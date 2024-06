Le Trust Project étend ses activités en Colombie et à Porto Rico





PACIFICA, Californie, 18 juin 2024 /CNW/ - Deux autres sites de nouvelles en Amérique latine ont adopté avec enthousiasme la transparence et l'intégrité, ce qui permet au public de leur région d'avoir facilement accès à des nouvelles dignes de confiance.

El Tiempo , en Colombie, et El Nuevo Día , à Porto Rico, se joignent aux sites et services d'information en Argentine, au Brésil, au Panama et au Pérou, ainsi qu'à des centaines d'autres dans le monde, pour afficher les 8 indicateurs de confiance (8 Trust Indicators®) sur leurs pages.

Les Trust Indicators® aident les gens qui veulent rester informés en facilitant le choix des nouvelles en toute confiance. Ensemble, ils démontrent les fondements d'un journalisme honnête au service de l'intérêt public, y compris la distinction entre le contenu d'opinion, le contenu payant et les nouvelles, la protection de la collecte de nouvelles pour les intérêts des bailleurs de fonds ou des gouvernements, et un engagement envers l'impartialité, la vérification des faits et la correction des erreurs.

« La croissance du Trust Project en Amérique latine est essentielle, car les attaques contre les journalistes et les menaces contre leurs reportages indépendants continuent d'augmenter », a déclaré Sally Lehrman, fondatrice et cheffe de la direction du Trust Project. « Comme nous le voyons ailleurs, la désinformation et la polarisation sociale ont suscité de l'anxiété et un évitement de l'actualité. Les huit Trust Indicators renforcent une confiance bien méritée dans l'engagement envers l'intégrité d'un site de nouvelles participant. »

L'intégrité que représentent ces indicateurs est intégrée dans tous les aspects d'une salle de rédaction : les processus journalistiques, les sites de nouvelles, les baladodiffusions, les vidéos et même la transparence commerciale.

Environ 300 sites et services de nouvelles fournissent maintenant les indicateurs de confiance sur leurs pages.

Le Trust Project remercie Craig Newmark Philanthropies et Google de lui avoir permis de soutenir chacun de ces sites dans le cadre de la mise en oeuvre des indicateurs de confiance.

À propos du Trust Project

Le Trust Project est un réseau mondial sans but lucratif et non partisan d'agences de presse qui affirme et renforce l'engagement du journalisme envers la transparence, l'exactitude et l'inclusion. Le Trust Project a créé les 8 indicateurs de confiance (8 Trust Indicators®) , une norme collaborative et éprouvée générée par le secteur du journalisme pour des nouvelles qui aident les gens ordinaires et les technologies à évaluer facilement l'autorité et l'intégrité des nouvelles. Les politiques et les normes sont façonnées par la recherche des utilisateurs et appliquées indépendamment des sources de financement du projet. Pour en savoir plus, visitez : https://thetrustproject.org/faq/ .

18 juin 2024

