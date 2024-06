Hisense s'associe aux légendaires gardiens de but Iker Casillas et Manuel Neuer pour présenter les produits Hero de la campagne « BEYOND GLORY » POUR L'UEFA EURO 2024tm





QINGDAO, Chine, 18 juin 2024 /PRNewswire/ -- Hisense, l'une des principales marques mondiales d'appareils électroménagers et d'électronique grand public, classée au deuxième rang mondial pour les livraisons de téléviseurs entre 2022 et le premier trimestre 2024, se met en scène dans une nouvelle vidéo d'ambassadeur. La marque s'est associée à ses ambassadeurs mondiaux, Iker Casillas et Manuel Neuer, pour offrir aux fans la meilleure expérience de visionnage des matchs de l'UEFA EURO 2024tm.

En tant que partenaire officiel de l'UEFA EURO 2024tm, Hisense a récemment lancé sa campagne « BEYOND GLORY » en nommant les deux gardiens de but renommés comme ambassadeurs de sa campagne mondiale. La campagne célèbre la poursuite incessante de l'excellence partagée par les footballeurs qui visent les honneurs de l'EURO 2024tm tout en mettant en lumière l'engagement de Hisense à repousser les limites dans l'industrie de l'électroménager.

Les deux gardiens de but emblématiques représentent une fiabilité absolue pour assurer le succès de leur équipe, tout comme Hisense s'efforce d'améliorer la vie de ses clients grâce à une technologie innovante et fiable.

Les nouveaux ambassadeurs vedettes de la vidéo mettent en avant leurs compétences dans le cadre d'une présentation des produits innovants Hisense Hero pour l'EURO 2024tm, conçus pour améliorer la vie des gens. Ils interagissent de manière ludique avec une gamme de produits comprenant le téléviseur ULED U7N, le téléviseur laser L9H, les lave-linge de la série 7S, le réfrigérateur intelligent PureFlat et le climatiseur Energy Pro X. À l'approche du tournoi, les consommateurs peuvent profiter des produits innovants de Hisense grâce à des offres exceptionnelles proposées par les détaillants locaux et les plateformes de e-commerce Amazon, Boulanger, Darty, MSD, Mediaworld, etc.

Cette campagne marque le troisième Championnat d'Europe de football de l'UEFA consécutif pour lequel Hisense est partenaire de l'événement, offrant une occasion importante de continuer à connecter la marque Hisense avec les consommateurs du monde entier. Cette année, l'UEFA a accordé des droits exclusifs à Hisense en tant que fournisseur officiel d'écrans de VAR pour l'UEFA EURO 2024tm. C'est la première fois que l'UEFA ouvre les droits et intérêts exclusifs pour l'affichage VAR, ce qui signifie que la technologie de Hisense a été testée et reconnue.

À propos de Hisense

Hisense est l'une des principales marques mondiales d'électroménager et d'électronique grand public et le partenaire officiel de l'UEFA EURO 2024tm. Selon Omdia, Hisense se classe numéro 2 mondial pour les expéditions de téléviseurs et numéro 1 pour les téléviseurs 100? en 2023 et au premier trimestre 2024. L'entreprise s'est rapidement développée pour opérer dans plus de 160 pays et se spécialise dans les biens multimédias, les appareils électroménagers et les informations informatiques intelligentes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2439988/image.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2439989/image.jpg

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=AdQDBDhW8qk

18 juin 2024 à 10:02

Communiqué envoyé leet diffusé par :