqu'à 140 kN est plusieurs fois supérieure aux capacités actuelles de l'équipement, répondant aux exigences de vérification de la conception pour les éoliennes d'une puissance allant jusqu'à 30 MW. Ensuite, l'ensemble d'équipement sera utilisé pour tester et vérifier la pale de 131 mètres récemment lancée par SANY Renewable Energy.

Au cours des dernières années, SANY a constamment réalisé des percées dans la technologie de l'énergie éolienne, l'éolienne SI-230100 étant reconnue par Windpower Monthly comme l'une des 10 meilleures éoliennes côtières au monde, remportant le prix Or dans la catégorie des éoliennes côtières de plus de 5,6 MW.

Préserver le développement durable de l'industrie de l'énergie éolienne

L'innovation technologique alimente le développement rapide de l'énergie éolienne, et un système de vérification en constante amélioration garantit sa durabilité. En 2024, SANY Renewable Energy a lancé avec succès la pale côtière la plus longue de 131 mètres au monde, présentant de nouveaux défis en matière de fiabilité de la vérification. Le système de vibration à deux excitateurs offre un soutien solide pour des essais et une vérification efficaces, précis et complets des pales de plus de 100 mètres de longueur, contribuant au développement de grandes unités de mégawatt.

« Le développement vert et durable est le point central du développement social et économique moderne, et à l'échelle mondiale, nous subissons une révolution industrielle verte pour atteindre la carboneutralité. SANY, en tant que leader de l'industrie, continuera de promouvoir le développement industriel vert stimulé par l'innovation technologique et d'élargir les applications et l'échelle de l'énergie propre et renouvelable à l'échelle mondiale afin de bâtir un avenir meilleur pour tous », a déclaré Zhou Fugui, président de SANY Renewable Energy.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2440274/Building_a_Better__Greener_Future_with_Technology.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1518641/4765707/logo_Logo.jpg

SOURCE SANY Group

18 juin 2024 à 10:31

Communiqué envoyé leet diffusé par :