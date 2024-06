Le gouvernement du Québec annonce près de 4,1 M$ pour soutenir 15 projets en tourisme responsable et durable





QUÉBEC, le 18 juin 2024 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, annoncent l'octroi de près de 4,1 millions de dollars pour des projets favorisant le tourisme responsable, durable et adapté au contexte des changements climatiques.

La croissance économique de l'industrie touristique selon une perspective responsable et durable est l'une des priorités gouvernementales définies par la ministre Proulx depuis son arrivée en poste. Par ailleurs, l'adaptabilité aux changements climatiques fait partie des pierres angulaires d'une future nouvelle stratégie de croissance mise de l'avant par la ministre au cours des Assises du tourisme 2024, événement qui s'est tenu le 8 mai dernier à Québec.

Les 15 projets soutenus (voir la liste en annexe) ont été sélectionnés à la suite d'un appel de projets réalisé dans le cadre du volet 2 de la mesure Destination durable et action concertée, administrée par le Fonds d'action québécois pour le développement durable (FAQDD). Les projets soutenus découlent d'une démarche de planification participative et concertée.

« Dans le contexte actuel des changements climatiques, il est impératif que l'industrie du tourisme s'adapte pour minimiser son impact environnemental et contribuer à la résilience face à ces défis. Le succès de cet appel de projets démontre que les acteurs du secteur touristique sont engagés dans la poursuite du développement d'un tourisme aux pratiques encore plus respectueuses de l'environnement et toujours plus proche des communautés au Québec. Le tourisme responsable et durable est la voie de l'avenir et nous continuons de travailler avec nos partenaires pour que notre destination soit un chef de file en la matière. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je tiens à féliciter chaleureusement tous les bénéficiaires pour l'excellence de leurs projets et leur engagement à offrir une expérience touristique enrichissante et respectueuse de l'environnement. Ces initiatives seront bénéfiques pour les entreprises touristiques du Québec puisqu'elles leur permettront de réduire leur empreinte environnementale et les prépareront à relever les défis climatiques présents et futurs. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« La richesse des initiatives soutenues et la représentativité territoriale sont des signes indéniables que la lutte contre les changements climatiques et le développement durable sont devenus des priorités pour l'industrie touristique québécoise. Nous saluons la collaboration et la concertation entre les acteurs de l'industrie, leurs communautés d'accueil et les autres intervenants présents sur le territoire, des ingrédients essentiels au développement d'une offre touristique durable et responsable forte. »

Nicolas Girard, directeur général du Fonds d'action québécois pour le développement durable

Cette mesure de soutien découle d'un appui de 8 millions de dollars accordé au FAQDD pour favoriser l'action concertée en tourisme responsable et durable. Financée à parts égales par le ministère du Tourisme et le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, elle est déployée grâce au Plan d'action pour un tourisme responsable et durable et de l'action « Encourager les pratiques de tourisme climato-responsable » du Plan pour une économie verte 2030.

La mesure a pour but de mieux ancrer l'offre touristique québécoise dans les communautés par des projets structurés et concertés pour :

maximiser l'apport de l'industrie touristique à la vitalité sociale et économique des communautés visitées; augmenter l'attractivité du Québec et de ses régions; accroître la qualité et la diversité des expériences touristiques; renforcer la compétitivité et la résilience des entreprises touristiques; diminuer l'empreinte environnementale des activités par la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées au tourisme; s'adapter aux changements climatiques.



Au total, 2,4 millions de dollars ont été octroyés à 25 projets dans le cadre du volet 1 de la mesure, qui visait à soutenir des démarches de planification participative et concertée avec les acteurs de la collectivité pour développer et structurer une offre touristique complémentaire, collaborative et favorable à des retombées économiques, sociales et environnementales positives dans le milieu.

Mesure Destination durable et action concertée (volet 2) Organisme Projet? Région

administrative Somme MRC de

Charlevoix Mise en oeuvre du projet Sentier de la rive de

Charlevoix Capitale-

Nationale 160 000 $ Groupe de

recherche et

d'éducation sur

les mammifères

marins Réalisation d'une nouvelle phase du projet

Fenêtre sur les bélugas, alliant recherche

scientifique et innovation en tourisme Côte-Nord 339 930 $ Contact Nature Mise en oeuvre des actions concertées issues

d'une démarche participative pour favoriser le

tourisme responsable, durable et adapté au

contexte des changements climatiques de la

pêche blanche sur le fjord du Saguenay Saguenay-Lac-

Saint-Jean 229 574 $ Municipalité de

Sainte-Rose-du-

Nord Mise en oeuvre d'actions de la Planification

stratégique 2023-2028 visant à faire de

Sainte-Rose-du-Nord une destination durable

quatre saisons Saguenay-Lac-

Saint-Jean 189 000 $ MRC du

Domaine-du-Roy Réalisation de la phase 2 du projet de parc

régional de la Couronne dans la MRC du

Domaine-du-Roy Saguenay-Lac-

Saint-Jean 400 000 $ Ville de

Victoriaville Aménagement du parcours nature et culture

du Vieil Arthabaska, un sentier pédestre

reliant différents attraits touristiques de

Victoriaville Centre-du-

Québec 400 000 $ Groupe de

concertation des

bassins versants

de la zone

Bécancour Structuration de l'offre d'activités de pagaie et

aménagement de parcours pagayables sur la

rivière Bécancour

Développement d'une offre de mobilité douce

afin de relier les points d'accès à l'eau Centre-du-

Québec 155 690 $ Corporation de

développement

économique de

Sutton Mise en place d'un sentier proposant un

parcours quatre saisons et reliant des attraits

afin de permettre la découverte du patrimoine

naturel de Sutton

Mise en place d'une plateforme numérique

interactive Estrie 400 000 $ Tourisme

Shawinigan Soutien des entreprises touristiques dans

leurs démarches pour réduire leur empreinte

carbone, renforcer leur capacité d'adaptation

et leur résilience et augmenter leur

contribution positive dans leur communauté Mauricie 145 275 $ Association des

centres de gestion

des déplacements

du Québec Mise en oeuvre du projet visant à améliorer la

mobilité durable vers les destinations en

nature dans trois régions : Mauricie,

Laurentides et Capitale-Nationale Mauricie,

Laurentides et

Capitale-

Nationale 400 000 $ Association des

terrains de

camping du

Québec Accompagnement des membres dans

l'adaptation aux changements climatiques à

travers le développement d'unités de prêt-à-

camper adaptées aux changements

climatiques et accessibles aux personnes à

mobilité réduite Montérégie 309 000 $ Association des

croisières du

Saint-Laurent Mise en oeuvre de la planification stratégique

en développement durable à l'échelle des

escales et de projets collectifs Bas-Saint-

Laurent 310 000 $ Vélo Québec Développement d'une plateforme Web

cartographique sur l'offre touristique à vélo au

Québec Plusieurs

régions 400 000 $ Rando Québec Développement et mise en valeur des

itinéraires diversifiés le long du Sentier

national du Québec

Création d'un label touristique pour les

longues randonnées adapté à la réalité

québécoise Plusieurs

régions 146 710 $ FaunENord Structuration de l'offre de randonnées

pédestres aux alentours des villes de

Chibougamau et de Chapais pour assurer la

protection du territoire et de la biodiversité

ainsi que pour accroître l'accessibilité, le

balisage et la sécurité des principaux sentiers

pédestres Nord-du-

Québec 95 029 $ Total?? 4 080 208 $

