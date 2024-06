FPT reconnu comme la plus grande société de services IT dans le classement 2024 du Fortune 500 pour l'Asie du Sud-Est





FPT Corporation, le fournisseur mondial de services IT, entre dans la première édition du Fortune 500 pour l'Asie du Sud-Est en tant que plus grande société de services IT et septième plus grande entreprise en Asie du Sud-Est dans le secteur des technologies. Cette reconnaissance par Fortune met également en évidence FPT comme la seule entreprise technologique basée au Vietnam, affirmant son positionnement en tant que chef de file informatique éprouvé avec des solutions innovantes et des services de bout en bout pour les entreprises régionales et mondiales.

FPT se classe au 160e rang tous secteurs confondus, d'après son chiffre d'affaires 2023 de 2,17 milliards USD. Ce chiffre représente un taux de croissance de 19,6 %. Ses trois secteurs clés (technologie, télécoms, éducation, investissement et autres) représentaient respectivement 60 %, 30 % et 10 % du chiffre d'affaires total. Cette croissance a été principalement tirée par la dynamique mondiale accrue de transformation numérique, l'un des services de FPT les plus demandés au monde, qui a enregistré une augmentation de 42 % de son chiffre d'affaires en glissement annuel.

En ce qui concerne le segment mondial des services IT, le marché Asie-Pacifique représentait 25 % du chiffre d'affaires total de 2023, en hausse de 38 % par rapport à 2022. La société a régulièrement reçu des prix régionaux et figuré dans des études sectorielles par des cabinets d'étude et de conseil de premier plan comme Gartner, Forrester et IDC, notamment avec le récent classement au palmarès « Gartner Market Share: Services, Worldwide, 2023 » en tant que l'une des 50 plus grandes entreprises de services IT en Asie.

La région APAC et l'Asie du Sud-Est en particulier sont également le théâtre de certains des partenariats les plus prolifiques de FPT. FPT est notamment la première tech vietnamienne à avoir rejoint l'initiative des partenaires régionaux de services stratégiques (RSSP) de SAP® en Asie-Pacifique Japon, et la première entreprise d'Asie du Sud-Est à entrer en partenariat avec Mila, le principal institut consacré à l'IA au niveau mondial. Son engagement en faveur de l'IA en été renforcé avec la récente collaboration avec le géant NVIDIA, visant à proposer un guichet unique pour les produits d'IA, les infrastructures de GPU et l'expertise sectorielle pour les au Vietnam et tous les domaines de présence de FPT.

À l'échelle mondiale, FPT est le partenaire de plus de 1 000 clients, dont 91 sont des sociétés Fortune Global 500 dans l'aviation, l'automobile, la banque, les services financiers et l'assurance, les soins de santé, la logistique, la fabrication et autres, les aidant ainsi à optimiser leur compétitivité avec des solutions de premier plan et une main-d'oeuvre hautement évolutive dans 30 pays.

Dans la région APAC et au-delà, FPT continuera d'axer sa trajectoire sur cinq domaines clés : intelligence artificielle, automobile, semiconducteur, transformation numérique et transformation verte. D'ici 2030, l'entreprise a pour objectif d'atteindre 5 milliards USD de revenus issus des services IT pour le marché mondial, consolidant ainsi son statut en tant que chef de file mondial des solutions technologiques.

M. Nguyen Van Khoa, CEO, FPT, déclare : « Avec les efforts continus de dizaines de milliers d'employés, FPT a atteint de nouveaux sommets, élargi sa portée et amélioré ses capacités technologiques à l'échelle mondiale. Face à de nouvelles opportunités sur le marché, l'évolution de l'industrie informatique et les tendances technologiques émergentes, FPT continuera de générer une valeur durable pour les parties prenantes, contribuant au développement économique du Vietnam ainsi que de la région. »

Il s'agit de la première fois que Fortune publie le classement des plus grandes entreprises de la région Asie du Sud-Est en fonction de leurs chiffres d'affaires au cours de l'exercice 2023. Le palmarès comprend des entreprises de sept pays, à savoir l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, Singapour, le Vietnam, les Philippines et le Cambodge.

FPT Corporation (FPT) est un fournisseur de technologies et de services informatiques de premier plan mondial basé au Vietnam. FPT exerce ses activités dans trois secteurs clés : la technologie, les télécommunications et l'éducation. Au cours de plus de trois décennies de développement, FPT a constamment fourni des produits pratiques et efficaces à des millions de personnes et à des dizaines de milliers d'organisations commerciales et non commerciales dans le monde entier, plaçant ainsi le Vietnam sur la carte technologique mondiale. En suivant les dernières tendances du marché ainsi que les technologies émergentes, FPT a développé l'écosystème Made-by-FPT de services, produits, solutions et plateformes, qui permet une croissance durable pour les organisations et les entreprises et offre des expériences uniques aux clients. En 2023, FPT a réalisé un chiffre d'affaires total de 2,17 milliards USD avec plus de 48 000 employés. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter https://fpt.com/en.

