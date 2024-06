Le CABHI annonce un investissement de 9,5 millions de dollars dans 30 entreprises pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées





TORONTO, le 18 juin 2024 /CNW/ - À l'occasion du Mois des aînés en Ontario, le Centre d'innovation canadien sur la santé du cerveau et le vieillissement (CABHI), propulsé par Baycrest, a publié aujourd'hui la liste des entreprises qu'il soutient en investissant un total de 9,5 millions de dollars par l'entremise de son programme Mentorat, capital et continuité (aussi appelé MC2) visant à faire mobiliser l'innovation et progresser les objectifs de la stratégie nationale sur la démence du Canada.

« Premier accélérateur de solutions en son genre à stimuler l'innovation dans le secteur du vieillissement et de la santé du cerveau, le CABHI joue un rôle crucial dans le développement et la commercialisation de produits, de pratiques et de services novateurs afin d'améliorer la vie des personnes âgées », a déclaré l'honorable François-Philippe Champagne. « Les connaissances et l'expertise uniques du CABHI garantissent que les meilleures solutions parviennent entre les mains des personnes qui en ont besoin, tout en bâtissant l'économie de demain. »

En mettant l'accent sur les entreprises de technologie de la santé et de technologie financière à leur début, le programme MC2 du CABHI les aide à franchir les jalons relatifs à la validation et à l'exploitation à mesure qu'elles progressent vers la commercialisation, la croissance et la mise à l'échelle. En plus du financement, le programme offre des services d'accélération, comme l'accès à la validation par l'utilisateur final, l'expertise en exploitation et en recherche, les réseaux d'innovation et d'investissement de CABHI, et plus encore.

« Le programme MC2 du CABHI est un programme novateur qui vise à combler les lacunes critiques en matière de financement auxquelles font souvent face les innovateurs en début de croissance en leur offrant un soutien financier et des services d'accélération pour promouvoir la croissance et la durabilité », a déclaré Allison Sekuler, présidente et scientifique en chef du CABHI.

Plusieurs des entreprises qui reçoivent du soutien s'emploient à s'attaquer aux éléments clés de la stratégie nationale sur la démence, comme l'amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de démence et de leurs aidants naturels. De plus, pour la première fois au cours des sept cycles de financement du programme MC2, certaines entreprises, comme QurCan Therapeutics, oeuvrent dans le domaine de la biotechnologie et travaillent à mettre au point des traitements pour les troubles cognitifs et les troubles liés à l'âge.

« Les investissements que le CABHI accorde aux innovations pour les personnes atteintes de démence et leurs aidants naturels procurent de grands avantages, tant ici, en Ontario, que partout ailleurs dans le monde », a déclaré l'honorable Jill Dunlop, ministre des Collèges et Universités. « Notre gouvernement est fier d'appuyer le travail essentiel réalisé par le CABHI pour améliorer la vie des personnes âgées dans nos collectivités. »

La liste complète des entreprises financées se trouve sur le site Web du CABHI.

Citations supplémentaires :

« Maintenant que nous avons consolidé nos deux plus récentes cohortes de financement, le programme MC2 a versé plus de 33 millions de dollars à des entreprises qui travaillent avec des personnes âgées pour élaborer des solutions qui ont le potentiel de réinventer l'expérience du vieillissement », a précisé James Mayer, directeur principal, Placements et Services de capital de risque au CABHI.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants pour le financement de soutien pour les activités de validation que nous avons reçu du programme MC2 du CABHI », a déclaré Bronwyn Bridges, chef de la direction de PragmaClin, l'une des entreprises du portefeuille du CABHI qui reçoit du financement provenant de l'investissement de 9,5 millions de dollars. « Ce financement a joué un rôle essentiel dans l'avancement de PRIMS, notre solution de santé numérique pour la prise en charge de la maladie de Parkinson. Grâce à ce soutien, nous avons pu accélérer le développement et nous préparer à des essais rigoureux, en veillant à ce que PRIMS réponde aux normes les plus élevées de précision et de fiabilité. Notre objectif est de transformer la façon dont la maladie de Parkinson est surveillée et prise en charge, et l'investissement du CABHI nous rapproche un peu plus de la concrétisation de cette vision. »

À propos du Centre d'innovation canadien sur la santé du cerveau et le vieillissement :

Le Centre d'innovation canadien sur la santé du cerveau et le vieillissement (CABHI), propulsé par Baycrest, a été créé en 2015 pour appuyer les chercheurs, les cliniciens et les innovateurs dans le cadre du développement, de la validation, de la mise à l'échelle et de l'adoption d'innovations qui améliorent la vie des personnes âgées, notamment celles atteintes de démence. Le CABHI est une collaboration unique de partenaires des secteurs des soins de santé, des sciences, de l'industrie, des organismes sans but lucratif et du gouvernement. Grâce à ses programmes de financement et à ses services d'accélération personnalisés, notamment l'accès à divers groupes d'utilisateurs finaux, CABHI fait progresser les innovations transformatrices en matière de vieillissement et de santé du cerveau au Canada et dans le monde. Pour en savoir plus, consultez le www.cabhi.com.

