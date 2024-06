La TD lance une plateforme de services complets destinés aux sociétés canadiennes de technologie et d'innovation





Des solutions bancaires et de capital à forte interaction pour répondre aux besoins des entrepreneurs de l'économie de l'innovation.

TORONTO, le 18 juin 2024 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la TD) a annoncé aujourd'hui le lancement de Partenaires d'innovation TD, une division de La Banque Toronto-Dominion. Cette nouvelle équipe offrira aux sociétés de technologie et d'innovation (à toutes les étapes de leur cycle de vie) des solutions bancaires et de financement personnalisées et à forte interaction. Partenaires d'innovation TD fournira ainsi une gamme complète de services adaptée aux besoins et aux défis des entrepreneurs du secteur technologique : produits bancaires et de crédit, placements en capital, services bancaires privés, etc.

« Forte de plus d'un million d'entreprises clientes au Canada, la TD joue un rôle actif auprès des propriétaires d'entreprise pour les aider à concrétiser leurs objectifs financiers, déclare Barbara Hooper, chef de groupe, Services bancaires aux entreprises au Canada, TD. Notre équipe Partenaires d'innovation TD est prête à accompagner la nouvelle génération de sociétés d'innovation à toutes les étapes de leur cheminement. »

Partenaires d'innovation TD - pilotée par Shez Samji -, c'est une équipe ultraspécialisée qui possède une grande expérience de travail auprès d'entreprises du secteur de l'innovation. Également composée de Mark Kiyonaga, de Michelle Sabourin et de Tom Lowden, elle nous fera profiter de contacts étroits avec le monde des affaires et de la technologie, ainsi que d'un grand réseau d'investisseurs et d'acteurs clés du secteur. Par sa stratégie collaborative qui sera généraliste et multisectorielle, elle aidera les sociétés d'innovation à composer avec les complexités associées à la croissance.

À son lancement, Partenaires d'innovation TD offrira aux fondateurs d'entreprise et à leur équipe une expérience bancaire unique. De l'ouverture d'un compte bancaire à l'accompagnement dans les phases complexes de croissance, la nouvelle équipe sera prête à apporter aux sociétés technologiques les services bancaires spécialisés dont elles auront besoin tout au long de leur cycle de vie. Partenaires d'innovation TD fera aussi appel à Gestion de patrimoine TD pour offrir des services bancaires privés et des services de gestion de patrimoine, une collaboration qui aidera la TD à devenir la banque qui comprend véritablement le parcours nécessaire à la fondation d'une entreprise.

« Notre équipe est vraiment passionnée par l'économie de l'innovation, et elle entend bien se démener autant que ses clients, affirme Shez Samji, chef, Partenaires d'innovation TD. Notre but est d'offrir aux personnes qui fondent une société technologique une expérience bancaire améliorée et sur mesure pour qu'elles aient plus de temps à consacrer à la création et au développement de leur entreprise. »

Pour en savoir plus sur Partenaires d'innovation TD, rendez-vous ici : https://pitd.td.com/.

