RBC lance la solution de vérification internationale de solvabilité Global Credit Connect avec Nova Credit afin d'aider les nouveaux arrivants au Canada à amorcer leur parcours financier du bon pied

TORONTO, le 18 juin 2024 /CNW/ - Alors que le Canada continue d'accueillir un nombre important d'immigrants cette année, la Banque Royale du Canada (RBC) s'engage à devenir leur banque de choix, en créant des outils et des ressources conçus pour améliorer leur expérience à leur arrivée au pays. RBC annonce donc aujourd'hui le lancement de la solution de vérification internationale de solvabilité Global Credit Connect avec Nova Credit, une agence transfrontière d'évaluation du crédit, afin d'aider les nouveaux arrivants clients de RBC admissibles à utiliser leurs antécédents de solvabilité internationaux au Canada.

L'accès à des produits financiers peut donner un peu de latitude à certains nouveaux arrivants, entre autres pour trouver et aménager un endroit où vivre, ainsi que faciliter l'obtention d'un emploi et l'adaptation à la vie dans un nouveau pays. Cependant, actuellement, les nouveaux arrivants au Canada ne peuvent pas utiliser les antécédents de solvabilité qu'ils ont acquis dans leur pays d'origine pour obtenir accès à des produits et solutions de crédit adaptés à leur situation particulière.

Global Credit Connect est une nouvelle solution de RBC qui contribue à résoudre ce problème, en donnant aux clients admissibles la possibilité de convertir leurs antécédents et leur cote de solvabilité dans leurs pays d'origine en leur équivalent au Canada, et d'utiliser ceux-ci afin de présenter des demandes pour des produits et solutions de crédit de RBC.

« À son arrivée au Canada, chaque nouvel arrivant a un parcours unique, mais l'on constate que bon nombre d'entre eux font face aux mêmes obstacles en matière d'accès aux outils financiers adaptés à leur situation, a déclaré Janet Boyle, première vice-présidente, Stratégie, Nouveaux arrivants et financement sur valeur nette immobilière, RBC. Nous sommes ravis de nous associer à Nova Credit pour lancer la solution Global Credit Connect et créer ainsi pour les nouveaux arrivants admissibles un moyen simple de réussir leur transition financière au Canada. »

RBC collabore avec Nova Credit pour utiliser son produit Credit Passport® afin d'offrir en temps réel une conversion d'antécédents de solvabilité standardisée pour Global Credit Connect. Par l'intermédiaire de Nova Credit, les clients admissibles pourront remplir une demande en ligne en utilisant des renseignements figurant sur leur rapport de solvabilité dans leurs pays d'origine, comme ceux ayant trait aux produits de crédit, aux facteurs de risque et à l'historique des demandes de renseignements, pour créer des cotes de solvabilité équivalentes au Canada.

« Nous sommes fiers de nous allier à RBC pour unir les solutions Global Credit Connect et Credit Passport®, et ainsi faciliter l'accès aux données de crédit de plus de 2,7 milliards de personnes dans le monde, a déclaré Collin Galster, chef de l'exploitation, Nova Credit. Ce partenariat renforce de façon importante notre engagement envers les nouveaux arrivants au Canada, en les aidant à réussir grâce à l'accès aux produits et services financiers qui leur conviennent. »

La solution Global Credit Connect est offerte dans toutes les succursales RBC participantes au Canada. Consultez le site Web de RBC pour en savoir plus sur les autres produits et services offerts aux nouveaux arrivants.

Pour obtenir de l'information au sujet de Nova Credit, allez au www.novacredit.com/canada.

À propos de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 98 000+ employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 18 millions de clients au Canada, aux États Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivites-impact-social.

À propos de Nova Credit

Nova Credit est une société d'infrastructure et d'analyse de crédit qui permet aux entreprises de croître de façon responsable en exploitant le pouvoir des données de crédit alternatives. La société utilise ses sources de données uniques, son infrastructure de niveau bancaire, son cadre de conformité et son expertise en crédit exclusive pour aider les prêteurs à combler les lacunes de l'analyse de crédit traditionnelle. Nova Credit est un lien entre les données et l'excellence en crédit, en offrant une plateforme complète de solutions conçues pour donner aux prêteurs de divers secteurs - dont ceux des services financiers, de la technologie financière, de la gestion immobilière, des télécommunications et de l'automobile - un avantage concurrentiel à l'ère des services financiers multisources. Son produit de crédit transfrontière Credit Passport®, son produit de tarification de solutions de trésorerie Cash AtlasMC et son produit de vérification du revenu Income Navigator sont utilisés par des sociétés de premier plan, dont American Express, Verizon, HSBC, SoFi, Banque Scotia et Yardi. Nova Credit est soutenue par les investisseurs Kleiner Perkins, General Catalyst, Index Ventures et Canapi Ventures, entre autres.

18 juin 2024 à 10:02

