Lancement du Défi innovation circulaire : RECYC-QUÉBEC s'associe à Cycle Momentum pour stimuler la circularité des filières éolienne et des batteries de véhicules électriques

MONTRÉAL, le 18 juin 2024 /CNW/ - RECYC-QUÉBEC et Cycle Momentum s'associent afin de mobiliser l'écosystème des industriels du Québec face aux enjeux et aux opportunités liés à la gestion efficace des matériaux de la transition énergétique dans une perspective d'économie circulaire. L'annonce d'un Défi innovation circulaire pour les filières éolienne et batteries de véhicules électriques a été faite aujourd'hui lors de l'évènement Feu Vert de Cycle Momentum tenu dans le cadre du Festival des Solutions Climatiques à Montréal. L'annonce a été faite devant une audience provenant du milieu des affaires et des technologies propres. Le Défi innovation vise à soutenir la transition énergétique du Québec.

Grâce à ce partenariat, la société d'État souhaite identifier des solutions innovantes et concrètes qui favorisent à la fois le réemploi et le recyclage des matériaux, ainsi que les démarches d'écoconception des industriels pour optimiser les procédés en amont. L'objectif est de gérer efficacement les matériaux de la transition énergétique, plus particulièrement ceux issus de la production d'énergie éolienne et de l'utilisation croissante de batteries pour les véhicules électriques. Une fois de plus, RECYC-QUÉBEC joue son rôle de facilitateur afin de mettre en place des collaborations dans l'industrie pour encourager une démarche novatrice et circulaire en faveur d'une saine gestion des matières résiduelles dans un secteur en pleine effervescence.

Des opportunités pour le secteur de l'énergie

Cette collaboration entre RECYC-QUÉBEC et Cycle Momentum s'inscrit dans le prolongement des recommandations issues de l'étude publiée en 2022, brossant un portrait des gisements actuels et prospectifs des matériaux nécessaires à la transition énergétique du Québec. L'importante transformation énergétique en cours permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), mais entraînera également l'apparition de nouvelles matières qu'il faudra ultimement gérer en fin de vie utile. En 2021, 4 000 tonnes de matériaux liés à la transition énergétique ont été générées au Québec. Ce chiffre est estimé à environ 142 000 tonnes en 2030 et devrait atteindre plus de 296 000 tonnes en 2050. Les secteurs éoliens (49 %) et des véhicules électriques (47 %) seront les principaux contributeurs à cette augmentation.

Citations

« Il ne faut pas attendre avant de mettre en place des stratégies d'économie circulaire. C'est maintenant qu'il faut agir pour mettre en place des mécanismes pour gérer les matières de la transition énergétique quand elles arriveront en fin de vie. L'expertise de Cycle Momentum dans le secteur de l'investissement dans les technologies propres combinée avec celle de RECYC-QUÉBEC en gestion des matières résiduelles est une collaboration gagnante. »

Emmanuelle Géhin, présidente-directrice générale, RECYC-QUÉBEC

« Chez Cycle Momentum, nous croyons fermement que l'innovation et la collaboration sont les clés pour relever les défis de la transition énergétique. Ce partenariat avec RECYC-QUÉBEC permettra de catalyser des solutions novatrices qui non seulement réduiront l'impact environnemental, mais créeront également de nouvelles opportunités économiques pour le Québec. Ensemble, nous pouvons transformer les défis en opportunités et bâtir un avenir plus durable. »

Patrick Gagné, président et chef de la direction, Cycle Momentum

Faits saillants

La transition énergétique au Québec en vue de l'atteinte des objectifs gouvernementaux de réduction des émissions de GES est nécessaire et implique l'utilisation d'équipements et d'infrastructures qui sera croissante au cours des prochaines années. Dans cette démarche, il est essentiel de réfléchir dès maintenant à la conception et à la gestion en fin de vie de ces produits.

La mise en place de stratégies d'écoconception et de circularité - dans une perspective de réduction à la source - est essentielle pour assurer la gestion durable des matériaux de la transition énergétique.

La durée de vie des produits varie de 10 ans pour les batteries de véhicules électriques et les bornes de recharge, tandis que les premiers parcs éoliens installés au Québec approchent leur fin de vie (20-25 ans).

Les matériaux à gérer issus de la transition énergétique du Québec incluent majoritairement le béton, l'aluminium, les métaux ferreux et des minéraux critiques et stratégiques.

Pour en savoir plus sur l'état de la situation des matériaux de la transition énergétique, consultez les documents de l'étude de 2022 : Faits saillants : https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/etude-materiaux-transition-faits-saillants.pdf Rapport complet : https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/etude-materiaux-transition.pdf



À propos de Cycle Momentum -- www.cyclemomentum.com/fr/

Cycle Momentum est une plateforme internationale d'accélération et d'innovation dont la mission depuis 2015 est d'identifier et soutenir le développement de technologies de pointe pour relever les grands défis écologiques auxquels l'humanité fait face. Membre de la plateforme Cycle Capital, Cycle Momentum offre des programmes d'accélération et d'innovation ouverte pour soutenir la croissance des entrepreneurs, le financement et la commercialisation des technologies climatiques. Nous mettons en place les collaborations nécessaires entre les industriels et les start-ups afin d'accélérer leur commercialisation. Nous offrons des opportunités d'investissement par le biais de notre programme Origo et de notre vaste réseau d'investisseurs.

À propos de RECYC-QUÉBEC -- www.recyc-quebec.gouv.qc.ca

RECYC-QUÉBEC est une société d'État créée en 1990 avec le souci de faire du Québec un modèle de gestion novatrice et durable des matières résiduelles pour une société sans gaspillage. Elle promeut, développe et favorise la réduction, le réemploi, la récupération et le recyclage de contenants, d'emballages, de matières ou de produits ainsi que leur valorisation dans une perspective d'économie circulaire et de lutte aux changements climatiques.

