L'équipe canadienne de goalball nommée pour les Jeux paralympiques Paris 2024





- Les six athlètes sont également l'équipe championne des Jeux parapanaméricains

- Les Jeux paralympiques Paris 2024 se dérouleront du 28 août au 8 septembre

OTTAWA, ON, le 18 juin 2024 /CNW/ - Une équipe de six athlètes a été nommée pour représenter le Canada au tournoi féminin de goalball des Jeux paralympiques Paris 2024, ont annoncé, mardi, le Comité paralympique canadien et l'Association canadienne des sports pour aveugles.

Équipe paralympique canadienne de Paris 2024 -- GOALBALL

Les six femmes, qui ont régulièrement concouru pour le Canada au cours des dernières années, formaient également l'équipe qui avait pris part aux Jeux parapanaméricains de 2023, aux Championnats du monde de 2022 et aux Jeux paralympiques de 2020.

L'équipe est menée par Amy Burk, qui concourra à ses cinquièmes Jeux paralympiques (2008, 2012, 2016, 2020, 2024).

«?C'est pour moi un immense honneur d'être nommée dans l'équipe canadienne?», affirme Burk. «?Paris sera mes cinquièmes Jeux, et je suis tout aussi enthousiaste à l'idée d'y participer qu'à mes premiers Jeux. Notre équipe en a fait du chemin depuis notre décevante neuvième place à Tokyo?; nous avons travaillé avec acharnement et nous nous sommes prouvé à nous-mêmes que nous étions en mesure de performer sur la plus grande scène. C'est une équipe formidable et je suis heureuse d'en faire partie?; je sais que nous allons tout donner et que nous nous battrons jusqu'à la fin.?»

«?Nous sommes une petite équipe, mais à Paris nous ferons partie de quelque chose de plus grand, nous ferons partie d'Équipe Canada. Nous ne jouons pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour notre famille, pour nos amis et pour chaque Canadien et Canadienne, d'un océan à l'autre.?»

Bogart participera à ses quatrièmes Jeux et Mahon, à ses troisièmes. Baldock, Reinke et Salehizadeh en seront pour leur part à leur deuxième participation aux Jeux paralympiques.

«?Je suis très heureuse que notre équipe ait l'opportunité de concourir à Paris?», indique Bogart. «?Nous avons travaillé très fort sur le terrain de jeu et à l'extérieur pour mériter notre place aux Jeux. Je suis honorée d'avoir été sélectionnée pour représenter le Canada et de faire partie de ce merveilleux groupe d'athlètes.?»

«?C'est un honneur de représenter le Canada à Paris cet été?», ajoute Reinke. «?Je me réjouis à l'idée d'être dans un environnement axé sur la haute performance et la communauté, alors que l'équipe tentera de remporter une équipe.?»

L'équipe s'est qualifiée pour les Jeux paralympiques en remportant la médaille d'or aux Jeux parapanaméricains de Santiago 2023 en novembre dernier. Avec seulement une place de qualification disponible pour les Amériques, le Canada devait gagner le tournoi pour obtenir son billet pour Paris.

Médaillées de bronze aux trois éditions précédentes des Jeux parapanaméricains, les Canadiennes ont écarté leurs deux principales rivales - les représentantes du Brésil, par 4-2 en demi-finale et celles des États-Unis, par 4-3 en finale - dans leur parcours vers le titre parapanaméricain.

Aux Jeux de Tokyo, il y a trois ans, le Canada n'avait pas dépassé la phase de groupe, mais avait terminé au quatrième rang, un an plus tard, aux Championnats du monde de 2022. Le pays occupe actuellement le sixième rang du classement mondial.

Le Canada concourra dans le groupe B du tournoi féminin aux côtés du Japon (numéro 2 mondial), de la Corée du Sud (numéro 15) et du pays hôte, de la France (numéro 18). Les rondes préliminaires se dérouleront du 29 août au 1er septembre. Les matchs éliminatoires commenceront le 3 septembre par les quarts de finale, suivis des demi-finales, le 4 septembre et des matchs pour les médailles, le 5 septembre.

L'équipe tentera de remporter la première médaille du Canada dans le sport du goalball depuis 2004, année où le pays avait décroché sa deuxième médaille d'or d'affilée dans le tournoi féminin. Le Canada a également à son palmarès deux médailles d'argent récoltées aux Jeux de 1996 (hommes) et aux Jeux de 1984 (femmes). L'équipe masculine ne s'est pas qualifiée pour Paris.

«?Je suis ravie d'accueillir officiellement Amy, Whitney, Meghan, Maryam, Emma et Brieann dans l'Équipe paralympique canadienne de Paris 2024?», déclare Karolina Wisniewska, co-chef de mission, Équipe paralympique canadienne de Paris 2024. «?C'est une équipe expérimentée, préparée, qui a fait ses preuves, et je sais qu'elles ont de grands objectifs pour les Jeux. Je suis impatiente de les voir sous les feux des projecteurs et de les encourager à Paris.?»

«?La médaille d'or remportée par cette équipe a été l'un des moments marquants du Canada aux Jeux parapanaméricains, l'année dernière?», ajoute Josh Vander Vies, co-chef de mission, Équipe paralympique canadienne de Paris 2024. «?Le goalball est un sport tellement dynamique et passionnant, unique aux Jeux paralympiques, et ce sera vraiment merveilleux de regarder l'équipe concourir une fois de plus à Paris. Félicitations à ces six athlètes pour leurs nombreux accomplissements à ce jour?; nous serons là pour les soutenir cet été.?»

Les Jeux paralympiques Paris 2024 se tiendront du 28 août au 8 septembre à Paris, en France. Le Canada devrait envoyer une équipe d'environ 140 athlètes aux Jeux.

Avant la nomination officielle à l'Équipe paralympique canadienne, toutes les candidatures doivent être approuvées par le Comité paralympique canadien. La liste courante des athlètes nommés dans l'équipe paralympique est accessible ICI. La liste définitive sera annoncée avant le début des Jeux.

