BrainTale expérimente sa plateforme de biomarqueurs numériques au sein de l'AP-HP avec l'appui des tiers-lieux BOpEx et @Hôtel-Dieu





BrainTale, medtech qui décrypte la substance blanche pour améliorer la santé du cerveau et spinoff issue de l'Assistance-Publique Hôpitaux de Paris, va bénéficier de l'accompagnement des tiers lieux d'expérimentation de l'AP-HP pour expérimenter ses dispositifs médicaux numériques au sein de plusieurs services de l'AP-HP.

Longtemps sous-estimée en neurosciences, la substance blanche, qui représente 60 à 80 % du cerveau humain, joue un rôle clé dans son bon fonctionnement, son développement et son vieillissement, qu'il soit normal ou pathologique. Pour l'ensemble de ses partenaires et clients, BrainTale propose une plateforme innovante de dispositifs médicaux combinant des solutions pertinentes de quantification standardisée de la substance blanche et d'intelligence artificielle. Objectif : évaluer l'évolution des lésions cérébrales plus efficacement et précisément dans les situations neuro-inflammatoires et neurodégénératives, et ce afin de prendre des décisions adaptées, aussi bien dans le quotidien clinique des médecins et patients que lors du développement clinique de médicaments.

Réalisé avec l'appui des tiers lieux d'expérimentation numérique de l'Assistance Publique ? Hôpitaux de Paris BOpEx et @HotelDieu, cette expérimentation de la plateforme BrainTale permettra à plusieurs établissements de l'AP-HP d'utiliser en routine ces dispositifs médicaux numériques développés avec pour objectif de confirmer l'intérêt quotidien de ces solutions ainsi que leur utilisabilité.

Ce projet d'expérimentation traduit concrètement la volonté de l'AP-HP de proposer aux start-ups issues de l'expertise hospitalo-universitaire des cadres de collaboration approfondis afin d'entretenir les liens établis autour de la propriété intellectuelle et de faire de l'AP-HP un terrain d'expérimentation et de diffusion des innovations issues du soin.

Ces modalités de collaboration ont été définies conjointement par l'AP-HP et l'ASIIA, association des start-ups issues de l'AP-HP, créée en 2023 pour rassembler les start-ups co-fondées par des soignants et qui se donne notamment pour mission d'accompagner le développement et la diffusion de leurs projets au sein des établissements de l'AP-HP.

CEO de Braintale et secrétaire générale d'ASIIA, Julie Rachline commente « Né à l'AP-HP sur la base des travaux du Professeur Louis Puybasset, BrainTale poursuit son développement et la mise à disposition de ses solutions auprès des cliniciens au travers de cette phase essentielle de déploiement au sein de l'AP-HP. Installer, sous forme d'expérimentation, nos solutions auprès des centres d'excellence en neurologie et réanimation est essentiel pour en faire bénéficier tous les patients, mais aussi pour permettre leur adoption dans le quotidien des cliniciens et investigateurs cliniques ». Elle ajoute « Ce déploiement à l'échelle de quelques établissements soutenu par ASIIA pourra servir de pilote pour d'autres produits nés de sociétés issues de l'AP-HP afin de faire bénéficier aux personnels et patients de l'institution des innovations les plus récentes ».

Pierre-Yves Brossard, directeur opérationnel du tiers lieu BOpEx précise : « Le test des solutions des start-ups issues de l'AP-HP s'inscrit pleinement dans notre feuille de route. L'ambition de BOpEx, tout comme celle du tiers lieu @Hôtel-Dieu, est d'être un espace d'échange et de collaboration autour de l'émergence et de la diffusion des innovations numériques en environnements de soin. Par nos activités, nous souhaitons créer les conditions d'une meilleure diffusion des innovations numériques à l'AP-HP, mais plus largement dans les hôpitaux publics, en proposant aux porteurs d'innovation des services leur permettant de mieux s'approprier la réalité de nos organisations et de nos pratiques, et ainsi de proposer des solutions au plus près de nos besoins ».

« L'AP-HP est un terreau fertile pour l'innovation. Les start-up qui y voient le jour en sont une excellente preuve. Notre ambition est de les accompagner pour qu'elles puissent grandir et apporter de nouveaux outils au service du soin. C'est tout l'enjeu des tiers-lieux d'expérimentation qui se mettent en place au sein de l'institution. Je suis convaincu que nous avons vocation à répliquer ce que nous faisons aujourd'hui avec Braintale avec d'autres start-up de l'ASIIA », commente Nicolas Castoldi, directeur général auprès du directeur général de l'AP-HP.

À propos de BrainTale

BrainTale est une société européenne innovante de technologie médicale mesurant le cerveau grâce à la quantification et à la standardisation de la substance blanche, basées sur une solution logicielle dispositif médical disponible. Cette solution propose des rapports cliniques, avec contrôle qualité, non invasifs, fiables et cliniquement validés après le traitement de données d'IRM en tenseur de diffusion (DTI). BrainTale permet aux développeurs de nouvelles thérapies, aux universitaires de premier plan et aux médecins d'améliorer les soins aux patients en comprenant les conditions neuroinflammatoires et neurodégénératives, d'évaluer l'évolution des lésions cérébrales et de prendre les décisions appropriées tant en clinique que pendant le développement de médicaments. BrainTale donne à la communauté scientifique et médicale des mesures objectives pour transformer les soins du cerveau.

Parce que les maladies cérébrales sont devenues l'enjeu médical de notre époque, nous ne pouvons plus attendre. Chez BrainTale, nous croyons fermement qu'en explorant mieux, nous pouvons traiter plus rapidement, ensemble.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.braintale.eu

A propos de BOpEx

Le tiers-lieu BOpEx a officiellement été créé en octobre 2023 autour d'un consortium réunissant l'AP-HP, le pôle de compétitivité Medicen et l'Université Paris-Saclay. Il fait partie des 10 projets lauréats de la première vague de l'appel à projet TLE du programme France 2030 et bénéficie, à ce titre, d'un soutien financier jusqu'à fin 2026.

Ce tiers-lieu est dédié à l'expérimentation et au co-développement de solutions numériques destinées au bloc opératoire. BOpEx s'inscrit dans le prolongement des actions engagées depuis plusieurs années à travers la chaire d'innovation BOpA et des multiples initiatives prises par l'AP-HP pour accélérer l'innovation en santé. Il travaille sur les solutions permettant d'augmenter la qualité et la sécurité des soins en chirurgie et en anesthésie, la qualité de vie au travail des professionnels du bloc opératoire, ainsi que l'efficience des organisations.

Il a pour missions de susciter l'émergence et conduire des projets structurants de co-développement et d'expérimentations financés par l'État ; faciliter l'accès des industriels à l'expertise hospitalo-universitaire pour garantir l'intégration des besoins hospitaliers et de la vision des soignants, tout au long du cycle de l'innovation ; faire émerger et animer une communauté d'innovateurs.

18 juin 2024 à 09:35

