Sherweb lance son portail libre-service pour soutenir la réussite des MSP





Sherweb, chef de file primé en distribution cloud, a annoncé aujourd'hui le lancement de son nouveau portail libre-service conçu pour aider les fournisseurs de services gérés (MSP) à tirer meilleur parti de leur temps et de leurs ressources. Cette plateforme en marque blanche permet aux MSP d'aider leurs clients à gérer leurs propres licences et abonnements à l'aide d'une interface moderne et facile d'utilisation.

Les MSP demandent depuis longtemps des solutions efficaces de gestion des licences cloud pour les aider à gérer des niveaux records d'adoption du cloud, la complexité des licences, la nécessité d'optimiser les coûts et la demande accrue de services gérés.

Sherweb a conçu ce portail libre-service pour permettre aux MSP de gérer plus facilement leur clientèle en pleine expansion. Le portail aide les MSP de gagner du temps en permettant à leurs clients de déclencher leurs propres flux de travail de provisionnement et de simplifier la gestion des commandes.

Le portail libre-service offre des options de personnalisation qui permettent aux MSP d'offrir une expérience client fidèle au reste de leurs offres, y compris la personnalisation du portail en fonction du style de leur propre plateforme. Il offre également une configuration facile, la possibilité pour les MSP d'approuver des commandes et une sécurité robuste.

« Nos partenaires nous ont partagé que l'efficacité est l'une de leurs principales priorités, surtout dans le contexte actuel d'un marché rapide et compétitif. C'est pourquoi nous sommes fiers de lancer ce nouveau portail libre-service, qui témoigne de notre engagement continu à offrir des outils et des ressources conçus pour soutenir la réussite des MSP, » nous dit Jim O'Driscoll, vice-président, ventes chez Sherweb. « Les clients de nos partenaires peuvent maintenant contrôler eux-mêmes leurs licences et abonnements à partir d'une plateforme qui reflète l'identité de marque unique à leur MSP. En retour, nos partenaires auront plus de temps pour se concentrer sur d'autres priorités qui contribuent à leur croissance. C'est précisément l'objectif de Sherweb. »

Sherweb aide les MSP à atteindre leurs objectifs d'affaires. Découvrez les possibilités de partenariat dès maintenant : https://www.sherweb.com/fr/revendeurs/

À propos de Sherweb

Depuis 1998, Sherweb offre des solutions TI adaptées aux besoins des entreprises. Notre équipe de plus de 1 400 experts soutient la croissance de ses partenaires revendeurs avec les meilleurs logiciels et des services à valeur ajoutée allégeant leurs opérations et amplifiant leur expertise cloud, du soutien technique à la cybersécurité.

18 juin 2024 à 10:20

