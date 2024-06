Aidez Canards Illimités Canada à transformer le Harry J. Enns Wetland Discovery Centre





Financez l'avenir de l'écotourisme et de la sensibilisation aux milieux humides

STONEWALL, MB, le 18 juin 2024 /CNW/ - Canards Illimités Canada (CIC) annonce fièrement la phase publique de sa campagne de financement pour la modernisation du Harry J. Enns Wetland Discovery Centre (centre de découverte des milieux humides Harry J. Enns) du marais Oak Hammock. Ce projet transformateur est une célébration de la nature et une pierre angulaire de la sensibilisation à l'environnement et de la mobilisation communautaire.

La majeure partie de notre objectif étant déjà atteinte, nous invitons maintenant le public à se joindre à nous pour recueillir les 2 derniers millions de dollars nécessaires pour achever ce remarquable renouveau.

Soutenues par des investissements provinciaux, des contributions d'organisations privées et de donateurs, ainsi qu'un investissement fédéral important, les améliorations amélioreront les installations du Centre, ce qui en fera une destination de premier plan pour l'éducation à la conservation et l'écotourisme.

Le Harry J. Enns Wetland Discovery Centre est une pierre angulaire de la collectivité, un phare pour la sensibilisation à la conservation et un sanctuaire où la nature et les gens se rencontrent. En faisant un don, vous investissez dans un avenir meilleur pour notre environnement et notre collectivité.

Comment aider

Donnez maintenant?: Chaque contribution, peu importe le montant, nous rapproche de notre objectif. Visitez Discovery Centre Renewal pour apporter votre contribution.

Canards en Cavale?: Participez à notre événement annuel Canards en Cavale pour soutenir CIC et profiter d'une journée de plaisir et d'activité physique. En savoir plus sur Canards en Cavale .

Restez informé?: Abonnez-vous à notre bulletin pour vous tenir au courant du projet et surveiller l'annonce prochaine de notre grande réouverture.

Votre soutien financier permettra de

Améliorer la sensibilisation?: Aidez-nous à créer des programmes innovants qui apprendront à la prochaine génération le rôle vital que jouent les milieux humides dans notre écosystème. Imaginez l'émerveillement d'un enfant pendant qu'il parcourt les expositions interactives et qu'il se familiarise avec la faune et la flore sauvages et la conservation de l'environnement d'une manière concrète et stimulante.

Renforcer la communauté?: Contribuez à la transformation du Centre en un pôle d'événements locaux, favorisant les liens entre les personnes et la nature. Votre don contribuera à créer des espaces où les familles et les individus peuvent se réunir, apprendre et se laisser inspirer.

Promouvoir le développement durable?: Contribuez aux améliorations essentielles qui feront du Centre un modèle d'efficacité énergétique et de gérance de l'environnement. Votre générosité nous aidera à réduire notre empreinte carbone et à promouvoir des pratiques durables.

Assurer l'accessibilité?: Veillez à ce que chacun, quelle que soit sa capacité physique, puisse profiter et bénéficier des activités du Centre. Votre soutien nous aidera à construire des installations accessibles qui permettront d'accueillir tous les membres de notre collectivité.

Chaque dollar que vous donnez nous rapproche de la réalisation de ce projet transformateur. Ensemble, nous pouvons faire du Harry J. Enns Wetland Discovery Centre une destination de renommée mondiale qui inspire, sensibilise et nous unit autour de notre mission?: protéger notre milieu naturel.

Joignez-vous à nous pour laisser en héritage une tradition de conservation et de sensibilisation. Faites un don aujourd'hui et participez à une action qui aura un véritable impact.

Citations?:

«?Nous sommes ravis que le Harry J. Enns Wetland Discovery Centre reçoive cet investissement substantiel pour réaliser des améliorations écologiques. Ce projet améliore non seulement notre capacité à sensibiliser et à intéresser les visiteurs, mais il souligne également notre engagement en faveur de la conservation de la nature et du développement d'une infrastructure communautaire durable?», a déclaré Michael Nadler, directeur général de Canards Illimités Canada.

Canards Illimités Canada

Canards Illimités Canada (CIC) est le chef de file de la conservation des milieux humides. Organisme de bienfaisance enregistré, CIC s'associe au gouvernement, à l'industrie, aux organismes sans but lucratif, aux peuples autochtones et aux propriétaires fonciers pour conserver les milieux humides qui sont essentiels à la sauvagine, à la faune et à l'environnement. Pour en savoir plus sur les solutions et les services environnementaux novateurs de CIC, visitez le site https://www.canards.ca/ .

SOURCE Canards Illimités Canada

18 juin 2024 à 10:06

